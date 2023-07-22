Косторная о паре с Куницей: «Делаем полный набор произвольной и короткой программ. С сентября у нас начинается соревновательный сезон, до этого – три шоу»

Фигуристка Алена Косторная рассказала о прогрессе в парном катании.

Косторная перешла в парное катание из одиночного в январе этого года. Она выступает в паре с Георгием Куницей.

«Сейчас многое зависит от того, в какой форме мы будем на контрольных прокатах, получится у нас или не получится, это все-таки наш первый сезон.

Как говорит наш тренер Сергей Росляков, то, что мы делаем сейчас – уже огромный процесс, не каждый может после очень успешной одиночной карьеры перейти в пары, танцы, быстро прогрессировать. И эти успехи дают мотивацию двигаться дальше.

Мы делаем полный набор произвольной и короткой программ – два основных выброса, у нас есть тройная подкрутка, прыжки плюс минус на месте и все вспомогательные элементы – три основные поддержки, тодесы и вращения.

Пока не хочется рассказывать какую-то конкретику, мы тренируемся, работаем. Покажем, что наработали, от этого и будем отталкиваться. С сентября у нас начинается соревновательный сезон, до этого три шоу в августе «Русские сезоны», – сказала чемпионка Европы 2020 года.

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