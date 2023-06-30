Расписание Дня Московского спорта: Загитова поучаствует в мастер-классе по фехтованию, Трусова – по петанку, Валиева – по уличным танцам
1 июля пройдет Дня Московского спорта, в котором поучаствуют Загитова, Валиева и Трусова.
День Московского спорта
1 июля
«Лужники»
Фестиваль фигурного канания
13:45 – 15:15
Участники: Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Евгения Медведева, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Александр Самарин, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
Мастер-классы
12:15 – 14:00 – шахматы с Сергеем Карякиным
14:00 – 14:35 – настольный теннис с Анной Щербаковой
14:15 – 15:00 – фехтование с Алиной Загитовой и Кариной Азнавурян
15:30 – 16:10 – уличные танцы с Камилой Валиевой
15:30 – 16:10 – петанк с Александрой Трусовой
16:20 – 16:30 – гимнастика с Яной Кудрявцевой
Фан-встречи
14:00 – 14:30 – Сергей Карякин
14:30 – 14:50 – Алексей Немов
14:50 – 15:05 – Артем Дзюба
15:05 – 15:20 – Анна Щербакова
15:20 – 15:50 – Евгения Медведева
15:50 – 16:10 – Алексей Ягудин
16:10 – 16:30 – Сергей Лазарев
16:30 – 17:00 – Алина Загитова
17:00 – 17:20 – Камила Валиева
17:20 – 17:40 – Александра Трусова
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.
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