Алена Косторная провела тренировку на открытом воздухе в московском Парке Победы
Фигуристка Алена Косторная провела тренировку на открытом воздухе в Парке Победы.
На тренировку с Косторной пришли около 70 человек. Они выполняли упражнения на силу, выносливость и растяжку.
«Я немного переживала, как все пройдет. Мне непривычно работать с большой группой, раньше работала там, где было 3-4 человека.
Волновалась, вдруг сама что-то не смогу, начну задыхаться, все потом скажут, что я недотренированная. Но все прошло отлично, ребята очень старались.
Никто не бросал, делали до конца», – сказала чемпионка Европы 2020 года.
В хорошем смысле слова.