Группа Светланы Пановой начала занятия в ледовом дворце «Вдохновение»
Группа Светланы Пановой начала тренироваться в ледовом дворце «Вдохновение» в Москве.
Об этом сообщила хореограф Мария Касумова.
Ранее группа, в составе которой тренируется фигуристка Ксения Синицына, испытывала сложности с наличием льда.
– Удалось ли вам вернуться на каток «Вдохновение»?
– Сегодня вышли во «Вдохновение».
– Получается, этот каток станет для вас основным на летний период, а далее вернетесь в «Снежные барсы»?
– Не совсем так. Мы тут временно катаемся. Если не ошибаюсь, то до 27 июня. А дальше – неизвестно пока что. Скажут позже, наверное, – сказала Касумова.
6 комментариев