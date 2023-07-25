«Первое и самое основное – это применение БАДов». Косторная рассказала о своих главных «нет» в спорте

Алена Косторная рассказала о вещах, которые не приемлет в спорте.

«Первое и самое основное – это применение БАДов. Это любые химические вещества, добавки и витамины, которые вы пьете. Таблетки, инъекции и так далее.

Второе точное нет – отдавать детей в спорт раньше четырех лет. Наверное, потому что это возраст, когда все структуры тела ребенка более или менее сформированы. Профессиональный спорт до четырех лет абсолютно точно ломает здоровье.

Третье нет – тренировки и покупка тренировочных планов у людей, которые не имеют отношения к профессиональному спорту.

Четвертое – спортивная одежда. Есть очень много брендов и магазинов спортивной одежды. Мои нет – аляпистые, цветные леггинсы, лосины и прочее.

Пятое – макияж на тренировке. Я слежу за лицом и хочу, чтобы оно всегда выглядело презентабельным. Но когда мы тренируемся – мы потеем, это нормальный физиологический процесс. Когда вы наносите мейкап – мы все это закупориваем, поту не через что выходить. И происходит процесс появления прыщей, воспаление и прочего.

И последнее – это спортивная обувь. Она должна быть. Нельзя тренироваться в балетках, кроксах, тапках и прочем», – сказала чемпионка Европы по фигурному катанию.