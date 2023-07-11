Анна Щербакова заболела мононуклеозом (Sport24)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заболела мононуклеозом.

Об этом сообщает Sport24.

Мононуклеоз – это острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, воспаление миндалин (ангина), увеличение размеров печени и селезенки.

Ранее стало известно, что во второй половине июня прервала тренировки по медицинским показаниям.