«Зенит» уже не российский клуб. 8 иностранцев на поле – слишком много». Петржела о Суперкубке

Властимил Петржела считает, что право «Зенита» называться российским клубом под вопросом.

Сегодня петербуржцы одолели ЦСКА по пенальти в матче за .

« » сегодня играл не очень хорошо. Они выиграли благодаря удаче в серии пенальти. играл гораздо лучше.

У «Зенита» на поле было восемь иностранцев. Слишком много. Это уже не российский клуб», – заявил бывший главный тренер петербуржцев.