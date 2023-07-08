Навка о Костомарове: «Роман достоин быть президентом ФФКР, если у него будет такое желание»

Теги Татьяна Навка Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка считает, что ее бывший партнер в танцах на льду Роман Костомаров мог бы возглавить Федерацию фигурного катания России (ФФКР).

«Почему бы и нет, Роман достоин быть президентом Федерации фигурного катания, если у него будет такое желание. Олимпийский чемпион. Думаю, нет ничего невозможного.

Если бы у Романа было желание, я бы поддержала такую инициативу», – сказала Навка.

Ранее Костомаров был выписан из больницы, где находился с января из-за пневмонии. На фоне осложнений он перенес несколько ампутаций.

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

«Костомаров вернется на лед. Он мой герой». Бездна восхищения Романом и его волей

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сáмсон Самсонов
Ответ Бу!
За мучения с протезами, что ли?
Его так превозносят как будто он конечности на войне потерял спасая, родину, а не пьяным в проруби купался
+28
-6
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бу!
За мучения с протезами, что ли?
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chespo
Что-то московский бомонд начал активно выживать Сихарулидзе, дорогу он уже им, видимо, перешел, перетряхивает многолетний тихий омут, в один голос просто все запели.
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ответ Рус Киссенжер
если Навка сказала,то при его желании точно будет. независимо от его способностей.
В современном мире всё так быстро меняется...
Надеюсь, что и влияние Навки (усов) скоро закончится.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Он должен быть президентом МОК.. чего уж мелочиться.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Флэшмоб вышел из под контроля.
Давай сразу министром спорта!
Герой ведь, ледяного пруда.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
несахар
это почему же он достоин быть президентом ффкр?
из жалости к нему что ли?
а чо раньше об этом молчала?
некрасиво говорить так о нём только после случившегося с ним.
такая жалость, притом демонстративная, только унижать может.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Валентиновна
Мне кажется, Костамаров совсем не кабинетный человек, не его это призвание. А вот Сихарулидзе как раз имеет опыт и, уверена, принесёт федерации и нашему ФК гораздо больше пользы.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Кузнецов
Ответ Бу!
За мучения с протезами, что ли?
У нас инвалидов-ампутантов сотни тысяч. Можно все вакансии в федерациях заполнить по Навке.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рус Киссенжер
если Навка сказала,то при его желании точно будет. независимо от его способностей.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Девушка Безимени
господи, все на одну болванку сработанные..
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shickana
Ответ Oleandra
Он должен быть президентом МОК.. чего уж мелочиться.
Думаю, это начало операции "преемник"
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
фуфырка
Только за то, что он инвалид? Я вот считаю его не очень умным для этого поста. Хотя кто там достоин?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
asusp527
Ответ Oleandra
Он должен быть президентом МОК.. чего уж мелочиться.
Президентом РФ.
Совсем свихнулась.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
varick
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Все правильно, ФФКР должен управлять дурачок-антиваксер, лечивший простуду в проруби. А после месяцев в коме на принудительной оксигенации, ментально он наверно стал еще более изумленным, и поэтому будет почти как старенький Горшков, мирно дремавший в своем кабинете, и узнававший все новости только если ему звонили журналисты.

Похоже деятельный Сихарулидзе разворошил змеиное гнездо, привыкшее мутить свои мутные дела при слабодееспособном Горшкове.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lana-shu
Ответ Olga.t
В современном мире всё так быстро меняется... Надеюсь, что и влияние Навки (усов) скоро закончится.
Я тоже надеюсь. Пусть перестанет лезть в спорт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий