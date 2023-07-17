Навка – Костомарову: «Уверена, что все твои поклонники, как и я, верят, что мы с тобой еще станцуем на льду»

Татьяна Навка рассказала о встрече с Романом Костомаровым.

Навка и Костомаров – олимпийские чемпионы Турина-2006 в танцах на льду.

Зимой Костомаров попал в больницу с пневмонией. Он провел там полгода, на фоне осложнений после болезни перенес частичную ампутацию конечностей.

«Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была видеть их с Оксаной (Домниной) у нас дома. Такая теплая и душевная встреча получилась. Посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись.

Не устаю восхищаться, Рома, твоей силой духа, характером, а также потрясающей преданностью и верой Оксаны в тебя.

Уверена, что все твои поклонники так же, как и я, верят, что мы с тобой еще станцуем на льду», – написала в телеграм-канале.

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

«Костомаров вернется на лед. Он мой герой». Бездна восхищения Романом и его волей