Туктамышева о тренировках: «Я, видимо, слабый человек, не люблю конкурировать. Если начинают сравнивать, я это терпеть не могу. Лучше со льда выйти»
Елизавета Туктамышева объяснила, почему ей мешает конкуренция на тренировках.
– В Москве у девчонок огромная конкуренция. А в Санкт-Петербурге на протяжении практический всей карьеры ты одна-единственная. Не тяжело?
– Вообще потрясающе, не вижу в этом ничего плохого. Жесткая конкуренция на постоянной основе мне не так сильно помогает. Я знаю, что есть девочки, которые очень круто катаются и прыгают, и если я хочу поехать на ЧМ или ЧЕ, то я должна совершенствоваться.
Но именно в тренировочной среде мне бы это очень мешало. Я, видимо, слабый человек в этом плане, не люблю конкурировать. Есть я и все. Особенно если начинают сравнивать, я это терпеть не могу: посмотри, как она делает. Лучше со льда выйти.
– Что тебя больше мотивирует – когда тренер журит или хвалит?
– Меня хвалить вообще не очень хорошо. Я как-то расслабляюсь, видимо. Но в то же время шеф очень грамотно поступает – хвалит не так часто, но так четко, что это дает вдохновение.
А ругать… Он может заставить что-то делать, но очень вежливо. «Ну вот надо произвольную откатать, все-таки сезон скоро». Я такая: ну да, да, надо. Все очень тактично, – сказала чемпионка мира по фигурному катанию в эфире «Подкаст.Лаб» на Первом канале.
И все-таки гложет ее это непопадание на ОИ, чтобы она не говорила. Гонит от себя эти мысли вместо того, чтобы расти выше акселей.
Остальных задвигают, затирают.
Никакой конкуренции и никакого прогресса.
А ломовые гое и компы на соревнованиях дают ей уверенность в своем превосходстве.
Отсюда и пролет мимо всех олимпиад.
Умные и сильные люли никогда не стесняются учиться у тех кто лучше. Желаю Лизе того же.