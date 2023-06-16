Хореограф Мария Касумова ставит произвольную программу Ксении Синицыной
Хореограф Мария Касумова ставит новую произвольную программу российской фигуристке Ксении Синицыной.
«Мы с Ксюшей много катались на этой неделе. Мы ставили произвольную программу», – написала хореограф в сторис, опубликовав фрагмент с тренировки. На видео была наложена композиция Tango в исполнении Mgzavrebi.
Синицыной 18 лет. В минувшем сезоне она заняла восьмое место на чемпионате России в Красноярске.
Мне нравится подход к творчеству в её команде. Ещё ни разу не выходила выступать с проходной программой.
Каждая программа - это творческое самовыражение, каждая программа - запоминающаяся, которой можно гордиться.
Создаёт флеш-рояль из образов. Я в предвкушении🌠
Похоже, наконец- то, не нудили в ночнушке) как в прошлом году. Нравится очень Ксюша, рада буду ее видеть в новом сезоне.