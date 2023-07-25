Жулин о выступлении Пападакис и Хаббелл в паре: «Ну это омерзительно выглядит. У нас такого никогда не будет»
Александр Жулин назвал омерзительным прокат Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл в паре.
«Ну это омерзительно выглядит. Сейчас два мальчика катались на льду. Две девочки – Пападакис и девочка вторая, чемпионка мира (Мэдисон Хаббелл – Sports.ru). Они на полном серьезе хотят выступать в танцах на льду среди мужчин и женщин. Выглядит это омерзительно.
Или выходит переделанный мужик и в девочках всех обыгрывает в плавании, на 30 метров приплывает впереди. У нас этого никогда не будет. Это же до чего можно договориться? Вот в Норвегии уже договорились до того, что педофил ни в чем не виноват, потому что у него просто не стоит больше чем на десятилетних», – рассказал Жулин.
Для меня вот эти его слова омерзительны, а не пара Пападакис-Хаббел.
Хотя в 2021 году ХД явно лучше чем СК были и золото должны были брать они.
Неужели Жулин наконец добрался до просмотра шоу The Ice и оценил дуэт Шомы с Нейтаном? :)
А кто-нибудь видел прокат Пападакис-Хаббел?
Или обсуждаем то, чего пока нет?
это же танец