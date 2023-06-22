Группа Светланы Пановой начала занятия в ледовом дворце «Вдохновение»

Группа Светланы Пановой начала тренироваться в ледовом дворце «Вдохновение» в Москве.

Об этом сообщила хореограф Мария Касумова.

Ранее группа, в составе которой тренируется фигуристка , испытывала сложности с наличием льда.

– Удалось ли вам вернуться на каток «Вдохновение»?

– Сегодня вышли во «Вдохновение».

– Получается, этот каток станет для вас основным на летний период, а далее вернетесь в «Снежные барсы»?

– Не совсем так. Мы тут временно катаемся. Если не ошибаюсь, то до 27 июня. А дальше – неизвестно пока что. Скажут позже, наверное, – сказала Касумова.