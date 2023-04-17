Исполком ФФКР признал удовлетворительными итоги выступления сборной России на основных стартах сезона-2022/2023

Выступления сборной России на основных стартах сезона-2022/2023 признаны удовлетворительными.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России по итогам заседания исполкома организации.

«В минувшем сезоне главной задачей, стоявшей перед ФФККР, являлось выстраивание календаря всероссийских соревнований в условиях санкционных ограничений участия российских фигуристов в международных стартах и обеспечение полноценного участия спортсменов сборной команды РФ в основных соревнованиях сезона.

В этих целях было увеличено количество этапов Кубка России, переименованного в Гран-при страны. Установлен экстраординарный призовой фонд на всех основных всероссийских соревнованиях, в том числе на этапах и финале Гран-при России (среди взрослых и юниоров), чемпионате страны и первенстве России среди юниоров.

Введены новые форматы соревнований – чемпионат по прыжкам, турнир по шоу-программам, а также продолжена традиция проведения командных соревнований «Кубок Первого канала». Расширен календарь физкультурных мероприятий для спортсменов второго и третьего спортивных разрядов. Проведены отдельные отборочные соревнования второго этапа Спартакиады молодежи России.

Все это позволило сформировать широкий календарь спортивных мероприятий, предоставив максимальные соревновательные возможности для фигуристов всех возрастных групп и спортивных разрядов и обеспечить участие практически всех спортсменов сборной команды России в основных соревнованиях сезона.

Члены исполкома ФФККР признали итоги выступления сборной команды России на основных соревнованиях сезона 2022/2023 удовлетворительными.

На исполкоме ФФККР были рассмотрены проекты календаря соревнований сезона 2023/2024, где планируется сохранить этапы Гран-при, новые турниры, которые состоялись в этом сезоне, а также предварительные составы сборной России», – говорится в сообщении.