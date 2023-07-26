Цибинова о судействе: «Все прекрасно все понимают. Плющенко молодец, сказал все как думает и как есть»
Ксения Цибинова рассказала о проблемах с судьями в фигурном катании.
— Ты сказала, что в мире фигурного катания не все очень честно. Часто ли ты с этим встречалась, на младших уровнях?
— На самом деле, на детском уровне я на это не обращала внимания. Начала обращать на этапах Кубка России, более серьезных соревнованиях. На юношеских соревнованиях, как правило, на что накатал, то у тебя и есть.
— А можно ли с судейством что-то сделать? Через изменение самой системы, например. Или дело не в этом?
— Сейчас же обсуждают разделение бригады на техническую и компонентную, может быть, это как-то поменяет ситуацию, но в целом... Думаю, все прекрасно всё понимают.
— Но говорит об этом только Плющенко, на моей памяти.
— Он молодец, сказал все как думает и как есть.
— Есть еще вариант поменять гражданство. Не рассматривала?
— Я всегда хотела за Россию кататься.
— Но ты же обыгрывала Настю Губанову, а она теперь чемпионка Европы. Неужели это не пример?
— Я понимаю. Но всегда мечтала, чтобы я стояла на пьедестале и показывали флаг России, играл гимн. Да, не сложилось. Хотя пару раз я успела попасть на международные соревнования. В Таллине и Загребе заняла два первых места. Там хоть послушала гимн.
— Ощущения от международного старта отличаются?
— На этапах «Гран-при» ощущалось бы по-другому. Там не было особой конкуренции, но, конечно, когда тебя объявляют на английском, потом ты стоишь на пьедестале с флагами... Это немного другое. Хотелось бы побольше таких стартов, но что есть, то есть, – сказала Цибинова.
«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало
Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так
Но тут конкретный отсыл к Плющенко.
А вы серьезно считаете, что оценки наши судьи всегда только спортсменам Плющенко занижают? А как насчет завышения оценок его спортсменам?
Но ведь эти обвинения надо суметь доказать, если заинтересованные лица и организации не согласятся с ней, не промолчат, выдвинут иски.
Вопрос серьёзный, готова ли она ввязаться в эту историю, или закончится всё извинениями и "меня неправильно поняли".
Все мы в жизни сталкивались и сталкиваемся с этим, Счастливая карьера получается , когда все сходится.
А про блат и судейство не Плющу говорить. Ветеран с болтами темно попал в сборную и в итоге вообще не выступил на ОИ в личке.
А заодно приложить протоколы с соревнований, на которых ее "бессовестно" засудили и засунули под более слабых спортсменок.
А иначе это простое сотрясение воздуха.
"Четверо судей в нарушение правил поставили Акатьевой оценки выше 8,75 за компоненты, несмотря на три падения"