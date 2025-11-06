Кира Трофимова хочет исполнять сальто на соревнованиях: «Уже работаю над этим. Евгений Викторович и Яна Александровна поддерживают меня»

Фигуристка Трофимова намерена исполнить сальто на соревнованиях.

16-летняя фигуристка Кира Трофимова хочет вставить сальто в соревновательную программу.

Ранее спортсменка уже исполняла элемент на тренировках и шоу.

– Никогда не занималась гимнастикой, из акробатических элементов ничего не умела делать на полу, но в какой-то момент захотелось выучить сальто. Не на льду, просто обычное. Обратилась к девушке-гимнастке. Потом она предложила перенести его на лед. Это было во время предыдущих новогодних шоу. Днем и вечером – выступления, ночью учила сальто.

Сначала просто делали на полу, как обычное сальто. А потом просто взяли и перенесли на лед. Первое время меня переворачивали две девушки, потом поддерживали меньше, затем только одной рукой, а дальше уже делала сама.

– Страшно было?

– Конечно, был большой страх. По 40 минут не могла зайти, боялась. Но переборола себя. От начала изучения на полу до исполнения на льду прошло 2,5 месяца.

– В итоге ты прыгаешь его на шоу! Было даже параллельное с Димой Алиевым.

– С Димой, кстати, было гораздо менее волнительно. Свои первые попытки я делала как раз вместе с ним. По-моему, это было на шоу в Иркутске. Одной делать было страшно, попросила сделать с ним параллельно – проще, когда едешь не один. Дима хорошо разбирается, прыгает, давал советы, помогал. В общем, первые два шоу делала с ним, потому что было спокойнее.

– Яна Рудковская сказала, что ты стала второй в истории среди одиночниц, кто показал сальто на льду.

– Во всяком случае я не знаю других фигуристок, кроме Сюрии Бонали, кто бы исполнял его.

– Хотела бы вставить сальто в соревновательную программу?

– Безусловно, да. Уже работаю над этим. Когда у меня следующие соревнования – пока не могу сказать, не знаю. Но уже в скором времени буду выходить на официальные турниры с сальто.

– Твой тренер Евгений Плющенко знал об этом челлендже?

– Евгений Викторович не знал, что я разучиваю сальто, да и все тренеры тоже. Они были очень удивлены. Сейчас Евгений Викторович (Плющенко) и Яна Александровна (Рудковская) поддерживают меня в этом плане. Они так же, как и я, хотят, чтобы я выполнила его в своей соревновательной программе, – ответила Трофимова.

В прошлом сезоне Трофимова заняла 6-е место на первенстве России среди юниорок.