Алена Косторная провела тренировку на открытом воздухе в московском Парке Победы

Теги сборная России пары Алена Косторная Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная провела тренировку на открытом воздухе в Парке Победы.

На тренировку с Косторной пришли около 70 человек. Они выполняли упражнения на силу, выносливость и растяжку. 

«Я немного переживала, как все пройдет. Мне непривычно работать с большой группой, раньше работала там, где было 3-4 человека.

Волновалась, вдруг сама что-то не смогу, начну задыхаться, все потом скажут, что я недотренированная. Но все прошло отлично, ребята очень старались.

Никто не бросал, делали до конца», – сказала чемпионка Европы 2020 года. 

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4 комментария

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Mira Val
Алёна справляется чудесно в роли инструктора, аж захотелось быть там.
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Док Аксель
Провели хороший, активный отдых с интересной разминкой на многие группы мышц. Алёна показала ряд упражнений, которые потом участники могут делать самостоятельно.
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oldparakhod
Приняли по дозе касторки..)
В хорошем смысле слова.
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tanya_1111
Классная
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