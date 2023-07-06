ОКР: «Не перестаем восхищаться силой духа Романа Костомарова и беспримерным мужеством и человеческим достоинством его супруги»

В Олимпийском комитете России отреагировали на выписку Романа Костомарова из больницы.

«Олимпийского чемпиона по фигурному катанию выписали из больницы! Почти полгода борьбы за жизнь позади!

Желаем здоровья и не сомневаемся, что в его жизни начинается новая, светлая глава.

Не перестаем восхищаться силой духа самого Романа и, конечно же, беспримерным мужеством и человеческим достоинством его супруги Оксаны (Домниной), всех родных и близких, кто каждый день был рядом с ним.

Низкий поклон врачам и медперсоналу, которые совершили настоящее чудо», – говорится в сообщении .

«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице