Загитова о том, как жила вместе с Тутберидзе во время Олимпиады: «Открываю дверь, и Этери Георгиевна сразу – куда пошла, бургеры есть?»

Теги сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, как жила вместе с Этери Тутберидзе во время Олимпиады-2018.

– Расскажи немного про триумфальную Олимпиаду. Ты же самая маленькая была в нашей сборной, получается. Ты была «дочь полка» или кто-то тебе помогал, опекал? 

– На Олимпиаде я ни с кем не общалась, кроме тренеров, никуда не ходила. Жила с Этери Георгиевной. Все девочки сейчас говорят «Как это?», ха-ха. Но это так и было. Интересный опыт. 

Этери Георгиевна жила около входной двери, я – чуть дальше. Я проходила каждый раз в тренажерный зал, нужно было открыть дверь, а она, естественно, начинает пищать. И Этери Георгиевна сразу выходит: «Куда пошла? Бургеры есть?»

Я говорю: нет, я иду в тренажерный зал. Туда, где вся еда, я даже не заходила, чтобы никак себя не искушать. 

– Ты не думаешь, что тебя специально так поселили, чтобы контролировать?

– Не знаю. Даже если это и так, я благодарна тому человеку, который так меня поселил, – сказала олимпийская чемпионка в шоу «Произвольная программа» на Первом канале.

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7 комментариев

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vulturecrow
у Загитовой это всё хотя бы окупилось. а там десятки девчонок, которые ведут такой же образ жизни, но в итоге у них остаётся загубленное детство и несбывшиеся мечты.
не совсем понимаю родителей, которые своих детей отдают на завоевание олимпийских медалей.
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fedorbazaykin
"Бургеры есть? А если найду?"-добавила Этери Георгиевна
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Ёжик_в_тумане
Ответ vulturecrow
у Загитовой это всё хотя бы окупилось. а там десятки девчонок, которые ведут такой же образ жизни, но в итоге у них остаётся загубленное детство и несбывшиеся мечты. не совсем понимаю родителей, которые своих детей отдают на завоевание олимпийских медалей.
Тысячи, во всех видах спорта, тысячи детей у которых не окупается.
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krokodilych
Ответ vulturecrow
у Загитовой это всё хотя бы окупилось. а там десятки девчонок, которые ведут такой же образ жизни, но в итоге у них остаётся загубленное детство и несбывшиеся мечты. не совсем понимаю родителей, которые своих детей отдают на завоевание олимпийских медалей.
Никто не может знать заранее, что именно получится у его ребёнка. А ставки очень высоки, для многих это значимо.
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АБZ 49
Ответ vulturecrow
у Загитовой это всё хотя бы окупилось. а там десятки девчонок, которые ведут такой же образ жизни, но в итоге у них остаётся загубленное детство и несбывшиеся мечты. не совсем понимаю родителей, которые своих детей отдают на завоевание олимпийских медалей.
Должно многое соврать.
Физика тела к этому виду спорта, желание самого ребёнка и полное участие близких в жизни ребёнка.
"супер бабушка ходила на все тренировки и брала себе замечания тренеров для домашней разборки.
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