Александр Жулин: «Для меня Чок и Бейтс не топ-уровень. Сравнивать их с Пападакис и Сизероном и Синициной и Кацалаповым не поднимается рука»
Александр Жулин высказался об уровне действующих чемпионов мира Мэдисон Чок и Эвана Бейтса.
– Чок и Бейтса посмотрел на чемпионате мира буквально две минуты и увидел, что они сильнее, чем остальные пары. Чем канадцы и итальянцы. Но им всем уже по 48 лет, во-первых.
Во-вторых, я все это видел-перевидел, сравнивать их с Пападакис – Сизероном и Синициной – Кацалаповым даже не поднимается рука. Потому что это был абсолютный топ, а это просто хорошие пары. Катаются, молодцы. Для меня это не топ-уровень.
– Чок и Бейтс – не топ-уровень?
– Ну это не супер... Ну вы сами посудите. Включите Пападакис и Сизерона, Синицину и Кацалапова. Ну так что, Чок и Бейтс лучше, что ли?
Чок мне сама нравится, как человек, как девушка. Костюмы ее нравятся, как она себя подает. Ваня – он вообще не понимает, кого он катает. Он вечно улыбается и радуется жизни. Ваня Бейтс, а не Букин. Он достаточно средний актерский партнер. Ну он хорошо толкается, набирает скорость, он ее крутит-вертит – она весит 36 кг. Но брать это за топ, за основу – я не могу.
Катание, именно скольжение, чем отличались Пападакис – Сизерон и Синицина – Кацалапов... Гораздо ниже уровень, – сказал Жулин в эфире шоу «На два слова».
Язык не поворачивается!
Я посмотрела кто брал интервью... Любимый собутыльник Жулин Самохвалов, не удивительно что столько бреда на нас вывалили.