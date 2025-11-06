  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Кира Трофимова хочет исполнять сальто на соревнованиях: «Уже работаю над этим. Евгений Викторович и Яна Александровна поддерживают меня»
18

Кира Трофимова хочет исполнять сальто на соревнованиях: «Уже работаю над этим. Евгений Викторович и Яна Александровна поддерживают меня»

Фигуристка Трофимова намерена исполнить сальто на соревнованиях.

16-летняя фигуристка Кира Трофимова хочет вставить сальто в соревновательную программу.

Ранее спортсменка уже исполняла элемент на тренировках и шоу.

– Никогда не занималась гимнастикой, из акробатических элементов ничего не умела делать на полу, но в какой-то момент захотелось выучить сальто. Не на льду, просто обычное. Обратилась к девушке-гимнастке. Потом она предложила перенести его на лед. Это было во время предыдущих новогодних шоу. Днем и вечером – выступления, ночью учила сальто.

Сначала просто делали на полу, как обычное сальто. А потом просто взяли и перенесли на лед. Первое время меня переворачивали две девушки, потом поддерживали меньше, затем только одной рукой, а дальше уже делала сама.

– Страшно было?

– Конечно, был большой страх. По 40 минут не могла зайти, боялась. Но переборола себя. От начала изучения на полу до исполнения на льду прошло 2,5 месяца.

– В итоге ты прыгаешь его на шоу! Было даже параллельное с Димой Алиевым.

– С Димой, кстати, было гораздо менее волнительно. Свои первые попытки я делала как раз вместе с ним. По-моему, это было на шоу в Иркутске. Одной делать было страшно, попросила сделать с ним параллельно – проще, когда едешь не один. Дима хорошо разбирается, прыгает, давал советы, помогал. В общем, первые два шоу делала с ним, потому что было спокойнее.

– Яна Рудковская сказала, что ты стала второй в истории среди одиночниц, кто показал сальто на льду.

– Во всяком случае я не знаю других фигуристок, кроме Сюрии Бонали, кто бы исполнял его.

– Хотела бы вставить сальто в соревновательную программу?

– Безусловно, да. Уже работаю над этим. Когда у меня следующие соревнования – пока не могу сказать, не знаю. Но уже в скором времени буду выходить на официальные турниры с сальто.

– Твой тренер Евгений Плющенко знал об этом челлендже?

– Евгений Викторович не знал, что я разучиваю сальто, да и все тренеры тоже. Они были очень удивлены. Сейчас Евгений Викторович (Плющенко) и Яна Александровна (Рудковская) поддерживают меня в этом плане. Они так же, как и я, хотят, чтобы я выполнила его в своей соревновательной программе, – ответила Трофимова.

В прошлом сезоне Трофимова заняла 6-е место на первенстве России среди юниорок.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Кира Трофимова
Сюрия Бонали
logoсборная России
женское катание
logoЯна Рудковская
logoЕвгений Плющенко
logoДмитрий Алиев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Ирина Слуцкая: «Может, мама Костылевой прекратит комментировать? Это только начало спортивной карьеры, не надо мешать»
1 минуту назад
Гран-при России. «Идель». КМС. Гусева и Овчинников, Касинс и Брегей, Доможирова и Вегера выступят с произвольными программами
49 минут назадLive
Гран-при России. «Идель». КМС. Фефелова и Валов победили, Слуцкая и Гончаров – 2-е, Пестова и Лагутов – 3-и
сегодня, 12:26
Алиса Лью снялась с Арианой Гранде в промо-ролике к Олимпиаде-2026 и фильму «Злая»
сегодня, 11:06Фото
Ирина Роднина: «Дегтярев достаточно планомерно работает, а не просто делает громкие заявления. Флаг ему в руки и спасибо за такую активную позицию»
сегодня, 10:51
Гран-при России. «Идель». КМС. Базылюк, Принева, Сарновская, Парсегова, Сарафанова, Ореховская покажут короткие программы
сегодня, 10:50
Трусова о сыне: «Скучать нам с ним не приходится. И я чувствую, что дальше будет только веселее»
сегодня, 10:42
Генпродюсер «Матч ТВ» о возможном показе Олимпиады: «Финальное предложение будет зависеть в первую очередь от количества допущенных российских спортсменов»
сегодня, 08:23
Гиньяр и Фаббри столкнулись на льду с японским дуэтом перед Гран-при. Итальянке оказали медицинскую помощь, затем она продолжила тренировку
сегодня, 07:30
Александр Карелин: «Не знаю, на какой уровень Валиевой удастся возвратиться, но я являюсь ее заинтересованным болельщиком»
сегодня, 07:06
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Чигирев женился
вчера, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
1 ноября, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
1 ноября, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08