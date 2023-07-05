Сотникова о деле Валиевой: «Тут уже, мне кажется, просто Россию берут: «А, Россия? Все, ставим допинг»

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России Аделина Сотникова Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Аделина Сотникова высказалась о предвзятости в допинг-деле Камилы Валиевой.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный тест на триметазидин. Несмотря на это, ей разрешили выступить на соревнованиях, а само дело до сих пор рассматривается в Спортивном арбитражном суде (CAS).

– Говорили даже о том, что она (Валиева) специально упала (в личных соревнованиях – Sports.ru), чтобы не взять золото. Как ты думаешь, была такая вероятность?

– Нет, конечно. Это будет глупо. Это будет очень глупо.

– Но говорили о том, что ее прям заставили упасть.

– Честно, я вот такого не могу тебе сказать. Все-таки я думаю, что спортсмены из России, которые идут бороться, не будут так делать. Тем более такой ребенок, который уже получил (золото в командном турнире – Sports.ru), уже загорелся, уже думает, что вот сейчас... Ну, представляешь, получил, и тут еще одна возможность есть у тебя выйти и сделать все возможное и получить еще одно такое же золото.

И после этой истории, когда начали писать, что обнаружили допинг... У нее такие тренеры, которые знают уже, мне кажется, каждый состав – где что находится. Каждый тренер должен знать составы всех препаратов, которые принимают спортсмены, будь это супрадин, либо будь это какая-нибудь витаминочка. Уже столько раз обжигались даже не в нашем виде спорта, а в других видах спорта.

Поэтому тут уже просто, мне кажется, Россию берут: «А, Россия? А, выступила? А, все. Ставим допинг», – сказала Сотникова в интервью на ютуб-канале Tatarka FM.

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anneta28
Сотникова всегда была недалекой - одна история с гадалками чего стоит.🤦‍♀️
Интересно, она не в курсе, что все допинг- пробы обезличены?))
Это называется - раз уж опозорились, будем позориться до конца.
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
victoire
И кто же это сделал? Кто хорошим девочкам допинг поставил? Ох, Аделина, иногда лучше промолчать.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ Ridl
И как всегда мы забываем самое главно: 1. Халатности или вины спортсменки в этом нет 2. Окончательное решение за кас
Решение CAS ничего не изменит. То, что проба А грязная- это уже факт. И понимая это, наверняка, не стали вскрывать пробу Б.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Грязную пробу Валиевой никто не отрицает. Какая же Сотникова недалекая.
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЛисаАлиса78
И именно поэтому обе пробы положительные. Потому что Россия. Ну так они правы по итогу
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блинчик
А вот чистая спортсменка и настоящая чемпионка Юна Ким сразу открыто осудила допинг и Валиеву.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
victoire
Ответ kovfun-barrios
Комментарий удален модератором
В спортлото писали?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ragel
Почему некоторые ооочень красивые и талантливые на льду фигуристки не выбирают политику минимально комментировать и вообще говорить в эфир. Как же сильно это портит общее впечатление и образ. Если бы загадочно молчала, гораздо интереснее бы была зрителю
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Стоило бы с самого начала признать факт употребления допинга, но переложить всю ответственность на еë окружение. На это РУСАДА никогда не пойдëт, легче тупо отрицать очевидное.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anneta28
Ответ Два уха
Обезличены - это сказки для бабушек.
Плюс один в компашку Сотниковой. Тоже по гадалкам ходишь?)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kovfun-barrios
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Девушка Безимени
такая фотогеничная
но лучше бы молчала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ретроградный меркурий
Ответ Лакс
Сейчас часто пробы положительные не потому что не знают составы, а потому что легально принимаемые препараты, БАДы и спортпит оказываются загрязненными на производстве, как это было в случаях с этим же веществом у нашей бобслеистки Сергеевой и американской пловчихи Кокс.
Только Сергеева и Кокс сразу заявили о своей невиновности, начали расследование и доказали свою невиновность. А Валиева уже полтора года молчит, воды в рот набрав, а все, что смогли родить её представители - это нелепая версия про дедушкин стакан.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий