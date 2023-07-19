Ксения Синицына: «Туктамышева всегда являлась моим кумиром. Лиза – долгожитель фигурного катания, пример для подражания»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Ксения Синицына Фигурное катание

Фигуристка Ксения Синицына назвала Елизавету Туктамышеву своим кумиром.

– В прошлое межсезонье у вас появлялись мысли о том, что же делать дальше – продолжать или нет. Неопределенность сейчас присутствует или вы полны энергией?

– На данный момент я полна жизнью и энергией. Я готова выступать в следующем сезоне и дарить наслаждение публике.

– Если смотреть чуть дальше, хотели бы вы такую же продолжительную карьеру, как у Елизаветы Туктамышевой?

– Конечно, очень хочется кататься, как Лиза. Она всегда являлась моим кумиром. Она – долгожитель фигурного катания. Это является мотивацией для меня, Лиза – пример для подражания. Очень хочется так же продолжать кататься, пока я могу, почему бы не кататься.

– Женское одиночное прогрессирует с каждым годом. Первые места чаще достаются еще совсем молодым фигуристам. Как психологически принять, что вот ты соревнуешься, но шансов на пьедестал с каждым сезоном меньше?

– Всегда хочется быть в лидерах, но ты все равно понимаешь это. Ты работаешь для себя, для собственного удовлетворения. Рассчитываешь свои силы, понимаешь, с каким контентом выходит более младшее поколение. В то же время ты сам стараешься усложняться, учить многооборотные прыжки, чтобы стремиться попасть на пьедестал, – сказала Синицына.

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13 комментариев

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Kovka Gnutik
Синицына катается ни на кого не похоже. Удачи!
На сайте Матч ТВ это интервью появилось в полном виде.
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El Gran Capitan
Правильный ориентир, Ксюша!
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Лека-Лека
Ответ Ромашка17
Выигрывать нужно честно, а не нарисованными баллами
Вот за счет этих баллов Туктик пока и держится. Вы правы.
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Александр Шульгин
У всех кто ничего не выграл кумир Туктамышева
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На Пекин
В смысле долгой карьеры Лиза достойный пример для подражания. Катайся, Ксюша, хочется дольше видеть любимых фигуристов на соревнованиях.
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Лека-Лека
Ответ плюшевая Ракета
Так переходи к Мишину, ему для Туктамышевой нужна спарринг-партнëрша...
Тогда Синичку совсем затопчут. Тукта не терпит конкурентов. Да еще таких сильных.
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плюшевая Ракета
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Так переходи к Мишину, ему для Туктамышевой нужна спарринг-партнëрша...
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Лека-Лека
Синичка должна быть сама собой. Это главное.
А пример выбран неудачный - пример того как можно выстрелить один сезон, а потом профукать все. Лиза держится только на связях Мишина.
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El Gran Capitan
Елизавета - действительно супер фигуристка, а не какой-то там очередной проходной допубертатный одноразовый стаканчик.
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Алеся Ткаченко
Ответ На Пекин
В смысле долгой карьеры Лиза достойный пример для подражания. Катайся, Ксюша, хочется дольше видеть любимых фигуристов на соревнованиях.
Об этом и речь.
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