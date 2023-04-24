Алена Косторная высказалась о возможном возвращении в одиночное катание.

В январе фигуристка объявила о переходе в пары.

«Я не говорю, что я 5 лет покатаюсь в паре и вернусь. Нет, это уже нереально. Но вот Ксюша Синицына две недели попробовала, ей не понравилось, она опять катается в одиночном. Мне кажется, если даже сезон пропустить, то сильной разницы не будет.

Да, пострадают оценки, потому что туда-сюда ходить не приветствуется, ну и чуть-чуть отличается катание в паре от того, что ты катаешься одна. Но от двух-трех недель или полугода-года сильно разницы не будет. Это чисто мое мнение», – сказала .

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам