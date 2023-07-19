Ксения Синицына: «Туктамышева всегда являлась моим кумиром. Лиза – долгожитель фигурного катания, пример для подражания»

Фигуристка Ксения Синицына назвала Елизавету Туктамышеву своим кумиром.

– В прошлое межсезонье у вас появлялись мысли о том, что же делать дальше – продолжать или нет. Неопределенность сейчас присутствует или вы полны энергией?

– На данный момент я полна жизнью и энергией. Я готова выступать в следующем сезоне и дарить наслаждение публике.

– Если смотреть чуть дальше, хотели бы вы такую же продолжительную карьеру, как у ?

– Конечно, очень хочется кататься, как Лиза. Она всегда являлась моим кумиром. Она – долгожитель фигурного катания. Это является мотивацией для меня, Лиза – пример для подражания. Очень хочется так же продолжать кататься, пока я могу, почему бы не кататься.

– Женское одиночное прогрессирует с каждым годом. Первые места чаще достаются еще совсем молодым фигуристам. Как психологически принять, что вот ты соревнуешься, но шансов на пьедестал с каждым сезоном меньше?

– Всегда хочется быть в лидерах, но ты все равно понимаешь это. Ты работаешь для себя, для собственного удовлетворения. Рассчитываешь свои силы, понимаешь, с каким контентом выходит более младшее поколение. В то же время ты сам стараешься усложняться, учить многооборотные прыжки, чтобы стремиться попасть на пьедестал, – сказала .