Косторная о паре с Куницей: «Делаем полный набор произвольной и короткой программ. С сентября у нас начинается соревновательный сезон, до этого – три шоу»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная ТАСС Сергей Росляков Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная рассказала о прогрессе в парном катании.

Косторная перешла в парное катание из одиночного в январе этого года. Она выступает в паре с Георгием Куницей. 

«Сейчас многое зависит от того, в какой форме мы будем на контрольных прокатах, получится у нас или не получится, это все-таки наш первый сезон.

Как говорит наш тренер Сергей Росляков, то, что мы делаем сейчас – уже огромный процесс, не каждый может после очень успешной одиночной карьеры перейти в пары, танцы, быстро прогрессировать. И эти успехи дают мотивацию двигаться дальше.

Мы делаем полный набор произвольной и короткой программ – два основных выброса, у нас есть тройная подкрутка, прыжки плюс минус на месте и все вспомогательные элементы – три основные поддержки, тодесы и вращения.

Пока не хочется рассказывать какую-то конкретику, мы тренируемся, работаем. Покажем, что наработали, от этого и будем отталкиваться. С сентября у нас начинается соревновательный сезон, до этого три шоу в августе «Русские сезоны», – сказала чемпионка Европы 2020 года. 

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7 комментариев

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ДИАНА
Сезон ожидается интереснейший, и пусть у Алёны с Гошей всё получится!!!!!
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Nataly1991
Очень жду эту пару в сезоне. Надеюсь дождусь
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tanya_1111
Очень хочется видеть Алену, удачи ребятам.
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Mion
Бог фигурного катания, дай Аленке терпения не бросить после нескольких проигранных соревнований :)
реальные результаты будут через 2-3 года активной работы. Поэтому тут только терпение и труд, труд и терпение.
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Док Аксель
Имелся в виду огромный прогресс, а не процесс, допустили опечатку в тексте. Наработки элементов парного катания безусловно они освоили и исполняют на тренировках.Теперь вопрос качества и стабильности выполнения их на предстоящих контрольных прокатах и на соревнованиях в сезоне. Удачи !
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ДИАНА
Ответ Oleandra
Алёна, как ни рекламируй себя, Этери тебя больше не возьмёт)
🤣🤣🤣
+6
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