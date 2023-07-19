Сергей Росляков: «Косторная – бесконечная фанатка фигурного катания и стремится использовать любую возможность, чтобы заниматься на льду и выступать на соревнованиях»

Тренер Сергей Росляков высказался о работе с парой Алена Косторная – Георгий Куница.

– и Гоша Куница. Был момент колебания, прежде чем вы дали согласие на совместную работу?

– У нас ведь все начиналось как проект под шоу, чтобы ребята могли выступать вместе и на это было интересно смотреть. Георгий катался у нас в группе где-то полгода, потом Алена предложила Гоше покататься с ней в шоу. Я не имел ничего против того, чтобы ребята какое-то время поработали у нас в группе. А потом вдруг закрутилось-завертелось.

Когда я понял, что это может быть серьезный проект, сразу связался с Еленой Германовной Буяновой, у которой Алена каталась как одиночница. Мы все обсудили, нашли понимание по всем вопросам. И уже активно начали работать со спортсменами не под шоу, а непосредственно под спорт. Это разные задачи и совсем другие нагрузки.

– Много раз замечала, что столь талантливые люди, как Алена, которые мгновенно все схватывают, нередко испытывают проблемы в том, чтобы фокусироваться на ежедневной монотонной работе. Вы прилагаете усилия к тому, чтобы Косторная не теряла интерес, или на данном этапе этого не требуется?

– Вы абсолютно точно подметили насчет Алены. До того, как мы начали работать вместе, я, честно вам скажу, вообще не сталкивался в работе с настолько координированным спортсменом. Изучение каких-то новых элементов, движений происходит у нее настолько быстро, что поначалу я находился в легком шоке от того, как это возможно. Это очень крутое качество.

Что касается мотивации спортсменов – это часть моей работы, причем не только по отношению к Алене, а абсолютно ко всем. Наставникам всегда ведь кажется, что подопечные немного не дорабатывают. Это нормально – постоянно быть чуть-чуть недовольным. За это нам деньги платят.

– Это понятно. Но спортсмены-то все разные. У одних четко стоит цель, и они идут к ней, как бы ни было тяжело, а у других интерес пропал – и они ушли.

– У нас в группе, к счастью, сложилась очень классная конкуренция, при которой все так или иначе борются за мое внимание как тренера. Это подстегивает. И приводит к тому, что люди сами хотят больше работать. Алена в этом плане не исключение.

– Плюс стремление доказать, что ее рано списали со счетов?

– Вы знаете, она бесконечная фанатка фигурного катания и стремится использовать любую возможность, чтобы заниматься на льду и выступать на соревнованиях, – сказал .