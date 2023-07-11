Анна Щербакова заболела мононуклеозом (Sport24)
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заболела мононуклеозом.
Об этом сообщает Sport24.
Мононуклеоз – это острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, воспаление миндалин (ангина), увеличение размеров печени и селезенки.
Ранее стало известно, что во второй половине июня Щербакова прервала тренировки по медицинским показаниям.
Удачи тебе и сил.
Будем надеяться на скорейшее улучшение.
Алена Савченко справилась и опять стала чемпионкой.
Держись!!!
Анечка, здоровья тебе!
Щербакова снимается по болезни - "Ой бедненькая, здоровья нашей девочки, уси муси, пусть все преодолеет, она никогда не будет врать и обманывать!"
Главное не перепутайте🤣
Очень плохая новость. Надеюсь, болезнь протекает в лёгкой форме, и красавица поскорее поправится.