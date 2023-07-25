«Первое и самое основное – это применение БАДов». Косторная рассказала о своих главных «нет» в спорте

Теги сборная России пары Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная рассказала о вещах, которые не приемлет в спорте.

«Первое и самое основное – это применение БАДов. Это любые химические вещества, добавки и витамины, которые вы пьете. Таблетки, инъекции и так далее. 

Второе точное нет – отдавать детей в спорт раньше четырех лет. Наверное, потому что это возраст, когда все структуры тела ребенка более или менее сформированы. Профессиональный спорт до четырех лет абсолютно точно ломает здоровье. 

Третье нет – тренировки и покупка тренировочных планов у людей, которые не имеют отношения к профессиональному спорту.

Четвертое – спортивная одежда. Есть очень много брендов и магазинов спортивной одежды. Мои нет – аляпистые, цветные леггинсы, лосины и прочее. 

Пятое – макияж на тренировке. Я слежу за лицом и хочу, чтобы оно всегда выглядело презентабельным. Но когда мы тренируемся – мы потеем, это нормальный физиологический процесс. Когда вы наносите мейкап – мы все это закупориваем, поту не через что выходить. И происходит процесс появления прыщей, воспаление и прочего.

И последнее – это спортивная обувь. Она должна быть. Нельзя тренироваться в балетках, кроксах, тапках и прочем», – сказала чемпионка Европы по фигурному катанию.

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9 комментариев

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плюшевая Ракета
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Ответ Katt Lady
То есть Бады и витамины она не ест что ли?
В аптечных Бадах, наверняка есть запрещëнные ВАДА субстанции, особенно а тех, которые для похудения...
+2
0
+2
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Katt Lady
То есть Бады и витамины она не ест что ли?
+3
-3
0
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AlexFed
1)Никогда
2)Не
3)Верьте
4)Алене
5)Косторной
+5
-5
0
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Юрий Костыгин
Концерн Anheuser-Busch негодуэ
0
0
0
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alexnew
Главного не написала - не менять тренера, который сделал тебя чемпионкой, на тренера, который вообще никого не подготовил.
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