Алексей Мишин: «У меня складывается впечатление, что в нападении «Зенита» играют выпускники балетной школы Мариинского театра»

Теги Зенит премьер-лига Россия Алексей Мишин OLIMPBET Суперкубок России Фигурное катание

Алексей Мишин сравнил нападающих «Зенита» с выпускниками балетной школы Мариинского театра.

Сегодня «Зенит» завоевал OLIMPBET Суперкубок России, обыграв ЦСКА в финале (0:0, 5:4 по пенальти).

«У меня складывается такое впечатление, что в нападении «Зенита» играют выпускники балетной школы Мариинского театра. Настолько гибко и разнообразно они действуют, настолько широка амплитуда движений!

Не столько результат для меня радостен как для болельщика «Зенита», но и то зрелище, то хорео, которое игроки демонстрируют. Это, знаете, смесь Дягилевских сезонов в Париже с Борисом Эйфманом. Вот мои впечатления!» – сказал заслуженный тренер России и СССР по фигурному катанию.

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7 комментариев

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Олег Мохов
малком и клавдинья с удовольствием падают,но миллер и его шнырь дюков будут закрывать на это глаза.
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Михо
Читать текст обязательно) заголовок можно истолковать неправильно)
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Overkiller
82 года человеку, причём он вообще из фигурки и к футболу отношения не имеет.
Не только всерьёз его слова обсуждать глупо, постить такие "новости" это вообще даже за гранью самого хайпового иди...ма.
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Дмитрий Башлыков
Да уж, тонкий сарказм от маэстро.
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mahurat
Эвон как загнул.
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Ковид 07.10.52
Да...пора этот городок оградить ...у них там прям чума тщеславия...распространилась....
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