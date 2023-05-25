Александр Жулин: «Я когда программу под Вивальди катал, меня очень радовало, что геи, когда узнали, что я нормальный, говорили: да ладно!»

Теги Тесса Виртью Скотт Моир сборная России танцы на льду Александр Жулин сборная Канады сборная Франции Никита Кацалапов Виктория Синицина Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Фигурное катание

Тренер Александр Жулин высказался о развитии танцев на льду в России и других странах.

– Мы с вами разговаривали о монреальской школе. Вы говорили, что нам надо развивать концепцию man and womаn, в чем мы всегда были сильны. Показывать мужчину, женщину. Не кажется ли вам, что концепция потерпела крах?

– Нет, ни в коем случае. Мне кажется, их концепция сейчас терпит жесткий крах.

– Олимпийские чемпионы…

– Не в этом дело. Пападакис и Сизерон – выдающаяся пара. Таких балетных танцовщиков, как Сизерон, нет. Абсолютно выдающийся партнер. Девчонка его не портит. Они скатались, очень хорошо выстраивают программы. Направление, которое они выбрали, им очень идет.

Но когда шесть пар из этой группы выходят в этом же ключе, начинает утомлять. Поэтому Синицина – Кацалапов смотрелись для меня светлым пятном.

Сейчас у меня появилась пара – не хочу сравнивать – этого же калибра. И явно женщина с мужчиной. Это надо показывать. Надо не забывать, что кроме родителя-1 и родителя-2 существуют мама и папа. И существуют муж и жена. И только они рожают детей, и никто этого не отменял.

И не только над «Горбатой горой» плачут. Плачут и над «Судьбой человека», плачут над другими фильмами, которые восхваляли мужчину и женщину.

Я ничего не имею против. Если вышли люди другой ориентации и скатали лучше, я признаю это. Я свечку не держал, что слышал, что Скотт Моир тоже, оказывается, тот человек… Вообразите себе.

– При Тессе Вирчу, классической woman…

– Да кто там знает-то теперь. Не разберешься. Но Скотт себя как партнер, как бы он ни был, он был абсолютным mаn-ом. Да и Сизерон, если бы себя не наглаживал пару раз в программе, в принципе тоже неплохой. На него смотришь – нормальный.

Если выйдет какой-нибудь Вася Пупкин из села Кукуево – наш прям mаn – и не попадет в финал, потому что корявый, как трактор, то я бы Сизерона поставил на первое место, чем Васю-тракториста. Существует понятие красоты.

Я когда программу под Вивальди катал, меня очень радовало, что геи, когда узнали, что я нормальный, говорили: да ладно! А ты, оказывается… У тебя такие линии красивые, так позу чувствуешь, и ты не…? Я говорю: нет. Прям разочарование у них, – сказал Жулин в эфире шоу «На два слова». 

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36 комментариев

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Duck Nightingale
Честно говоря, есть большие сомнения, что он нормальный)
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Vidic17
когда все эти чуваки так усиленно говорят про геев (и типа они не такие, хотя если они не такие, то не такие и ладно, зачем об этом говорить всё время ?) они прям как тот ёжик из анекдота:
идет ёжик по лесу:
"я не пукну, я не пукну, я не пукну"
хоп, пукнул...
"это не я, это не я, это не я" )))
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Kozlice
> когда узнали, что я нормальный

А по тексту интервью так сразу и не скажешь
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Оз
Жулин совсем уже перепил: на каком основании он наброс на Скотта устроил?!! У Моира и жена, и ребёнок. А Жулин очередной бред генерирует.
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Ритт
Какие шесть пар из Монреальской группы все выходят в стиле ПС? Это Космос ЧБ, Маска Зорро СД, Король Лев ФГ, Попугаи (!!!) ЛЛ, Гладиатор ФБС? И это одинаковый стиль? У самого Рахманинов из года в год, про которого его даже журналисты стебут.... нот нет! Вся монреальская группа катается одинаково в стиле ПС!
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Bergkamp007
это Каминг-аут
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Флер де Лис
Ответ Oleandra
У Сизерона уже на лице всё написано..
Да не важно, что у него и где написано, танцовщик он чудесный.
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Светлана Менова
В качестве иллюстрации - Усова - Жулин, произвольный танец на Олимпиаде 1992 :) тот самый под Вивальди.

https://youtu.be/K6RY67i85KE

Александр Вячеславович - крашеный блондин, с макияжем, в обтягивающих штанах, где и ягодицы хорошо были видны, и всё, что спереди. ;)
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NickN
Золотое правило для всех, кто периодически читает интервью Жулина - воспринимайте его слова с точностью до наоборот. "Я патриот" будет означать "Я кину тут все при первой возможности". "Я честный" - это значит "Вру 24 часа в сутки семь дней в неделю". "Я не гей" - "Я гей", ну и т.д.
+3
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Сулаквелидзе
Ответ Duck Nightingale
Честно говоря, есть большие сомнения, что он нормальный)
вот да, у Жулина явно пунктик прослеживается
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Клирик
Ответ Duck Nightingale
Честно говоря, есть большие сомнения, что он нормальный)
Признался же, что позу чувствует.
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Дэннис Молинарев
Да шучу я, шучу (Зона Комфорта)…
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Oleandra
Ответ Флер де Лис
Да не важно, что у него и где написано, танцовщик он чудесный.
про танцовщика я не спорю..
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Sincere
ахах, что это за разговоры про Скотта?)) у него жена и ребенок)
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comewhatmay
Мда, адекватность и интервью Жулина по-прежнему на разных полюсах.
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Ярик01
Зачем ты с геями общался и как узнавал, что они геи
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Евгения Гринева
Такой интерес Жулина к теме лгбт наводит на мысли определенного характера, а у геев хороший радар на своих
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Злобный Конь
Слишком много о своей нормальности говорит. Что вызывает сомнения.
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Адепт Суперлиги
Мне показалось, или он завуалированно признался в том, что его считают пи****сом?
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justbored
Высшая похвала, хаха
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янетыитынея
https://youtu.be/V5n8p8yApok - прям о Жулине...
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Ебздрогыч
геи, когда узнали, что я нормальный, говорили: да ладно! Ну какой же ты нормальный, дурачок, ты совсем кукухой поехавший
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SALMON
С чего все вообще взяли, что в танцах нужно изображать только любофф и страсть, чтобы аж зубы скрипели.
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aasymlina
Что я сейчас прочитала...
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Ярик01
Ответ Светлана Менова
Так по правилам пока только с девушкой можно)
Не, тут подумал и согласен, соло в таком костюме, конечно, другое впечатление бы дал) девушка все меняет
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