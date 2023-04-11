Туктамышева о тренировках: «Я, видимо, слабый человек, не люблю конкурировать. Если начинают сравнивать, я это терпеть не могу. Лучше со льда выйти»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева объяснила, почему ей мешает конкуренция на тренировках.

– В Москве у девчонок огромная конкуренция. А в Санкт-Петербурге на протяжении практический всей карьеры ты одна-единственная. Не тяжело?

– Вообще потрясающе, не вижу в этом ничего плохого. Жесткая конкуренция на постоянной основе мне не так сильно помогает. Я знаю, что есть девочки, которые очень круто катаются и прыгают, и если я хочу поехать на ЧМ или ЧЕ, то я должна совершенствоваться.

Но именно в тренировочной среде мне бы это очень мешало. Я, видимо, слабый человек в этом плане, не люблю конкурировать. Есть я и все. Особенно если начинают сравнивать, я это терпеть не могу: посмотри, как она делает. Лучше со льда выйти.

– Что тебя больше мотивирует – когда тренер журит или хвалит?

– Меня хвалить вообще не очень хорошо. Я как-то расслабляюсь, видимо. Но в то же время шеф очень грамотно поступает – хвалит не так часто, но так четко, что это дает вдохновение.

А ругать… Он может заставить что-то делать, но очень вежливо. «Ну вот надо произвольную откатать, все-таки сезон скоро». Я такая: ну да, да, надо. Все очень тактично, – сказала чемпионка мира по фигурному катанию в эфире «Подкаст.Лаб» на Первом канале.

