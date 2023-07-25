Жулин о выступлении Пападакис и Хаббелл в паре: «Ну это омерзительно выглядит. У нас такого никогда не будет»

Александр Жулин назвал омерзительным прокат Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл в паре.

«Ну это омерзительно выглядит. Сейчас два мальчика катались на льду. Две девочки – Пападакис и девочка вторая, чемпионка мира (Мэдисон Хаббелл – Sports.ru). Они на полном серьезе хотят выступать в танцах на льду среди мужчин и женщин. Выглядит это омерзительно.

Или выходит переделанный мужик и в девочках всех обыгрывает в плавании, на 30 метров приплывает впереди. У нас этого никогда не будет. Это же до чего можно договориться? Вот в Норвегии уже договорились до того, что педофил ни в чем не виноват, потому что у него просто не стоит больше чем на десятилетних», – рассказал Жулин.

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