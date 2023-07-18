Ксения Синицына: «Работаю над четверными, потихоньку вкручиваю тройной аксель. Какие-то ультра-си постараюсь дожать до сезона»

Теги сборная России женское катание Ксения Синицына Фигурное катание

Ксения Синицына рассказала, что работает над четверными сальховом и тулупом.

– Вы сейчас продолжаете вести работу над элементами ультра‑си?

– Да. Четверной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель вкручиваю потихоньку. По несколько попыток за тренировку, чтобы поймать этот момент крутки.

– В планах есть вставить их в программу?

– Какой‑то ультра‑си точно я постараюсь дожать до сезона, – сказала фигуристка. 

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5 комментариев

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EmperorNazer
C одной стороны, Ксюше действительно необходим хотя бы один ультра-си, если на ЧР она хочет бороться хотя бы за основу сборной, а не быть статисткой. С другой стороны, в последние годы у нее травма на травме, а Ксюше ведь уже без пяти минут 19, поэтому, надеюсь, она не будет пытаться объять необъятное. Буду очень рад, если ей все-таки удастся приземлить квад на соревнованиях, хотя не очень в это верю, честно говоря.
+4
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Мурманчанин37
Синичка - классная))
+3
0
+3
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Мурманчанин37
Ответ Алексей Токарев
2 года назад ещё прыгала четверной на тренировках. Надеюсь когда нибудь прыгнет на соревнованиях.
Да, если память не изменяет, на разминке перед ПП на Русакова у нее вполне получился - жаль в прокате упала
+3
0
+3
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Алексей Токарев
2 года назад ещё прыгала четверной на тренировках. Надеюсь когда нибудь прыгнет на соревнованиях.
+2
0
+2
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ретроградный меркурий
Что-то, судя по ответу, похоже на профанацию, а не над работу над ультра-си. Для того, чтобы освоить квад, нужно взять один, самый удобный для себя прыжок и осваивать его и только его. И только освоив и вкатав в программу, приниматься за изучение следующего прыжка. Прыгать одновременно тулуп, сальхов и триксель, авось что-то да получится - это очень неэффективно и лишняя трата времени.
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