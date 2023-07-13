Татьяна Навка: «Я до последнего верю, что Костомаров выйдет на лед, я в этом даже не сомневаюсь»

Татьяна Навка считает, что Роман Костомаров может вернуться на лед.

Ранее олимпийского чемпиона выписали из больницы, где он провел полгода. Из-за осложнений после пневмонии он перенес частичную ампутацию конечностей.

«Я до последнего верю, что он выйдет на лед, я в этом даже не сомневаюсь.

Я разговариваю с ним часто, это не так просто все. Много деталей и моментов, которые нужно преодолеть.

У Романа невероятная воля, он олимпийский чемпион. Я верю, что он выйдет на лед и эту преграду преодолеет», – сказала .

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице