Александр Жулин: «Для меня Чок и Бейтс не топ-уровень. Сравнивать их с Пападакис и Сизероном и Синициной и Кацалаповым не поднимается рука»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин сборная Франции сборная США Эван Бейтс Никита Кацалапов Виктория Синицина Мэдисон Чок Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Фигурное катание

Александр Жулин высказался об уровне действующих чемпионов мира Мэдисон Чок и Эвана Бейтса.

– Чок и Бейтса посмотрел на чемпионате мира буквально две минуты и увидел, что они сильнее, чем остальные пары. Чем канадцы и итальянцы. Но им всем уже по 48 лет, во-первых.

Во-вторых, я все это видел-перевидел, сравнивать их с Пападакис – Сизероном и СиницинойКацалаповым даже не поднимается рука. Потому что это был абсолютный топ, а это просто хорошие пары. Катаются, молодцы. Для меня это не топ-уровень.

– Чок и Бейтс – не топ-уровень?

– Ну это не супер... Ну вы сами посудите. Включите Пападакис и Сизерона, Синицину и Кацалапова. Ну так что, Чок и Бейтс лучше, что ли?

Чок мне сама нравится, как человек, как девушка. Костюмы ее нравятся, как она себя подает. Ваня – он вообще не понимает, кого он катает. Он вечно улыбается и радуется жизни. Ваня Бейтс, а не Букин. Он достаточно средний актерский партнер. Ну он хорошо толкается, набирает скорость, он ее крутит-вертит – она весит 36 кг. Но брать это за топ, за основу – я не могу.

Катание, именно скольжение, чем отличались Пападакис – Сизерон и Синицина – Кацалапов... Гораздо ниже уровень, – сказал Жулин в эфире шоу «На два слова». 

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8 комментариев

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Додик Аксель
У Саши рука поднимается при других обстоятельствах...
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veramarso
Чтобы у Жулина "поднялась рука, что-то сказать", нужно чтоб в руке этой был стакан))
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Rush
При чем тут рука?
Язык не поворачивается!
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Princess23
Это СК не топ уровень, и без Аллочки и Ко в 10 ку бы врывались
Я посмотрела кто брал интервью... Любимый собутыльник Жулин Самохвалов, не удивительно что столько бреда на нас вывалили.
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Toba Door
Хряпнул хорошо
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Веселый грибочек
При всём уважении к Вике и Никите, но ставить их в один ряд с Габриэлой и Гиймом -- это очередное доказательство непрофессионализма товарища Жулина, который возомнил себя великим экспертом и тренером мирового класса. До сих пор в памяти ужасные постановки, которые он поставил Вике и Никите в ОИ сезон. Подставил ребят. Хотя нет, не подставил: у товарища Жулина не было злого умысла, он просто на большее не был способен. Но по факту эксперт он по закулисными договорнякам, когда он на пару с Лакерником украли серебро ОИ у Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью. Не стыдно товарищу Жулину за такое? Более того, у товарища Жулина, оказывается, титулованные Мэдисон Чок и Эван Бэйтс не являются топовой парой. Товарищ Жулин не помнит, кто выиграл ПП в команднике у танцевальных пар?
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