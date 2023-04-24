Косторная о возможном возвращении в одиночное катание: «Мне кажется, если сезон пропустить, сильной разницы не будет. Пострадают оценки, потому что туда-сюда ходить не приветствуется»
Алена Косторная высказалась о возможном возвращении в одиночное катание.
В январе фигуристка объявила о переходе в пары.
«Я не говорю, что я 5 лет покатаюсь в паре и вернусь. Нет, это уже нереально. Но вот Ксюша Синицына две недели попробовала, ей не понравилось, она опять катается в одиночном. Мне кажется, если даже сезон пропустить, то сильной разницы не будет.
Да, пострадают оценки, потому что туда-сюда ходить не приветствуется, ну и чуть-чуть отличается катание в паре от того, что ты катаешься одна. Но от двух-трех недель или полугода-года сильно разницы не будет. Это чисто мое мнение», – сказала Косторная.
У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам
Ноу комментс.
Понятно почему в АП результаты резко пошли вниз. Сама же Косторная говорила на одних соревнованиях : " Завтра уже не будет..." Забыла?