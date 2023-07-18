Ксения Синицына: «Работаю над четверными, потихоньку вкручиваю тройной аксель. Какие-то ультра-си постараюсь дожать до сезона»
Ксения Синицына рассказала, что работает над четверными сальховом и тулупом.
– Вы сейчас продолжаете вести работу над элементами ультра‑си?
– Да. Четверной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель вкручиваю потихоньку. По несколько попыток за тренировку, чтобы поймать этот момент крутки.
– В планах есть вставить их в программу?
– Какой‑то ультра‑си точно я постараюсь дожать до сезона, – сказала фигуристка.
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