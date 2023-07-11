Анна Щербакова заболела мононуклеозом (Sport24)

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Здоровье Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заболела мононуклеозом.

Об этом сообщает Sport24.

Мононуклеоз – это острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, воспаление миндалин (ангина), увеличение размеров печени и селезенки.

Ранее стало известно, что во второй половине июня Щербакова прервала тренировки по медицинским показаниям.

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178 комментариев

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TheWitcher
Анюта… Здоровья и сил, солнышко. ❤️
+67
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+55
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Delirium
Ответ Тихонида
Т. е. Аня болея вирусным заболеванием ездила в Мурманск и участвовала в дне Московского спорта?
Когда ты заболеваешь вирусным заболеванием, у тебя на лбу диагноз не высвечивается.
+51
-10
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Лека-Лека
Бедная девочка.
Удачи тебе и сил.
Будем надеяться на скорейшее улучшение.
Алена Савченко справилась и опять стала чемпионкой.
Держись!!!
+46
-18
+28
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Светлана Менова
Как это грустно ((( Очень неприятное заболевание. Недавно Даша Павлюченко им болела, потом смогла вернуться на лёд, но видимо, последствия всё равно дали о себе знать.

Анечка, здоровья тебе!
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floret
Анюта, выздоравливай, сил тебе.
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spf12
Ответ Syndycate
Вот и отмазочка подоспела не выходить в сезон) А наивные тут в грудь били говоря, что она готовится выходить🤣
Что вы такое говорите, как не стыдно? Кто будет так врать про свое здоровье? Ещё и смайлик поставили, совсем уж дно.
+29
-7
+22
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Delirium
Скорейшего выздоровления Анне!
+28
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+20
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yulia-25.ru
Неприятная болезнь. Сын болел. Лечились месяц, причём в стационаре. Куча уколов, таблеток. Болезнь печень затрагивает. Ане здоровья.
+25
-6
+19
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ВЛАДИМИР КОРФ
Здоровья и сил Ане! И скорейшего выздоровления.
+24
-8
+16
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пердак
в том году болел в 30+ лет, это был ад. Потел просто 24/7 и температура месяц держалась
+18
-4
+14
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Sedibus Perito
Болезнь неприятная, но если диагноз известен, то, стало быть, это можно вылечить. Анечке скорейшего выздоровления. По-прежнему ждём на льду.
+18
-5
+13
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Egor Vasilev
Ответ Delirium
Когда ты заболеваешь вирусным заболеванием, у тебя на лбу диагноз не высвечивается.
я даже больше скажу, мне мононуклеоз ставили недели 3
+14
-2
+12
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Katerina Sunny
Ане здоровья и полного восстановления.
+18
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Роман Волков
Здоровья тебе Анечка🙏✌️
+16
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Katerina Sunny
Ответ именименя
Хотя о чем это я, она же была на каком- то этапе в ковидный период с температурой а потом куча спортсменов заболели? Какая же безответственность или интиллгеенцию этому не учат?
Аня как раз пропускала этот этап. Изучайте информацию тщательнее.
+13
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Kovka Gnutik
Ответ Syndycate
То есть она с вирусом еще и людей с детьми заражала на дне московского спорта? Лол🤦‍♂️
Наоборот, именно от этих детей могла заразиться.
+13
-4
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Мурманчанин37
Беда... Очень серьезно порой проходит. Надеюсь, вовремя обнаружили. Здоровья
+14
-5
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Gunter1769
А такое понятие, как врачебная тайна больше в РФ не существует? И какая связь между недомоганием во второй половине июня и мононуклеозом сейчас?
+10
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Delirium
Ответ Syndycate
Трусова снимается по болезни - "Она врет! Нет у нее температуры, она завтракала со всеми, просто соревноваться не хочет!!!!" Щербакова снимается по болезни - "Ой бедненькая, здоровья нашей девочки, уси муси, пусть все преодолеет, она никогда не будет врать и обманывать!" Главное не перепутайте🤣
Штатный хейтерок даже в мелочах не может не соврать. Как типично.
+22
-14
+8
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cupof
Многие великие спортсмены болели мононуклеозом. Федерер, Фуркад, Домрачева... Болезнь ослабленного иммунитета. Недавно известная фигуристка Анна Семенович выкладывала своё лежачее фото с жалобами на лихорадку и лимфатические узлы.
+9
-1
+8
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Syndycate
Трусова снимается по болезни - "Она врет! Нет у нее температуры, она завтракала со всеми, просто соревноваться не хочет!!!!"
Щербакова снимается по болезни - "Ой бедненькая, здоровья нашей девочки, уси муси, пусть все преодолеет, она никогда не будет врать и обманывать!"

Главное не перепутайте🤣
+37
-30
+7
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Delirium
Ответ Ezhevika33
Если это вирус, то зачем она участвовала в мероприятии среди большого количества людей?
Очевидно потому, что во время Дня Московского спорта она еще не знала о том, что это вирус. Снялась с прокатов она в последний момент, видимо чувствуя недомогание и слабость, ну а через несколько дней поставили диагноз, потому и снялась с шоу Навки.
+12
-5
+7
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Svetlana Yablonskaya
Вот это предельно неприятная зараза :( Анюте здоровья, скорейшего и полнейшего восстановления. Активничать сейчас не надо, конечно, правильно, что отменили физактивность.
+11
-4
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Мурманчанин37
Ответ sashafan2
Никак не может быть у Ани мононуклеоз со второй половины июня. При мононуклеозе температура не ниже 38, а Аня была первого июля на дне московского спорта. Да и монуклеоз длится 2 недели, т.е она бы уже вылечилась
Инкубационный период может достигать 21 дня. Период болезни до двух месяцев.
+11
-4
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Lebedstory
Здоровья Анюте.
Очень плохая новость. Надеюсь, болезнь протекает в лёгкой форме, и красавица поскорее поправится.
+9
-3
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