«Зенит» уже не российский клуб. 8 иностранцев на поле – слишком много». Петржела о Суперкубке

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела OLIMPBET Суперкубок России Спорт-Экспресс Футбол

Властимил Петржела считает, что право «Зенита» называться российским клубом под вопросом.

Сегодня петербуржцы одолели ЦСКА по пенальти в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

«Зенит» сегодня играл не очень хорошо. Они выиграли благодаря удаче в серии пенальти. ЦСКА играл гораздо лучше.

У «Зенита» на поле было восемь иностранцев. Слишком много. Это уже не российский клуб», – заявил бывший главный тренер петербуржцев.

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39 комментариев

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УсыЧерчесова
Кто все время звонит Петржеле?
+25
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+24
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Камбоджа Иванов
Получается, что в России уже нет российских клубов.

Зенит "Рио-де-Жанейро": Ренан, Родригао, Дуглас Сантос, Клаудиньо, Ду Кейрос, Барриос, Вендел, Мантуан, Педро, Малком, Кассьерра - 11 легионеров (9 бразильцев, 2 колумбийца).

"Топ-менеджерский" ЦСКА: Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Карраскаль, Гаич, Фукс (аренда), Бистрович (аренда), Сигурссон (аренда), Эджуке (аренда), Ндиайе (аренда) - 12 легионеров (6 латиноамериканцев, 2 африканца, 4 европейца).

Краснодар, "состоящей из воспитанников": Алонсо, Кайо, Ленини, Баньяц, Кади, Олусегун, Батчи, Мозес, Кордоба, Окоронкво (аренда) - 10 легионеров (4 латиноамериканца, 5 африканцев, 1 европеец).

"Народная команда" Спартак: Тавареш, Дуарте, Промес, Бонгонда, Мартинс, Кейта, Мозес, Медина, Шамар - 9 легионеров (2 латиноамериканца, 2 североамериканца, 2 африканца, 3 европейца).
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Фут.Боль
Ответ Александр Романов
Я как болельщик Зенита могу сказать, если в Зените не будет вообще россиян, да и плевать, главное чтоб футбол классный показывали и выигрывали трофеи на зло москвичам
Назло москвичам))) это комплексы называется.
+12
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Гамарджоба Генацвале
Запросто могут заявиться в чемпионат Бразилии.
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Камбоджа Иванов
Ответ Faust Doc
Двоечник, иди учи матч часть и составы!
Сгорело?
+4
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УсыЧерчесова
Он же вроде говорил, что никто не следит за российским чемпионатом, почему он комментирует каждый матч?
+3
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Filipp Gorski
У Реал Мадрида в составе один Карвахаль вроде из испанцев в основе и никто не жалуется
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Артем Галкин
Малком и Клаудиньо русские.
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Садковский Ян
По логике Петржелы, Зенит не попадает под санкции и может выступать в еврокубках? Надеюсь Либертадорес он не предлагает
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n1k006
А для Ман-сити и других европейских флагманов это нормально?
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n1k006
А для Ман-сити и других европейских флагманов это нормально?
+2
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bilbiveter
Когда вообще Петржела в последний раз профессионально тренировал...
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Белочка Радимова
Ответ УсыЧерчесова
Кто все время звонит Петржеле?
Мостовой
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Night Crawler
То ли дело Зенит времён Петржелы )
30 июля 2005 Терек-Зенит
Стартовый состав Зенита:
Чонтофальски-Шкртел-Мареш-Хаген-Флахбарт-Радимов-Спивак (украинец)-Ширл-Шумуликоски-Горшков(украинец)-Пошкус
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Доктор Верховцев
О! Давно не видели бойца лопат и вентиляторов! Аж неделю, поди.
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Faust Doc
Там сейчас Малколм, Марио, Клаудиньо - русские пацаны!
гы гы гы
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Камбоджа Иванов
Ответ Павел Справедливый
Не восемь а девять!
Караваев, Кержаков или Чистяков - легионер? А то непонятно. Или после замены Клаудиньо на Мостового их стало 9?
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Fidelitas et virtus
Когда пропустили транш
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Камбоджа Иванов
Ответ Faust Doc
Нет, просто если пишешь, то нужно хоть по фактам писать, ну и так если что по поводу академии Краснодара загляни в соревновательную часть U19 а потом что то вякай! гы гы гы
Так зенитовская молодежка также сейчас берет титулы в молодёжных лигах, а толку?
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Рус Киссенжер
кому фаны кричали : "русские, вперёд?"
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Реал получается тоже)) что за бред он несёт))
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Overkiller
"считает, что право «Зенита» называться российским клубом под вопросом"

Какая образцовая манипуляция словами и мнением, молодец, автор.
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Faust Doc
Ответ Камбоджа Иванов
И по каким фактам то? Опровергни.
пфф, зачем мне тратить время? У тебя там очень старые данные по составу, но я с тобой согласен в целом, динамика не в пользу российских парней по составу и это печально. Это говорит о том, что типы на подобие Иванов Игнатьевым только чуть начинают попадать по мячу попадают на такие контракты что им кажется что они божественные сущности... Тут согласен, чевоуштам, наши молодые игроки почему то прямо после первого взрослого контракта пропадают куда угодно, но не развиваются
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Камбоджа Иванов
Ответ Faust Doc
Нет, просто если пишешь, то нужно хоть по фактам писать, ну и так если что по поводу академии Краснодара загляни в соревновательную часть U19 а потом что то вякай! гы гы гы
И по каким фактам то? Опровергни.
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pyritanza
Ответ УсыЧерчесова
Кто все время звонит Петржеле?
... И с кем он пил вчера?!)

Обычно это рб спорт, изредка сэ)
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