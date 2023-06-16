Хореограф Мария Касумова ставит произвольную программу Ксении Синицыной

Хореограф Мария Касумова ставит новую произвольную программу российской фигуристке Ксении Синицыной.

«Мы с Ксюшей много катались на этой неделе. Мы ставили произвольную программу», – написала хореограф в сторис, опубликовав фрагмент с тренировки. На видео была наложена композиция Tango в исполнении Mgzavrebi.

Синицыной 18 лет. В минувшем сезоне она заняла восьмое место на чемпионате России в Красноярске.