Навка – Костомарову: «Уверена, что все твои поклонники, как и я, верят, что мы с тобой еще станцуем на льду»
Татьяна Навка рассказала о встрече с Романом Костомаровым.
Навка и Костомаров – олимпийские чемпионы Турина-2006 в танцах на льду.
Зимой Костомаров попал в больницу с пневмонией. Он провел там полгода, на фоне осложнений после болезни перенес частичную ампутацию конечностей.
«Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была видеть их с Оксаной (Домниной) у нас дома. Такая теплая и душевная встреча получилась. Посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись.
Не устаю восхищаться, Рома, твоей силой духа, характером, а также потрясающей преданностью и верой Оксаны в тебя.
Уверена, что все твои поклонники так же, как и я, верят, что мы с тобой еще станцуем на льду», – написала Навка в телеграм-канале.
«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице
«Костомаров вернется на лед. Он мой герой». Бездна восхищения Романом и его волей
А Роман на льду - это странно и не нужно. Учиться каждому шагу надо будет заново. И я не понимаю о каких поддержках с протезами вместо рук и ног может идти речь? Партнершу угробить?
Навка продолжает ...