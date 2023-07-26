Цибинова о судействе: «Все прекрасно все понимают. Плющенко молодец, сказал все как думает и как есть»

Теги Евгений Плющенко сборная России судьи женское катание Ксения Цибинова Фигурное катание

Ксения Цибинова рассказала о проблемах с судьями в фигурном катании.

— Ты сказала, что в мире фигурного катания не все очень честно. Часто ли ты с этим встречалась, на младших уровнях?

— На самом деле, на детском уровне я на это не обращала внимания. Начала обращать на этапах Кубка России, более серьезных соревнованиях. На юношеских соревнованиях, как правило, на что накатал, то у тебя и есть.

— А можно ли с судейством что-то сделать? Через изменение самой системы, например. Или дело не в этом?

— Сейчас же обсуждают разделение бригады на техническую и компонентную, может быть, это как-то поменяет ситуацию, но в целом... Думаю, все прекрасно всё понимают.

— Но говорит об этом только Плющенко, на моей памяти.

— Он молодец, сказал все как думает и как есть.

— Есть еще вариант поменять гражданство. Не рассматривала?

— Я всегда хотела за Россию кататься.

— Но ты же обыгрывала Настю Губанову, а она теперь чемпионка Европы. Неужели это не пример?

— Я понимаю. Но всегда мечтала, чтобы я стояла на пьедестале и показывали флаг России, играл гимн. Да, не сложилось. Хотя пару раз я успела попасть на международные соревнования. В Таллине и Загребе заняла два первых места. Там хоть послушала гимн.

— Ощущения от международного старта отличаются?

— На этапах «Гран-при» ощущалось бы по-другому. Там не было особой конкуренции, но, конечно, когда тебя объявляют на английском, потом ты стоишь на пьедестале с флагами... Это немного другое. Хотелось бы побольше таких стартов, но что есть, то есть, – сказала Цибинова.

