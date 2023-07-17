Навка – Костомарову: «Уверена, что все твои поклонники, как и я, верят, что мы с тобой еще станцуем на льду»

Теги Оксана Домнина Татьяна Навка Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Татьяна Навка рассказала о встрече с Романом Костомаровым.

Навка и Костомаров – олимпийские чемпионы Турина-2006 в танцах на льду. 

Зимой Костомаров попал в больницу с пневмонией. Он провел там полгода, на фоне осложнений после болезни перенес частичную ампутацию конечностей. 

«Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была видеть их с Оксаной (Домниной) у нас дома. Такая теплая и душевная встреча получилась. Посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись. 

Не устаю восхищаться, Рома, твоей силой духа, характером, а также потрясающей преданностью и верой Оксаны в тебя. 

Уверена, что все твои поклонники так же, как и я, верят, что мы с тобой еще станцуем на льду», – написала Навка в телеграм-канале. 

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

«Костомаров вернется на лед. Он мой герой». Бездна восхищения Романом и его волей

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5 комментариев

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Лека-Лека
Костомарову бы для начала научиться себя обслуживать: есть, пить, в туалет ходить, одеваться, протезы пристегивать.
А Роман на льду - это странно и не нужно. Учиться каждому шагу надо будет заново. И я не понимаю о каких поддержках с протезами вместо рук и ног может идти речь? Партнершу угробить?
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SALMON
Я одна не хочу на это смотреть 🙈🙈. Реабилитация после такой болезни и возвращение качества жизни это приоритет для него номер 1, но высказывания про возвращение на лед лиьо популизм, либо слабоумие.
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Константин Орлов
Верю, что станцуешь за решёткой вместе с письковым.
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asusp527
Герой нашего времени...Серия#47...
Навка продолжает ...
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Фадейка
Даже под таким постом люди умудряются все опошлить, слов нет
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