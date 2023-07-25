Короткая программа Арсения Федотова поставлена под песню Iron исполнителя Woodkid
Короткая программа Арсения Федотова поставлена под песню Iron французского певца Woodkid.
Федотову 13 лет, он тренируется в группе Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.
В прошлом сезоне победил на первенстве России среди юниоров.
"На дне океана, умерший и отверженный,
Где невинность горит в огне
За миллион миль от дома, я иду вперед
Я замерз до костей, я
Солдат одиночка, я не знаю пути
Я взбираюсь на вершины позора
Я жду зова, рука на груди
Я готов к битве и к судьбе."