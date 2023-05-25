Александр Жулин: «Я когда программу под Вивальди катал, меня очень радовало, что геи, когда узнали, что я нормальный, говорили: да ладно!»

Тренер Александр Жулин высказался о развитии танцев на льду в России и других странах.

– Мы с вами разговаривали о монреальской школе. Вы говорили, что нам надо развивать концепцию man and womаn, в чем мы всегда были сильны. Показывать мужчину, женщину. Не кажется ли вам, что концепция потерпела крах?

– Нет, ни в коем случае. Мне кажется, их концепция сейчас терпит жесткий крах.

– Олимпийские чемпионы…

– Не в этом дело. Пападакис и Сизерон – выдающаяся пара. Таких балетных танцовщиков, как Сизерон, нет. Абсолютно выдающийся партнер. Девчонка его не портит. Они скатались, очень хорошо выстраивают программы. Направление, которое они выбрали, им очень идет.

Но когда шесть пар из этой группы выходят в этом же ключе, начинает утомлять. Поэтому Синицина – смотрелись для меня светлым пятном.

Сейчас у меня появилась пара – не хочу сравнивать – этого же калибра. И явно женщина с мужчиной. Это надо показывать. Надо не забывать, что кроме родителя-1 и родителя-2 существуют мама и папа. И существуют муж и жена. И только они рожают детей, и никто этого не отменял.

И не только над «Горбатой горой» плачут. Плачут и над «Судьбой человека», плачут над другими фильмами, которые восхваляли мужчину и женщину.

Я ничего не имею против. Если вышли люди другой ориентации и скатали лучше, я признаю это. Я свечку не держал, что слышал, что тоже, оказывается, тот человек… Вообразите себе.

– При Тессе Вирчу, классической woman…

– Да кто там знает-то теперь. Не разберешься. Но Скотт себя как партнер, как бы он ни был, он был абсолютным mаn-ом. Да и , если бы себя не наглаживал пару раз в программе, в принципе тоже неплохой. На него смотришь – нормальный.

Если выйдет какой-нибудь Вася Пупкин из села Кукуево – наш прям mаn – и не попадет в финал, потому что корявый, как трактор, то я бы Сизерона поставил на первое место, чем Васю-тракториста. Существует понятие красоты.

Я когда программу под Вивальди катал, меня очень радовало, что геи, когда узнали, что я нормальный, говорили: да ладно! А ты, оказывается… У тебя такие линии красивые, так позу чувствуешь, и ты не…? Я говорю: нет. Прям разочарование у них, – сказал в эфире шоу «На два слова».