Короткая программа Арсения Федотова поставлена под песню Iron исполнителя Woodkid

Теги сборная России мужское катание Арсений Федотов Фигурное катание

Короткая программа Арсения Федотова поставлена под песню Iron французского певца Woodkid.

Федотову 13 лет, он тренируется в группе Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова

В прошлом сезоне победил на первенстве России среди юниоров. 

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4 комментария

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Светлана Менова
Очень интересный выбор. Скольжение и прыжки у Арсения отменные, главное, чтобы здоровье не подвело.
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Док Аксель
Арсений и в этом сезоне будет зажигать в КП ! С техникой исполнения прыжков проблем нет, легко, красиво и непринуждённо.
+4
-2
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Лена Лина
Строки из песни:

"На дне океана, умерший и отверженный,
Где невинность горит в огне
За миллион миль от дома, я иду вперед
Я замерз до костей, я

Солдат одиночка, я не знаю пути
Я взбираюсь на вершины позора
Я жду зова, рука на груди
Я готов к битве и к судьбе."
+2
-2
0
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