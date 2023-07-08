Навка о Костомарове: «Роман достоин быть президентом ФФКР, если у него будет такое желание»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка считает, что ее бывший партнер в танцах на льду Роман Костомаров мог бы возглавить Федерацию фигурного катания России (ФФКР).

«Почему бы и нет, Роман достоин быть президентом Федерации фигурного катания, если у него будет такое желание. Олимпийский чемпион. Думаю, нет ничего невозможного.

Если бы у Романа было желание, я бы поддержала такую инициативу», – сказала Навка.

Ранее Костомаров был выписан из больницы, где находился с января из-за пневмонии. На фоне осложнений он перенес несколько ампутаций.

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