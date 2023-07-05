Сотникова о деле Валиевой: «Тут уже, мне кажется, просто Россию берут: «А, Россия? Все, ставим допинг»

Аделина Сотникова высказалась о предвзятости в допинг-деле Камилы Валиевой.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный тест на триметазидин. Несмотря на это, ей разрешили выступить на соревнованиях, а само дело до сих пор рассматривается в Спортивном арбитражном суде (CAS).

– Говорили даже о том, что она (Валиева) специально упала (в личных соревнованиях – Sports.ru), чтобы не взять золото. Как ты думаешь, была такая вероятность?

– Нет, конечно. Это будет глупо. Это будет очень глупо.

– Но говорили о том, что ее прям заставили упасть.

– Честно, я вот такого не могу тебе сказать. Все-таки я думаю, что спортсмены из России, которые идут бороться, не будут так делать. Тем более такой ребенок, который уже получил (золото в командном турнире – Sports.ru), уже загорелся, уже думает, что вот сейчас... Ну, представляешь, получил, и тут еще одна возможность есть у тебя выйти и сделать все возможное и получить еще одно такое же золото.

И после этой истории, когда начали писать, что обнаружили допинг... У нее такие тренеры, которые знают уже, мне кажется, каждый состав – где что находится. Каждый тренер должен знать составы всех препаратов, которые принимают спортсмены, будь это супрадин, либо будь это какая-нибудь витаминочка. Уже столько раз обжигались даже не в нашем виде спорта, а в других видах спорта.

Поэтому тут уже просто, мне кажется, Россию берут: «А, Россия? А, выступила? А, все. Ставим допинг», – сказала Сотникова в интервью на ютуб-канале Tatarka FM.