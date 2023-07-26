Цибинова о переезде в Москву в начале карьеры: «Порой приходилось последние деньги искать, чтобы банально купить хлеб»

Теги сборная России женское катание Ксения Цибинова деньги Фигурное катание

Фигуристка Ксения Цибинова рассказала, как ей не хватало денег на хлеб в начале карьеры.

— Ты начинала кататься в Ярославле. Каким образом затем попадают в Москву? Ведь родителям надо солидно вложиться, причем без гарантий.

— В Ярославле я занималась до шести-семи лет. Хотя ребенком катала и под Эдвина Мартона. В тот момент к нам приезжал из Москвы на мастер-классы Сергей Добрин и сказал: если вы хотите прогресса, советуем переезжать в Москву, тренироваться у Ильи Климкина.

Мы сначала ездили на подкатки на выходные — все-таки шаг очень серьезный, чтобы сразу решиться. Ездили одним днем — в субботу рано утром выходишь из дома, садишься и едешь — целый день тренируешься, а вечером обратно в Ярославль. В какой-то момент поняли, что в таком режиме дальше нельзя, тяжело. И решили переехать.

— Получается, родителям пришлось сильно изменить свою жизнь ради твоих занятий фигурным катанием.

— Да, поменяли все кардинально. Сначала переехали с мамой, дедушкой и бабушкой, потом уже вдвоем с мамой остались. Снимали квартиру. Жить было нелегко, особенно в смысле трат. Порой приходилось последние деньги искать, чтобы банально купить хлеб. Потом продали квартиру в Ярославле, купили здесь, стало попроще, но все равно объективно на фигурное катание очень большие затраты.

— Несколько миллионов рублей в год, я слышал.

— Не берусь судить, я не считала. Но это очень приличная сумма, точно. Вспоминать тот период вообще не хочется, если честно, – сказала Цибинова.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
нет, ну это вопрос приоритетов. несколько миллионов на катание или 50 рублей на хлеб )) интересна судьба бабушки и дедушки, where are they now
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ничего необычного, многие люди проходили через такие трудности, особенно приехавшие из переферии в столицу.
Да и материальные трудности были у родителей в основном. Но ведь при этом сумели купить квартиру в Москве и тратить большие деньги на занятия ребёнка ФК.

К сожалению, не все становятся чемпионами, но можно и сейчас найти работу в спорте, если есть желание.
А можно заняться образованием, поступить в хороший институт, учиться серьёзно. В Москве много возможностей, была бы цель.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sveta Arhipova
Наверное, почти у каждого успешного человека найдётся такая история: не хватало на хлеб, приходилось снимать жильё в часе ходьбы от метро, питаться дошиком и т. п. Но ведь смогли же! И у Ксении есть шансы стать успешной - просто в чём-то другом
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Как насчет соотношения цен на квартиру в Ярославле и Москве?
Или доплатили на тот же последний рубль?
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
flyhigh
Ответ Лека-Лека
Как насчет соотношения цен на квартиру в Ярославле и Москве? Или доплатили на тот же последний рубль?
Тот же вопрос возник
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мария Тихонова
Ответ flyhigh
Тот же вопрос возник
Там могла быть в центре, а тут в пригороде
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
flyhigh
Ответ Мария Тихонова
Там могла быть в центре, а тут в пригороде
Все равно цены несоизмеримы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий