Навка о Костомарове: «Роман достоин быть президентом ФФКР, если у него будет такое желание»
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка считает, что ее бывший партнер в танцах на льду Роман Костомаров мог бы возглавить Федерацию фигурного катания России (ФФКР).
«Почему бы и нет, Роман достоин быть президентом Федерации фигурного катания, если у него будет такое желание. Олимпийский чемпион. Думаю, нет ничего невозможного.
Если бы у Романа было желание, я бы поддержала такую инициативу», – сказала Навка.
Ранее Костомаров был выписан из больницы, где находился с января из-за пневмонии. На фоне осложнений он перенес несколько ампутаций.
«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице
«Костомаров вернется на лед. Он мой герой». Бездна восхищения Романом и его волей
Надеюсь, что и влияние Навки (усов) скоро закончится.
Давай сразу министром спорта!
Герой ведь, ледяного пруда.
из жалости к нему что ли?
а чо раньше об этом молчала?
некрасиво говорить так о нём только после случившегося с ним.
такая жалость, притом демонстративная, только унижать может.
Совсем свихнулась.
Похоже деятельный Сихарулидзе разворошил змеиное гнездо, привыкшее мутить свои мутные дела при слабодееспособном Горшкове.