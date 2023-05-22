Николай Угожаев: «Малинин стал делать четверной аксель гораздо стабильнее, и он перестал выглядеть как нечто сложное»

Российский фигурист Николай Угожаев оценил четверной аксель американца Ильи Малинина.

– Даже если исполнять этот прыжок на удочке, он забирает очень много сил?

– Все равно очень тяжело. Кажется, что всего лишь пол-оборота к четверному прибавить, но на самом деле они очень сложные. Даже переход с трех с половиной на четыре не такой сложный, как с четырех на четыре с половиной.

Это уже почти предел человеческих возможностей, как мне кажется. Но как будет дальше, никто не знает, надо смотреть по ситуации.

– В исполнении Ильи Малинина этот прыжок выглядит достаточно легким.

– У него природная крутка лучше, чем у всех остальных. Также у него фактура подходящая для прыжков. Думаю, он достаточно долго тренировал четверной аксель, от первого более-менее адекватного вкрута в прыжок до выезда он, как мне кажется, год его тренировал, и в этом сезоне хорошо его исполняет. Не всегда, конечно, но хорошие попытки часто у него бывают.

В начале сезона и в конце – это практически два разных прыжка. Он стал делать его гораздо стабильнее, и четверной аксель перестал выглядеть как нечто сложное. В начале было видно, что это сверхсложный прыжок, а сейчас он его исполняет как обычный свой четверной.

Еще он очень грамотно технику подобрал, как мне кажется. Со «стопором» у него хорошие отношения. Если я буду прыгать даже тройной аксель со «стопора», то улечу не в ту сторону, скорее всего. У меня есть «стопор», но маленький – если буду прыгать как Малинин, то просто в толчок не попаду.

Арсений Федотов, например, прыгает аксель вообще без «стопора», у него он пролетный получается, – сказал Угожаев.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?