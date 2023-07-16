Камила Валиева: «Первый раз посмотрела фигурное катание в 2014 году, увидела Липницкую, на следующий день пошла на тренировку и сказала, что хочу вращаться как Юля»

Камила Валиева рассказала о своих примерах в фигурном катании.

«Первый раз посмотрела фигурное катание в 2014 году, увидела Юлию Липницкую, на следующий день пошла на тренировку и сказала, что хочу вращаться как Юля.

Потом была и ее фантастические программы, .

Позже в группе [Этери] Тутберидзе увидела как [ ] Трусова, [ ] Щербакова, другие девочки наращивают четверные прыжки, это казалось чем-то невероятным в женском катании.

Когда ты в такой обстановке, начинаешь тянуться. И в данный момент это помогает. Теперь стараюсь бегать как Алина, прыгать как Саша. От всех девочек теперь беру какие-то фишки», – сказала .