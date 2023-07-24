Загитова о том, как жила вместе с Тутберидзе во время Олимпиады: «Открываю дверь, и Этери Георгиевна сразу – куда пошла, бургеры есть?»

Алина Загитова рассказала, как жила вместе с Этери Тутберидзе во время Олимпиады-2018.

– Расскажи немного про триумфальную Олимпиаду. Ты же самая маленькая была в нашей сборной, получается. Ты была «дочь полка» или кто-то тебе помогал, опекал?

– На Олимпиаде я ни с кем не общалась, кроме тренеров, никуда не ходила. Жила с Этери Георгиевной. Все девочки сейчас говорят «Как это?», ха-ха. Но это так и было. Интересный опыт.

Этери Георгиевна жила около входной двери, я – чуть дальше. Я проходила каждый раз в тренажерный зал, нужно было открыть дверь, а она, естественно, начинает пищать. И Этери Георгиевна сразу выходит: «Куда пошла? Бургеры есть?»

Я говорю: нет, я иду в тренажерный зал. Туда, где вся еда, я даже не заходила, чтобы никак себя не искушать.

– Ты не думаешь, что тебя специально так поселили, чтобы контролировать?

– Не знаю. Даже если это и так, я благодарна тому человеку, который так меня поселил, – сказала олимпийская чемпионка в шоу «Произвольная программа» на Первом канале.

День, когда фигурка раскололась: Медведева проиграла Олимпиаду, Тарасова плакала в эфире и называла Загитову малОй