Фролова о кроссе на сборах: «Читала на Sports.ru, что у нас не лучшее время. Это не обычный кросс, а наша инициатива — пробежать помимо полного тренировочного дня»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Софья Самоделкина Анна Фролова Фигурное катание

Фигуристка Анна Фролова рассказала, как бегала кросс на сборах в Ереване.

— У вас была история, что вы с Сашей Трусовой и Софой Самоделкиной пробежали кросс быстрее мальчиков.

— Да, мы пробежали кросс довольно быстро, насколько быстрее — говорить не буду. На самом деле, кросс очень сложный, учитывая, что дорога от катка до отеля не прямая. Это не по трассе пробежать. Где-то в горку, где-то надо спуститься. Еще был очень страшный подземный переход. Он не темный, а просто черный.

Мы как-то бежали с Макаром, с ним не так страшно было. А тут мы бежали втроем, нам посигналили 23 раза. Именно 23 — мы считали ради интереса. Но, я думаю, что это была больше поддержка, мол: «Давайте! Вперед!» А потом мы вместе финишировали.

Я читала на Sports.ru негативные комментарии о том, что у нас не самое лучшее время. Хочу сказать, что это не просто обычный кросс, а наша инициатива — пробежать помимо полного тренировочного дня. При этом еще очень жарко и душно на улице, и поверхности неровные. Получается, я нас немного оправдываю, но это было действительно непросто!

— Кому вообще пришла идея бежать кросс вдобавок к основным тренировкам?

— Изначально бегали Софа и Макар, я к ним присоединилась. Макар на сборах чуть раньше был, поэтому он бегал изначально один, потом я с Софой с ним побежала, потом Макар уехал, и мы с Софой начали собирать народ. Не вдвоем же бежать! В итоге всем предложили, всех собрали. Выходит, мы с ней инициаторы.

— Надеюсь, другие вам потом сказали спасибо.

— Да, Саша сказала: «Я больше не побегу», – сказала Фролова

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7 комментариев

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Мурманчанин37
Аня, у вас все равно, не лучшее время))
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tanya_1111
Девочки, зачем вы вообще читаете спортс потом еще и оправдываетесь, ну пишут и пишут, 90% людей сидящих тут к спорту вообще никакого отношения не имеют, на ваши славу и восприятия вас зрителями это тоже никак не влияет (про Загитову например или Трусову тут чего только не пишут, на их жизнь это не влияет вообще никак). Это сайт для болельщиков, а болельщики бывают разные, судя по комментам кому-то от жизни не слабо так досталось, но вы тут вообще не причем зря только тратите свои нервные клетки.
+4
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Мурманчанин37
Любопытно - в комментах стали блюсти "за чистоту". Причем персоны, которые как раз чистотой в комментариях не отличаются (когда дело касается нелюбимых штабов)
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