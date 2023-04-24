Косторная о возможном возвращении в одиночное катание: «Мне кажется, если сезон пропустить, сильной разницы не будет. Пострадают оценки, потому что туда-сюда ходить не приветствуется»

Теги сборная России пары женское катание Алена Косторная Ксения Синицына Фигурное катание

Алена Косторная высказалась о возможном возвращении в одиночное катание.

В январе фигуристка объявила о переходе в пары.

«Я не говорю, что я 5 лет покатаюсь в паре и вернусь. Нет, это уже нереально. Но вот Ксюша Синицына две недели попробовала, ей не понравилось, она опять катается в одиночном. Мне кажется, если даже сезон пропустить, то сильной разницы не будет.

Да, пострадают оценки, потому что туда-сюда ходить не приветствуется, ну и чуть-чуть отличается катание в паре от того, что ты катаешься одна. Но от двух-трех недель или полугода-года сильно разницы не будет. Это чисто мое мнение», – сказала Косторная.

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам

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14 комментариев

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Lennuci
Можно еще в синхронное "сходить" попробовать. Вдруг хороводы водить понравится?
+15
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Иван Иванов
Правильно. А на крайняк есть еще танцы если что не так пойдет в парном.
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flyhigh
Неожиданно, но очень очень глупая девочка
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Вера Подгорных
Ответ Иван Иванов
Правильно. А на крайняк есть еще танцы если что не так пойдет в парном.
Мужское можно попробовать освоить, что Косторной еще делать. Только языком трепать, бегать по тренерам как неприкаянная, и менять виды фигурного катания.
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Елена Иванова
Это же надо столько глупости в одном интервью!
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diversant
Она уже три ЧР пропустила, какая теперь разница. Фигуристка Косторная закончилась
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Оле-Лукойе
Ответ Agura
Разве судьи выставляют оценки за количество переходов спортсмена, а не за качество выполненных элементов? Понятно почему в АП результаты резко пошли вниз. Сама же Косторная говорила на одних соревнованиях : " Завтра уже не будет..." Забыла?
Если послушать интервью, то сама Косторная прямым текстом говорит, что оценки в АП её устраивали
+4
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Мурка Мурлыковна
"ЧУТЬ-ЧУТЬ отличается катание в паре от того, что ты катаешься одна."
Ноу комментс.
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Светлана Менова
Я от этого момента несколько офигела. "Да чотакова, ну схожу туда-сюда, покатаюсь годик в парном, вернусь есличо". Она правда думает, чо это так легко и она будет кому-то ещё нужна после парного? После того, как прокидала три школы подряд? Кто её возьмёт?)))
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Sgi
Ответ Вера Подгорных
Мужское можно попробовать освоить, что Косторной еще делать. Только языком трепать, бегать по тренерам как неприкаянная, и менять виды фигурного катания.
Что Вере еще делать? Только языком в комментах трепать и бегать по веткам как неприкаянная
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Agura
Разве судьи выставляют оценки за количество переходов спортсмена, а не за качество выполненных элементов?
Понятно почему в АП результаты резко пошли вниз. Сама же Косторная говорила на одних соревнованиях : " Завтра уже не будет..." Забыла?
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Agura
Ответ Оле-Лукойе
Если послушать интервью, то сама Косторная прямым текстом говорит, что оценки в АП её устраивали
Настолько устраивали, что рыдала после очередного проката, и роняя тапки, помчалась назад в " Хрустальный".
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Irina Kistler
вообще- то это называется наступать на те же грабли, тренера это уже много раз проходили, к опытным наставником прислушаться не лучше?
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Ягун Ягунини
Да уж. Сочетание уникального таланта и "лёгкости в мыслях необыкновенной".
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