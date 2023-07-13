Павел Колобков: «Хотелось бы иметь ясность о позиции МОК и всех федераций. Ведь именно от федераций проводятся отборы на Олимпиаду»

Теги МОК Олимпийская сборная России Павел Колобков Париж-2024 ТАСС Фехтование

Павел Колобков считает, что МОК должен внести ясность в вопрос допуска россиян на Олимпиаду.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля. 

«Они же до этого говорили, что вышлют дополнительные критерии для участия. Наверное, должны разъяснить свою позицию. Пока, наверное, рано говорить. Времени остается мало, и в любом случае отборы во многих видах спорта уже идут. 

Хотелось бы иметь какую-то ясность о позиции МОК и всех федераций. Ведь именно от федераций проводятся отборы на Олимпиаду.

Давайте дождемся, наверное, какие-то переговоры ведутся, какая-то информация есть у Национального олимпийского комитета», – заявил бывший министр спорта РФ. 

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