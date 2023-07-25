Жулин о выступлении Пападакис и Хаббелл в паре: «Ну это омерзительно выглядит. У нас такого никогда не будет»

Теги танцы на льду Александр Жулин Габриэла Пападакис Мэдисон Хаббелл Фигурное катание

Александр Жулин назвал омерзительным прокат Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл в паре.

«Ну это омерзительно выглядит. Сейчас два мальчика катались на льду. Две девочки – Пападакис и девочка вторая, чемпионка мира (Мэдисон Хаббелл – Sports.ru). Они на полном серьезе хотят выступать в танцах на льду среди мужчин и женщин. Выглядит это омерзительно.

Или выходит переделанный мужик и в девочках всех обыгрывает в плавании, на 30 метров приплывает впереди. У нас этого никогда не будет. Это же до чего можно договориться? Вот в Норвегии уже договорились до того, что педофил ни в чем не виноват, потому что у него просто не стоит больше чем на десятилетних», – рассказал Жулин.

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24 комментария

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Olga.t
И как это уже привычно от Жулина - свалить в кучу пару женщина/женщина, трансгендера и педофила, у которого... (и далее по тексту).
Для меня вот эти его слова омерзительны, а не пара Пападакис-Хаббел.
+19
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+15
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Анастасия Внукова
у нас есть ледовые акробаты, выступают в паре М+М. И это не омерзительно, это профессионалы в шоу.
+9
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LSp
Омерзительно это когда Жулин открывает рот, а не когда две прекрасные танцорши делают совместный номер
+9
-3
+6
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Ритт
Когда у нас Хэббел стала Чемпионкой мира? Жулин ее с Чок перепутал?
Хотя в 2021 году ХД явно лучше чем СК были и золото должны были брать они.
+4
-1
+3
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Mikhail Lopatin
"Сейчас два мальчика катались на льду."

Неужели Жулин наконец добрался до просмотра шоу The Ice и оценил дуэт Шомы с Нейтаном? :)
+8
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+3
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Tatiana Novikova
Он путает ледовые танцы и пропаганду лгбт. В таких танцах не должно быть секса - это же просто акробатика.
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Olga.t
Ответ alexnew
Ну, вообще это общемировой тренд. У меня только один вопрос, кто кого носить на руках будет в поддержках?
Когда-то Марина Анисина носила на руках Гвенделя Пейзера в поддержке, и мир не рухнул...

А кто-нибудь видел прокат Пападакис-Хаббел?
Или обсуждаем то, чего пока нет?
+4
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Девушка Безимени
Ответ Olga.t
Когда-то Марина Анисина носила на руках Гвенделя Пейзера в поддержке, и мир не рухнул... А кто-нибудь видел прокат Пападакис-Хаббел? Или обсуждаем то, чего пока нет?
кусочек
+2
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alexnew
Введение тотальной цензуры, а это то, что мы сейчас наблюдаем в Интернете, - это верный признак победы демократических ценностей в мире.
+6
-5
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Девушка Безимени
Ответ Mikhail Lopatin
"Сейчас два мальчика катались на льду." Неужели Жулин наконец добрался до просмотра шоу The Ice и оценил дуэт Шомы с Нейтаном? :)
они в опасности
+3
-2
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Olga.t
Ответ Девушка Безимени
Комментарий удален модератором
За процитированные слова Жулина?))
+1
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Olga.t
Ответ Девушка Безимени
мой такой удалили через минуту)
moderaтоr к вам неровно дышит)
+1
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spf12
А почему две девушки танцевать вместе не могут, а синхронное плавание из 8 человек может? А в синхронном катании вообще вакханалия тогда. Вопрос риторический, конечно. Мне Пападакис и Хаббелл понравились вместе, задумываюсь о своем извращенном вкусе. Думаю, они не планируют выступать в рамках программ мужчина-женщина. Скорее другой вид программы.
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alexnew
Ответ alexnew
Тупиковая ветвь эволюции.
Вот написать Трансгендеры - это... Мне не удалось. Чувствуете, кто пишет алгоритмы для спортса? :)
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a71
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Девушка Безимени
Ответ alexnew
Ну, вообще это общемировой тренд. У меня только один вопрос, кто кого носить на руках будет в поддержках?
без поддержек
это же танец
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Девушка Безимени
Ответ alexnew
В танцах на льду есть определенные правила, их никто не отменял. Можно придумать, какие-то еще форматы и посмотреть, насколько это будет интересно.
отменят
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Девушка Безимени
Ответ TheWitcher
Цитата в тему от одного авторитетного французского философа. Он ещё полвека назад прочувствовал все тренды. «Может быть, наступит такой день, когда перестанут понимать, что такое безумие.» © Мишель Фуко
не самое большое безумие на сег момент, есть и круче
+1
-1
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Девушка Безимени
Ответ Olga.t
И как это уже привычно от Жулина - свалить в кучу пару женщина/женщина, трансгендера и педофила, у которого... (и далее по тексту). Для меня вот эти его слова омерзительны, а не пара Пападакис-Хаббел.
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Девушка Безимени
Ответ Olga.t
За процитированные слова Жулина?))
мой такой удалили через минуту)
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Девушка Безимени
Ответ Olga.t
moderaтоr к вам неровно дышит)
знаю
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