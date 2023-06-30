Расписание Дня Московского спорта: Загитова поучаствует в мастер-классе по фехтованию, Трусова – по петанку, Валиева – по уличным танцам

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1 июля пройдет Дня Московского спорта, в котором поучаствуют Загитова, Валиева и Трусова.

День Московского спорта

1 июля

«Лужники»

Фестиваль фигурного канания

13:45 – 15:15

Участники: Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Евгения Медведева, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Александр СамаринАлександра Бойкова – Дмитрий КозловскийЕвгения Тарасова – Владимир Морозов.

Мастер-классы

12:15 – 14:00 – шахматы с Сергеем Карякиным

14:00 – 14:35 – настольный теннис с Анной Щербаковой

14:15 – 15:00 – фехтование с Алиной Загитовой и Кариной Азнавурян

15:30 – 16:10 – уличные танцы с Камилой Валиевой

15:30 – 16:10 – петанк с Александрой Трусовой

16:20 – 16:30 – гимнастика с Яной Кудрявцевой

Фан-встречи

14:00 – 14:30 – Сергей Карякин

14:30 – 14:50 – Алексей Немов

14:50 – 15:05 – Артем Дзюба

15:05 – 15:20 – Анна Щербакова

15:20 – 15:50 – Евгения Медведева

15:50 – 16:10 – Алексей Ягудин

16:10 – 16:30 – Сергей Лазарев

16:30 – 17:00 – Алина Загитова

17:00 – 17:20 – Камила Валиева

17:20 – 17:40 – Александра Трусова

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.

9 комментариев

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Ответ Маргарита В Сафронова
Прекрасная пропаганда разных разных спорта и спортивных игр, в прямом смысле слова прекрасная. Три красавицы-чемпионки!
Слово "пропаганда" не может быть прекрасным.
+7
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+4
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Tan Tan
Фан-встречи как-то странно, все спортсмены и Лазарев)))
+2
0
+2
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Мария Никонова
Вашу маму и тут и там показывать будут.
+2
-1
+1
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закрыт по беспределу
А чë фан-встречи не со всеми фигуристами?
+2
-2
0
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Анастасия Прудникова
Прекрасно!
0
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закрыт по беспределу
Судя по отведенным на фан-встречи временным интервалам, можно подумать, что Карякин по популярности где-то на уровне ЗагиМеда.
0
0
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АБZ 49
Ответ закрыт по беспределу
Слово "пропаганда" не может быть прекрасным.
Может. Ещё как может.
Фигурное самый фантастически красивый вид спорта
+2
-2
0
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закрыт по беспределу
Ответ Tan Tan
Фан-встречи как-то странно, все спортсмены и Лазарев)))
Ну как и Бузова на Никольской)
0
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