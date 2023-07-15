Алексей Мишин: «У меня складывается впечатление, что в нападении «Зенита» играют выпускники балетной школы Мариинского театра»

Алексей Мишин сравнил нападающих «Зенита» с выпускниками балетной школы Мариинского театра.

Сегодня « » завоевал , обыграв ЦСКА в финале (0:0, 5:4 по пенальти).

«У меня складывается такое впечатление, что в нападении «Зенита» играют выпускники балетной школы Мариинского театра. Настолько гибко и разнообразно они действуют, настолько широка амплитуда движений!

Не столько результат для меня радостен как для болельщика «Зенита», но и то зрелище, то хорео, которое игроки демонстрируют. Это, знаете, смесь Дягилевских сезонов в Париже с Борисом Эйфманом. Вот мои впечатления!» – сказал заслуженный тренер России и СССР по фигурному катанию.