Татьяна Навка: «Я до последнего верю, что Костомаров выйдет на лед, я в этом даже не сомневаюсь»
Татьяна Навка считает, что Роман Костомаров может вернуться на лед.
Ранее олимпийского чемпиона выписали из больницы, где он провел полгода. Из-за осложнений после пневмонии он перенес частичную ампутацию конечностей.
«Я до последнего верю, что он выйдет на лед, я в этом даже не сомневаюсь.
Я разговариваю с ним часто, это не так просто все. Много деталей и моментов, которые нужно преодолеть.
У Романа невероятная воля, он олимпийский чемпион. Я верю, что он выйдет на лед и эту преграду преодолеет», – сказала Навка.
«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице
Наффффка, а ты не интересовалась, не будет ли это негативным эффектом для его здоровья ? или тебе всё равно лишь бы на шоу бабки срубить ? Так и вижу уже анонс: Возвращение героического Костомарова на лёд, да с новой программой ! Я не спец в медицине, но кажется что такие нагрузки для людей с такими повреждениями точно не сделают лучше. И протезы вряд ли для этого предназначены. А если он упадёт ? Сам же он не встанет уже. Зачем это вот нужно "казаться а не быть" ? Спорт такго уровня для него уже в прошлом, надо это признать. Если он может в спортзале заниматься, то уже слава богу.