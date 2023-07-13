Татьяна Навка: «Я до последнего верю, что Костомаров выйдет на лед, я в этом даже не сомневаюсь»

Теги Татьяна Навка Роман Костомаров сборная России танцы на льду ТАСС Фигурное катание

Татьяна Навка считает, что Роман Костомаров может вернуться на лед.

Ранее олимпийского чемпиона выписали из больницы, где он провел полгода. Из-за осложнений после пневмонии он перенес частичную ампутацию конечностей. 

«Я до последнего верю, что он выйдет на лед, я в этом даже не сомневаюсь.

Я разговариваю с ним часто, это не так просто все. Много деталей и моментов, которые нужно преодолеть.

У Романа невероятная воля, он олимпийский чемпион. Я верю, что он выйдет на лед и эту преграду преодолеет», – сказала Навка.

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

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10 комментариев

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John Doe
Это всё классно, конечно (особенно за счет налогоплательщиков), но самого Романа хоть кто-нибудь будет спрашивать, желает ли он выйти на лед или нет? То президентом ФФКР хотят сделать, то вывести в шоу выступать. Как будто не человек, а кукла Барби уже.
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scorp19
А зачем ?
Наффффка, а ты не интересовалась, не будет ли это негативным эффектом для его здоровья ? или тебе всё равно лишь бы на шоу бабки срубить ? Так и вижу уже анонс: Возвращение героического Костомарова на лёд, да с новой программой ! Я не спец в медицине, но кажется что такие нагрузки для людей с такими повреждениями точно не сделают лучше. И протезы вряд ли для этого предназначены. А если он упадёт ? Сам же он не встанет уже. Зачем это вот нужно "казаться а не быть" ? Спорт такго уровня для него уже в прошлом, надо это признать. Если он может в спортзале заниматься, то уже слава богу.
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asusp527
Продолжает смаковать лжегероизм, и конца тому не видно.
+8
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Ayla
у меня вопрос - а зачем это надо? что за глупость?
+5
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chespo
Частичная ампутация всех 4-х конечностей подразумевает признаки инвалидности 1 группы. С помощью современных протезов при этом можно как-то облегчить жизнь и адаптироваться к обычному быту. Но зачем все эти разговоры про выход на лед, чтобы что?
+4
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+4
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asusp527
Ответ chespo
Частичная ампутация всех 4-х конечностей подразумевает признаки инвалидности 1 группы. С помощью современных протезов при этом можно как-то облегчить жизнь и адаптироваться к обычному быту. Но зачем все эти разговоры про выход на лед, чтобы что?
Навка заигралась.
+4
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Volles
Выйти-то выйдет. Кататься надо учиться заново.
+3
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Флер де Лис
Для чего? Чтобы не дай бог убиться?
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Назар Игорь
Возможно только вид льда вызовет у Романа негативные эмоции.
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Алеся Ткаченко
Навке протезы Костомарова совсем не жалко?
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