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12 комментариев

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tanygavr
Да уж, у Тутберидзе Лиза бы не выжила, давно бы уже закончила. Молодец, нашла своего тренера и карьера сложилась.
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Додик Аксель
Ответ Ostinato
Да, проблема лишь в том, что как только Диза оказывается в реально конкурентной борьбе по типу отборочных ЧР, то она пролетает мимо. Ну, то есть, да, Лизе так комфортно и это ее право, не за что осуждать ее выбор, но вот олимпиада это максимальный дискомфорт и борьба при высочайшей конкуренции внутри сначала страны и тут Лизе никто не может дорогу расчистить. Другие девочки за этот шанс готовы глотки грызть и они внутри группы приучены бороться за свой лед, а Лиза если поплыла, то поплыла вся и везде.
Тут и психология и изначальные условия в тренировочном процессе. Не каждая девочка может смириться с тем, что хвалят и ставят в пример другую, что кто-то лучше. Одни будут стараться пахать, чтобы тянуться за лучшими и обойти их. Другие не могут с этим смириться и уходят в другой ТШ или никак не прибавляют в своём мастерстве. Это всё-таки индивидуально и единого рецепта нет. Как в других видах спорта, например в биатлоне или в лыжах. Кто-то тренируется по индивидуальному плану на сборах, а другие в группе.
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Алеся Ткаченко
Значит Лизе так комфортно.Есть конечно фигуристки которые добились больше Лизы но гораздо больше тех,которые не добились того,чего добилась Лиза
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Алеся Ткаченко
Ответ Ostinato
Да, проблема лишь в том, что как только Диза оказывается в реально конкурентной борьбе по типу отборочных ЧР, то она пролетает мимо. Ну, то есть, да, Лизе так комфортно и это ее право, не за что осуждать ее выбор, но вот олимпиада это максимальный дискомфорт и борьба при высочайшей конкуренции внутри сначала страны и тут Лизе никто не может дорогу расчистить. Другие девочки за этот шанс готовы глотки грызть и они внутри группы приучены бороться за свой лед, а Лиза если поплыла, то поплыла вся и везде.
Соревнования это одно,тренировки другое.Лиза не только на ЧР встречается с конкурентками,но и на этапах ГП например
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olvl
Ответ ribikorto
Что за бред? В Корее наоборот до Юны никого не было, после ее появления родители начали вести девочек в фк и это привело к прогрессу, который есть сейчас. И в Питере до Лизы тоже не было радужно. Была Леонова на безрыбье, но в первый победный период нашей женской одиночки тоже все были в основном москвички. Слуцкая, Бутырская, Соколова. А Волчковой для достижения результата пришлось переехать в Москву. Питер всегда был был больше по мужчинам и парам.
Странно как-то - целый Питер и по мужчинам и парам). По какой причине девочек мало непонятно.
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Ostinato
Ответ Додик Аксель
Одних конкуренция стимулирует, не даёт расслабляться на достигнутом, держит в тонусе, других это угнетает, возникают проблемы в спортивном плане и на уровне общения между спортсменами. Лиза из тех кто тренируется в комфортных для себя условиях, не испытывая конкуренции в группе.
Да, проблема лишь в том, что как только Диза оказывается в реально конкурентной борьбе по типу отборочных ЧР, то она пролетает мимо. Ну, то есть, да, Лизе так комфортно и это ее право, не за что осуждать ее выбор, но вот олимпиада это максимальный дискомфорт и борьба при высочайшей конкуренции внутри сначала страны и тут Лизе никто не может дорогу расчистить. Другие девочки за этот шанс готовы глотки грызть и они внутри группы приучены бороться за свой лед, а Лиза если поплыла, то поплыла вся и везде.
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ribikorto
Ответ Валерий Петров
Комфортность без конкуренции приводит к тому, что кроме Лизы в питерской женской одиночке выжженое поле. Как в Италии после Каро или в Корее после Юны, относительно недавно кореянки начали прогрессировать.
Что за бред? В Корее наоборот до Юны никого не было, после ее появления родители начали вести девочек в фк и это привело к прогрессу, который есть сейчас. И в Питере до Лизы тоже не было радужно. Была Леонова на безрыбье, но в первый победный период нашей женской одиночки тоже все были в основном москвички. Слуцкая, Бутырская, Соколова. А Волчковой для достижения результата пришлось переехать в Москву. Питер всегда был был больше по мужчинам и парам.
+9
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Додик Аксель
Одних конкуренция стимулирует, не даёт расслабляться на достигнутом, держит в тонусе, других это угнетает, возникают проблемы в спортивном плане и на уровне общения между спортсменами. Лиза из тех кто тренируется в комфортных для себя условиях, не испытывая конкуренции в группе.
+8
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Валерий Петров
Ответ Акселек давай
Такие "комфортные" тренировки без конкуренции в группе сыграли свою роль в том, что у Лизы такая долгая карьера. Но не могу отделаться от мысли, что она могла бы добиться и больших высот.
Комфортность без конкуренции приводит к тому, что кроме Лизы в питерской женской одиночке выжженое поле. Как в Италии после Каро или в Корее после Юны, относительно недавно кореянки начали прогрессировать.
+11
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Акселек давай
Такие "комфортные" тренировки без конкуренции в группе сыграли свою роль в том, что у Лизы такая долгая карьера. Но не могу отделаться от мысли, что она могла бы добиться и больших высот.
+22
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Lennuci
Смотрела вчерась эту беседу. Без палки свалил Траньков: "Лиза, ты 16-й сезон выступаешь на высочайшем (?) уровне". Лиза очень приятна в разговоре, но корона там выше крыши и грибы Мишина типа не при чем. Все сама, золушка наша.
И все-таки гложет ее это непопадание на ОИ, чтобы она не говорила. Гонит от себя эти мысли вместо того, чтобы расти выше акселей.
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Лека-Лека
Вот в этом и вся проблема девочек у Мишина: есть Елизавета и всё.
Остальных задвигают, затирают.
Никакой конкуренции и никакого прогресса.

А ломовые гое и компы на соревнованиях дают ей уверенность в своем превосходстве.
Отсюда и пролет мимо всех олимпиад.

Умные и сильные люли никогда не стесняются учиться у тех кто лучше. Желаю Лизе того же.
+38
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