Депутат Свищев о россиянках в сборной Сирии на Панарабских играх: «Какая-то фантастическая история. Она или искажена, или придумана на фантастический фильм»

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Депутат Дмитрий Свищев назвал «фантастической» историю о россиянках в сборной Сирии.

Ранее появилась информация о том, что несколько россиянок заявлены на Панарабские игры под сирийским флагом, причем у некоторых спортсменок изменены даты рождения и имена. Соревнования пройдут в Алжире с 5 по 15 июля.

«Я об этом не слышал и думаю, что это какая-то фантастическая история. Она или искажена, или придумана на какой-то фантастический фильм.

Думаю, это не так, как сейчас представляют СМИ», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

В Федерации велосипедного спорта России ранее заявляли, что спортсменки приглашались на Панарабские игры в частном порядке. Уведомлений о желании сменить спортивное гражданство от них не поступало.

1 комментарий

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Bashibuzuck
И как всегда глава комитета не в курсе делов, и ведь у нас везде так, бесит блин
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