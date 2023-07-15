«Зенит» уже не российский клуб. 8 иностранцев на поле – слишком много». Петржела о Суперкубке
Властимил Петржела считает, что право «Зенита» называться российским клубом под вопросом.
Сегодня петербуржцы одолели ЦСКА по пенальти в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
«Зенит» сегодня играл не очень хорошо. Они выиграли благодаря удаче в серии пенальти. ЦСКА играл гораздо лучше.
У «Зенита» на поле было восемь иностранцев. Слишком много. Это уже не российский клуб», – заявил бывший главный тренер петербуржцев.
Зенит "Рио-де-Жанейро": Ренан, Родригао, Дуглас Сантос, Клаудиньо, Ду Кейрос, Барриос, Вендел, Мантуан, Педро, Малком, Кассьерра - 11 легионеров (9 бразильцев, 2 колумбийца).
"Топ-менеджерский" ЦСКА: Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Карраскаль, Гаич, Фукс (аренда), Бистрович (аренда), Сигурссон (аренда), Эджуке (аренда), Ндиайе (аренда) - 12 легионеров (6 латиноамериканцев, 2 африканца, 4 европейца).
Краснодар, "состоящей из воспитанников": Алонсо, Кайо, Ленини, Баньяц, Кади, Олусегун, Батчи, Мозес, Кордоба, Окоронкво (аренда) - 10 легионеров (4 латиноамериканца, 5 африканцев, 1 европеец).
"Народная команда" Спартак: Тавареш, Дуарте, Промес, Бонгонда, Мартинс, Кейта, Мозес, Медина, Шамар - 9 легионеров (2 латиноамериканца, 2 североамериканца, 2 африканца, 3 европейца).
30 июля 2005 Терек-Зенит
Стартовый состав Зенита:
Чонтофальски-Шкртел-Мареш-Хаген-Флахбарт-Радимов-Спивак (украинец)-Ширл-Шумуликоски-Горшков(украинец)-Пошкус
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Какая образцовая манипуляция словами и мнением, молодец, автор.
Обычно это рб спорт, изредка сэ)