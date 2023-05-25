Александр Жулин: «Для меня Чок и Бейтс не топ-уровень. Сравнивать их с Пападакис и Сизероном и Синициной и Кацалаповым не поднимается рука»

Александр Жулин высказался об уровне действующих чемпионов мира Мэдисон Чок и Эвана Бейтса.

– Чок и Бейтса посмотрел на чемпионате мира буквально две минуты и увидел, что они сильнее, чем остальные пары. Чем канадцы и итальянцы. Но им всем уже по 48 лет, во-первых.

Во-вторых, я все это видел-перевидел, сравнивать их с Пападакис – и – даже не поднимается рука. Потому что это был абсолютный топ, а это просто хорошие пары. Катаются, молодцы. Для меня это не топ-уровень.

– Чок и Бейтс – не топ-уровень?

– Ну это не супер... Ну вы сами посудите. Включите Пападакис и Сизерона, Синицину и Кацалапова. Ну так что, Чок и Бейтс лучше, что ли?

Чок мне сама нравится, как человек, как девушка. Костюмы ее нравятся, как она себя подает. Ваня – он вообще не понимает, кого он катает. Он вечно улыбается и радуется жизни. Ваня Бейтс, а не . Он достаточно средний актерский партнер. Ну он хорошо толкается, набирает скорость, он ее крутит-вертит – она весит 36 кг. Но брать это за топ, за основу – я не могу.

Катание, именно скольжение, чем отличались Пападакис – Сизерон и Синицина – Кацалапов... Гораздо ниже уровень, – сказал в эфире шоу «На два слова».