Камила Валиева: «Первый раз посмотрела фигурное катание в 2014 году, увидела Липницкую, на следующий день пошла на тренировку и сказала, что хочу вращаться как Юля»

Теги сборная России женское катание Юлия Липницкая Евгения Медведева Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала о своих примерах в фигурном катании.

«Первый раз посмотрела фигурное катание в 2014 году, увидела Юлию Липницкую, на следующий день пошла на тренировку и сказала, что хочу вращаться как Юля.

Потом была Евгения Медведева и ее фантастические программы, Алина Загитова.

Позже в группе [Этери] Тутберидзе увидела как [Александра] Трусова, [Анна] Щербакова, другие девочки наращивают четверные прыжки, это казалось чем-то невероятным в женском катании.

Когда ты в такой обстановке, начинаешь тянуться. И в данный момент это помогает. Теперь стараюсь бегать как Алина, прыгать как Саша. От всех девочек теперь беру какие-то фишки», – сказала Валиева.

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ridl
Первый раз увидела тебя на втором этапе кубка России и сразу влюбилась. Камила, ты чудо на льду, невероятно-талантливая фигуристка
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anneta28
Ответ Александр Шульгин
Последнее предложение не понял, бегать как Алина что это значит?
Видимо, имелся ввиду бег в коньках по футбольному полю. В этих забегах Алиначке равных нет.😁
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ритт
Бегать, как Алина..
Это как и куда? В поля от Тутберидзе?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Токарев
Косторная вышла из чата.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Ответ Ridl
Первый раз увидела тебя на втором этапе кубка России и сразу влюбилась. Камила, ты чудо на льду, невероятно-талантливая фигуристка
Самый лучший коммент. 👏👏👏
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Последнее предложение не понял, бегать как Алина что это значит?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Невероятная девушка. Самодостаточна, не боится отметить достоинства других фигуристок.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorpio_
Первый раз увидела Камилу во времена командника, с тех пор не перестаю удивляться и восхищаться это талантливой девочкой 🥰
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДИОНИС
Юля Липницкая на ОИ-2014 была, конечно, шикарна! А Камила молодец, о всех фигуристках хорошо и правильно высказалась. И, действительно, взяла лучшее от каждой нашей одиночницы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ridl
Камила добрая душа, так тепло отзывается о других девочках. Да, Камила брала пример с других,видела как стараются её одногруппницы, старалась не уступать, со временем приобрела своё, то чем можно отличить её от других. Каждая девочка по своему уникальна, но Камила в моих глаз стоит на вершине пирамиды.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ridl
Ответ Александр Шульгин
Последнее предложение не понял, бегать как Алина что это значит?
Наверное: Алина усердно тренировалась, много бегала и т.д
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ridl
Ответ Алексей Токарев
Косторная вышла из чата.
Было время когда Косто всех кошмарила
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Ответ Ритт
Бегать, как Алина.. Это как и куда? В поля от Тутберидзе?
У всех девочек свои плюсы. В ыносливости у 15 летней Алинны не отнять.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
private dancer
Ответ Lapo Elkann
Невероятная девушка. Самодостаточна, не боится отметить достоинства других фигуристок.
Самодостаточна )))))))))))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий