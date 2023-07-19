Сергей Росляков: «Косторная – бесконечная фанатка фигурного катания и стремится использовать любую возможность, чтобы заниматься на льду и выступать на соревнованиях»

Теги сборная России Елена Буянова (Водорезова) пары Георгий Куница Алена Косторная Сергей Росляков Фигурное катание

Тренер Сергей Росляков высказался о работе с парой Алена Косторная – Георгий Куница.

Алена Косторная и Гоша Куница. Был момент колебания, прежде чем вы дали согласие на совместную работу?

– У нас ведь все начиналось как проект под шоу, чтобы ребята могли выступать вместе и на это было интересно смотреть. Георгий катался у нас в группе где-то полгода, потом Алена предложила Гоше покататься с ней в шоу. Я не имел ничего против того, чтобы ребята какое-то время поработали у нас в группе. А потом вдруг закрутилось-завертелось.

Когда я понял, что это может быть серьезный проект, сразу связался с Еленой Германовной Буяновой, у которой Алена каталась как одиночница. Мы все обсудили, нашли понимание по всем вопросам. И уже активно начали работать со спортсменами не под шоу, а непосредственно под спорт. Это разные задачи и совсем другие нагрузки.

– Много раз замечала, что столь талантливые люди, как Алена, которые мгновенно все схватывают, нередко испытывают проблемы в том, чтобы фокусироваться на ежедневной монотонной работе. Вы прилагаете усилия к тому, чтобы Косторная не теряла интерес, или на данном этапе этого не требуется?

– Вы абсолютно точно подметили насчет Алены. До того, как мы начали работать вместе, я, честно вам скажу, вообще не сталкивался в работе с настолько координированным спортсменом. Изучение каких-то новых элементов, движений происходит у нее настолько быстро, что поначалу я находился в легком шоке от того, как это возможно. Это очень крутое качество.

Что касается мотивации спортсменов – это часть моей работы, причем не только по отношению к Алене, а абсолютно ко всем. Наставникам всегда ведь кажется, что подопечные немного не дорабатывают. Это нормально – постоянно быть чуть-чуть недовольным. За это нам деньги платят.

– Это понятно. Но спортсмены-то все разные. У одних четко стоит цель, и они идут к ней, как бы ни было тяжело, а у других интерес пропал – и они ушли.

– У нас в группе, к счастью, сложилась очень классная конкуренция, при которой все так или иначе борются за мое внимание как тренера. Это подстегивает. И приводит к тому, что люди сами хотят больше работать. Алена в этом плане не исключение.

– Плюс стремление доказать, что ее рано списали со счетов?

– Вы знаете, она бесконечная фанатка фигурного катания и стремится использовать любую возможность, чтобы заниматься на льду и выступать на соревнованиях, – сказал Росляков.

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21 комментарий

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Verysia
Если не из-под палки, то может и будет толк. Здоровья и успехов!
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Lёna
Удачи Аленке и здоровья
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Анастасия Платонова
Бесконечно талантливая Алёнка. Скорость освоения ею сложнейших элементов парного фк восхищает!😍
Надеюсь, у Рослякова также хватит таланта, как тренера, сделать так, чтобы этот бриллиант фигурного катания сиял как можно ярче и дольше!
+12
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S Olga
Очень жду Алёнку на соревнованиях, Гошу тоже). Мне кажется, у них получится. Не сразу, конечно. Но если смогут перетерпеть сезон-другой на вторых ролях, могут выстрелить.
+9
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Маргарита В Сафронова
Алёна взялась за ум и при этом осталась очаровательной сорвиголовой. Только она так может. Жду Алёну с Жорой в парном топе.
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Veronika spuria
Хорошее интервью дал Росляков, позитивное!
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Беглый*
Косторная бесконечная фанатка Косторной
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Кэп
Ну не знаю, Косторную уважаю, да, ну не шмогла)) Но стимул то остался, опять таки, мужик какой интересный подвернулся... Золото Олимпиады наверняка)))
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Александр Скворцов
В жизни у Алены новая страница
Она сейчас фанатка с Жорою Куницей!
А мы ей пожелаем счастья и любви
И чтоб она свершила таланты все свои!
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Идеальный шторм
Вот уж кто вообще не фанатка ФК, так это Алена.
Фанатично у нее в жизни пока получилось одно - феерически слить карьеру
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Anna Vishenka
Интересно будет посмотреть на них на соревнованиях. Жду с нетерпением. Вдруг и правда что-то получится. Успехов и терпения тренеру.)
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tanya_1111
Дай бог увидеть еще Аленку на соревнованиях, сколько красоты она еще может подарить, она особенная фигуристка вне зависимости от титулов.
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Ayla
все еще бесконечно жаль Алену одиночницу
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arisstopane
этот коуч явно любит себя в искусстве...)
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ivera
Видать, Алена и Росляков одного поля ягодки.
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Галина Александрова
Года два назад по ТВ показывали, как МГ и БК тренируются на природе, не верю, что КК так смогут.
0
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Анастасия Платонова
Ответ Ayla
все еще бесконечно жаль Алену одиночницу
Да подождите вы её " хоронить" то..
Как знать, что ещё будет...
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Mion
Ответ S Olga
Очень жду Алёнку на соревнованиях, Гошу тоже). Мне кажется, у них получится. Не сразу, конечно. Но если смогут перетерпеть сезон-другой на вторых ролях, могут выстрелить.
Да, надо пройти испытание вторым эшелоном. Надеюсь, ребята справятся
0
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Идеальный шторм
Ответ Беглый*
Косторная бесконечная фанатка Косторной
Глупых поступков Косторной
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