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так

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30 комментариев

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Lara_Croft
Ну-ну, Плющ такой молодец, что отбирался через закрытые прокаты) вот такой борец за честное судейство)
+33
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+23
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Anna
Пусть расскажет, каким образом неприлично скаканули оценки вверх у Рухина за один старт с ЧР до ПР при одинаково заваленном прокате, этот борец за честное судейство
+16
-4
+12
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Лека-Лека
Ответ tanya_1111
А вы серьезно считаете, что оценки наши судьи всегда честно выставляют?
В видах спорта, где задействованы судьи, всегда есть место субъективности.
Но тут конкретный отсыл к Плющенко.
А вы серьезно считаете, что оценки наши судьи всегда только спортсменам Плющенко занижают? А как насчет завышения оценок его спортсменам?
+13
-6
+7
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Anna
Плющенко бы вспомнить, для начала, судейство его времен. Особенно ЧР 2014)
+11
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бородатый грузин
Отвлекающий маневр после слов Жулина ! Его слова теперь забудут, а все шишки на Цибинову пойдут ! Наши старцы так предсказуемы.
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tanya_1111
Ответ Лека-Лека
Серьезные обвинения. У Цибиновой есть доказательства? Или она готовится к шоу Рудковских? Жаль, мне всегда очень нравилась эта девочка.
А вы серьезно считаете, что оценки наши судьи всегда честно выставляют?
+7
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Леди Брэкнелл
Ой, да всегда судейство таким было, вид спорта такой. Другое дело, что в последние годы это приобрело чудовищные масштабы, особенно когда международные старты стали недоступны.
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Алена Иванова
Угадайте с трёх раз у кого это девушка будет кататься в шоу
+8
-5
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Сáмсон Самсонов
Судей приглашают судить на соревнования при этом они понимают как они должны судить, чтобы их опять позвали, пока дом престарелых под названием Федерации фигурного катания России полностью не обновится будет продолжатся беспредел с судейством, наша федра и лакерник успевают покупать судей в международных соревнованиях, одним нашим спортсменам не ставят не ребра ни недокруты, а у других продмечают все
+9
-6
+3
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Olga.t
Ксения предъявляет серьёзные обвинения к судейству. Возможно, не безосновательные...
Но ведь эти обвинения надо суметь доказать, если заинтересованные лица и организации не согласятся с ней, не промолчат, выдвинут иски.
Вопрос серьёзный, готова ли она ввязаться в эту историю, или закончится всё извинениями и "меня неправильно поняли".
+7
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Oleandra
Ответ k4rmazin2007
Достаточно одного только этого примера: "Четверо судей в нарушение правил поставили Акатьевой оценки выше 8,75 за компоненты, несмотря на три падения"
а Худайбердиевой сколько ставили за падения? чемпионке всего и вся в прошлом году.
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Lapo Elkann
Судейство не может быть абсолютно честным нигде и никогда. но явно предвзятым тоже. У Нугумановой дедушка или бабушка в федре, Алена фаворитка прошлого сезона и ученица Плюща. Так что , если Ты не намного лучше блатных или заслуженных , не надо обижаться.
Все мы в жизни сталкивались и сталкиваемся с этим, Счастливая карьера получается , когда все сходится.
А про блат и судейство не Плющу говорить. Ветеран с болтами темно попал в сборную и в итоге вообще не выступил на ОИ в личке.
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Лека-Лека
Ответ tanya_1111
Нет не только Плющенко, я этого не писала, вы это сами за меня придумали)) Девушка всего лишь сказала, что судят не честно, ну я как бы ей верю, а вы нет? Тут не стоит вопрос кого конкретно тянут.
Ксения конкретно сослалась на Плющенко. Кто ей мешал говорить за себя?
А заодно приложить протоколы с соревнований, на которых ее "бессовестно" засудили и засунули под более слабых спортсменок.
А иначе это простое сотрясение воздуха.
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tanya_1111
Ответ Лека-Лека
Ксения конкретно сослалась на Плющенко. Кто ей мешал говорить за себя? А заодно приложить протоколы с соревнований, на которых ее "бессовестно" засудили и засунули под более слабых спортсменок. А иначе это простое сотрясение воздуха.
Ну то есть вы считаете судят всех одинаково? Простой вопрос.
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Лека-Лека
Ответ Olga.t
Ксения предъявляет серьёзные обвинения к судейству. Возможно, не безосновательные... Но ведь эти обвинения надо суметь доказать, если заинтересованные лица и организации не согласятся с ней, не промолчат, выдвинут иски. Вопрос серьёзный, готова ли она ввязаться в эту историю, или закончится всё извинениями и "меня неправильно поняли".
Ксения как Нугуманова: прокукарекала и в кусты. Обида глаза застилает. А виновата только сама.
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k4rmazin2007
Достаточно одного только этого примера:

"Четверо судей в нарушение правил поставили Акатьевой оценки выше 8,75 за компоненты, несмотря на три падения"
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Ксюша Каблукова
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tanya_1111
Ответ Лека-Лека
В видах спорта, где задействованы судьи, всегда есть место субъективности. Но тут конкретный отсыл к Плющенко. А вы серьезно считаете, что оценки наши судьи всегда только спортсменам Плющенко занижают? А как насчет завышения оценок его спортсменам?
Нет не только Плющенко, я этого не писала, вы это сами за меня придумали)) Девушка всего лишь сказала, что судят не честно, ну я как бы ей верю, а вы нет? Тут не стоит вопрос кого конкретно тянут.
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Лека-Лека
Ответ Мария Тихонова
Бабулям нравятся только славные удобные девочки, которые молчат.
А некоторым пустышкам дай только жареную тему развить.
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Лека-Лека
Ответ Anna
Пусть расскажет, каким образом неприлично скаканули оценки вверх у Рухина за один старт с ЧР до ПР при одинаково заваленном прокате, этот борец за честное судейство
+++
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