Николай Угожаев: «Малинин стал делать четверной аксель гораздо стабильнее, и он перестал выглядеть как нечто сложное»

Теги сборная России сборная США мужское катание Илья Малинин Арсений Федотов Николай Угожаев Фигурное катание

Российский фигурист Николай Угожаев оценил четверной аксель американца Ильи Малинина.

– Даже если исполнять этот прыжок на удочке, он забирает очень много сил?

– Все равно очень тяжело. Кажется, что всего лишь пол-оборота к четверному прибавить, но на самом деле они очень сложные. Даже переход с трех с половиной на четыре не такой сложный, как с четырех на четыре с половиной.

Это уже почти предел человеческих возможностей, как мне кажется. Но как будет дальше, никто не знает, надо смотреть по ситуации.

– В исполнении Ильи Малинина этот прыжок выглядит достаточно легким.

– У него природная крутка лучше, чем у всех остальных. Также у него фактура подходящая для прыжков. Думаю, он достаточно долго тренировал четверной аксель, от первого более-менее адекватного вкрута в прыжок до выезда он, как мне кажется, год его тренировал, и в этом сезоне хорошо его исполняет. Не всегда, конечно, но хорошие попытки часто у него бывают.

В начале сезона и в конце – это практически два разных прыжка. Он стал делать его гораздо стабильнее, и четверной аксель перестал выглядеть как нечто сложное. В начале было видно, что это сверхсложный прыжок, а сейчас он его исполняет как обычный свой четверной.

Еще он очень грамотно технику подобрал, как мне кажется. Со «стопором» у него хорошие отношения. Если я буду прыгать даже тройной аксель со «стопора», то улечу не в ту сторону, скорее всего. У меня есть «стопор», но маленький – если буду прыгать как Малинин, то просто в толчок не попаду.

Арсений Федотов, например, прыгает аксель вообще без «стопора», у него он пролетный получается, – сказал Угожаев.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?

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8 комментариев

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Маргарита В Сафронова
А так всегда бывает. По проторенному пути идти всегда легче. Жаль, что первопроходцев не очень ценят.
+14
-1
+13
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Doctor of Philosophy
Ответ Gemma157
Квадаксель рано или поздно еще кто-нибудь научится прыгать. Так что титулы важнее. Вот, например, кто первым прыгнул квадлутц сейчас без гугла никто не назовет
Кто в теме, тот назовёт. А кто не в теме, тот без гугла и титулы не вспомнит. Спросите у первого встречного, какие места на каких стартах занимала, скажем, Липницкая - наверняка не услышите правильного ответа.
+7
0
+7
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Владислава Крюкова
Ответ Gemma157
Квадаксель рано или поздно еще кто-нибудь научится прыгать. Так что титулы важнее. Вот, например, кто первым прыгнул квадлутц сейчас без гугла никто не назовет
А кто первая российская оч в личке в ФК жо думаете много кто назовет без гугла?
+6
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+6
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Mariaku
Николай и сам тоже очень перспективный фигурист! Яркий, выразительный, да и четверной лутц в финале юниорского Гран-при России у него получился на загляденье! Про "стопор" на акселе в 3,5 оборота крайне интересно - у Саши Трусовой та же проблема вроде была.
+4
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Doctor of Philosophy
Ответ Gemma157
Липницкая как ОЧ или чемпионка Европы известна в широких кругах. И, например, даже довольно далекие от ФК, кто не отличит ласточку от бильмана, знают Плющенко или даже Ламбьеля какого-нибудь. А вот с тем, кто какой первый прыжок прыгнул сложнее
В том-то и дело, что нет. Липницкая известна как девочка в красном, многие вспомнят про Олимпиаду в Сочи, без уточнения, чего там было в команднике, а чего в личке - и никаких конкретных достижений на соревнованиях ИСУ никто из случайно выбранных людей не вспомнит. Как и у других, ещё более известных фигуристов. Фамилию Плющенко вспомнят, что-то отрывочное могут вспомнить - причём наверняка этими отрывками будут свадьба с Рудковской, кейс с Лайсачеком и снятие с лички в Сочи. Ну, ещё что-то абстрактное - четверные, лучший в мире, вот были люди в наше время - но вряд ли больше.

А те, кто будут в курсе победы Липницкой на предолимпийском чемпионате Европы, кто назовёт сходу число мировых и континентальных титулов Плющенко, те легко вспомнят и Брэндона Мроза.
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Gemma157
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Ответ Doctor of Philosophy
Кто в теме, тот назовёт. А кто не в теме, тот без гугла и титулы не вспомнит. Спросите у первого встречного, какие места на каких стартах занимала, скажем, Липницкая - наверняка не услышите правильного ответа.
Липницкая как ОЧ или чемпионка Европы известна в широких кругах. И, например, даже довольно далекие от ФК, кто не отличит ласточку от бильмана, знают Плющенко или даже Ламбьеля какого-нибудь. А вот с тем, кто какой первый прыжок прыгнул сложнее
+1
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