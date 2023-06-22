Группа Светланы Пановой начала занятия в ледовом дворце «Вдохновение»

Теги сборная России женское катание Светлана Панова Ксения Синицына Мария Касумова Фигурное катание

Группа Светланы Пановой начала тренироваться в ледовом дворце «Вдохновение» в Москве.

Об этом сообщила хореограф Мария Касумова.

Ранее группа, в составе которой тренируется фигуристка Ксения Синицына, испытывала сложности с наличием льда. 

– Удалось ли вам вернуться на каток «Вдохновение»?

– Сегодня вышли во «Вдохновение».

– Получается, этот каток станет для вас основным на летний период, а далее вернетесь в «Снежные барсы»?

– Не совсем так. Мы тут временно катаемся. Если не ошибаюсь, то до 27 июня. А дальше – неизвестно пока что. Скажут позже, наверное, – сказала Касумова. 

6 комментариев

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Lebedstory
Крайне неприятная ситуация. Сильный, опытный тренерский штаб, талантливые спортсмены, и такие рабочие условия. Сложно было бы поспорить с тем, что при отсутствии длительных проблем со льдом, «Снежные барсы» способны были бы на высокие результаты.
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alexnew
Ответ Девочка с севера
А что же не до конца новость опубликовали??? Группа Пановой вообще остались без льда и тренируются в ТЦ!!! Это временно, но очень не приятно. В "правильных" штабах такого не бывает. А у Пановой вечно проблемы со льдом. А ведь в своё время сильнее Синицыной были только ТЩК!!! На определённые мысли наводит...
Да, она стала 4 на первенстве России.
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Mariaku
Больше льда "барсам", чтобы они в полной мере показали свои коготки и зубки! Очень нравится тандем Синички, Светланы Пановой и Марии Касумовой!
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Девочка с севера
А что же не до конца новость опубликовали??? Группа Пановой вообще остались без льда и тренируются в ТЦ!!! Это временно, но очень не приятно. В "правильных" штабах такого не бывает. А у Пановой вечно проблемы со льдом. А ведь в своё время сильнее Синицыной были только ТЩК!!! На определённые мысли наводит...
+3
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Зоя Кудряшова
Вот так одним дворцы строят, а другим 45 минут в день.
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