ОКР: «Не перестаем восхищаться силой духа Романа Костомарова и беспримерным мужеством и человеческим достоинством его супруги»
В Олимпийском комитете России отреагировали на выписку Романа Костомарова из больницы.
«Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова выписали из больницы! Почти полгода борьбы за жизнь позади!
Желаем здоровья и не сомневаемся, что в его жизни начинается новая, светлая глава.
Не перестаем восхищаться силой духа самого Романа и, конечно же, беспримерным мужеством и человеческим достоинством его супруги Оксаны (Домниной), всех родных и близких, кто каждый день был рядом с ним.
Низкий поклон врачам и медперсоналу, которые совершили настоящее чудо», – говорится в сообщении ОКР.
«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице
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