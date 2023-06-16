Хореограф Мария Касумова ставит произвольную программу Ксении Синицыной

Теги сборная России женское катание Ксения Синицына Мария Касумова Фигурное катание

Хореограф Мария Касумова ставит новую произвольную программу российской фигуристке Ксении Синицыной.

«Мы с Ксюшей много катались на этой неделе. Мы ставили произвольную программу», – написала хореограф в сторис, опубликовав фрагмент с тренировки. На видео была наложена композиция Tango в исполнении Mgzavrebi.

Синицыной 18 лет. В минувшем сезоне она заняла восьмое место на чемпионате России в Красноярске.

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9 комментариев

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Александр Шульгин
Молодец если продолжит кататся
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Лиза Михайлова
У Ксении всегда «штучные» программы. Ни на кого непохожие, интересные, завораживающие.
Мне нравится подход к творчеству в её команде. Ещё ни разу не выходила выступать с проходной программой.
Каждая программа - это творческое самовыражение, каждая программа - запоминающаяся, которой можно гордиться.
Создаёт флеш-рояль из образов. Я в предвкушении🌠
+6
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Роман Волков
Я надеюсь, что Ксюша будет набирать по Катанию, по здоровью, ведь она одна из тех кого Очень Хочется видеть.❤️
+4
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bona ulo
Любопытно. У Синички обычно интересные, неординарные проги.
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Maria L
как здорово Ксюша катит, какие ребра 💞 очень жду в сезоне
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Anatiana
Ура! Ура! Ура! Синичка в строю...
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Девушка Безимени
умеет ксюша
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Ирина Ларина
Какое скольжение! Глаз не оторвать)
Похоже, наконец- то, не нудили в ночнушке) как в прошлом году. Нравится очень Ксюша, рада буду ее видеть в новом сезоне.
+2
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Anatiana
Ответ Лиза Михайлова
У Ксении всегда «штучные» программы. Ни на кого непохожие, интересные, завораживающие. Мне нравится подход к творчеству в её команде. Ещё ни разу не выходила выступать с проходной программой. Каждая программа - это творческое самовыражение, каждая программа - запоминающаяся, которой можно гордиться. Создаёт флеш-рояль из образов. Я в предвкушении🌠
Воистину
+1
-1
0
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