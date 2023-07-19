Евгений Плющенко проведет мастер-классы в Пекине

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко проведет мастер-классы в Китае.

С 4 по 6 августа Плющенко представит в Пекине ледовый спектакль «Лебединое озеро», с 11 по 13 августа – «Щелкунчик».

«В рамках наших шоу в Пекине мы встретимся на мастер-классах 8 и 10 августа. У меня будет два ассистента – София Сарновская и Александр Плющенко, а Софья Титова будет ассистенткой Александры Трусовой!

Я уверен, что эта встреча будет незабываемой, более того, каждый участник получит международный сертификат об окончании этого курса и массу эмоций на льду. Увидимся там!» – написал Плющенко.

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