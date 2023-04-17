Исполком ФФКР признал удовлетворительными итоги выступления сборной России на основных стартах сезона-2022/2023

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Выступления сборной России на основных стартах сезона-2022/2023 признаны удовлетворительными.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России по итогам заседания исполкома организации. 

«В минувшем сезоне главной задачей, стоявшей перед ФФККР, являлось выстраивание календаря всероссийских соревнований в условиях санкционных ограничений участия российских фигуристов в международных стартах и обеспечение полноценного участия спортсменов сборной команды РФ в основных соревнованиях сезона.

В этих целях было увеличено количество этапов Кубка России, переименованного в Гран-при страны. Установлен экстраординарный призовой фонд на всех основных всероссийских соревнованиях, в том числе на этапах и финале Гран-при России (среди взрослых и юниоров), чемпионате страны и первенстве России среди юниоров.

Введены новые форматы соревнований – чемпионат по прыжкам, турнир по шоу-программам, а также продолжена традиция проведения командных соревнований «Кубок Первого канала». Расширен календарь физкультурных мероприятий для спортсменов второго и третьего спортивных разрядов. Проведены отдельные отборочные соревнования второго этапа Спартакиады молодежи России.

Все это позволило сформировать широкий календарь спортивных мероприятий, предоставив максимальные соревновательные возможности для фигуристов всех возрастных групп и спортивных разрядов и обеспечить участие практически всех спортсменов сборной команды России в основных соревнованиях сезона.

Члены исполкома ФФККР признали итоги выступления сборной команды России на основных соревнованиях сезона 2022/2023 удовлетворительными.

На исполкоме ФФККР были рассмотрены проекты календаря соревнований сезона 2023/2024, где планируется сохранить этапы Гран-при, новые турниры, которые состоялись в этом сезоне, а также предварительные составы сборной России», – говорится в сообщении.

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9 комментариев

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pas33pas
Редкий успех, на всех стартах с нашим участием россияне заняли весь пьедестал - добавили в заключении.
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София Хайн
Молодцы федра. Кроме танцев, все было очень интересно. Появились новые самобытные мальчики, девчули не опускают планки жо. Борьба в МО была увлекательной. На фоне российских турниров МС выглядели блекло
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Mariaku
Некоторые сборники по документам в этом сезоне, к сожалению, так и не показались на соревнованиях, а в целом классный был сезон и в России, и в мире, с учётом ещё того, что он постолимпийский, многое можно понять и простить, но посмотрим обновлённый состав сборной. Соревновались со всем миром заочно, зрителям повезло увидеть в два раза больше турниров, в России было параллельное фигурное катание в этом сезоне.
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Любитель_ФК
Понимаю, что оценка работы организации может быть признана либо удовлетворительной, либо неудовлетворительной, но я бы поставил работе федерации оценку отлично, на полном серьезе. В федерации собрался очень творческий и на редкость продуктивный коллектив и дай бог , чтобы приход нового президента в лице Сихарулидзе, не испортил, а еще больше усилил работу федерации по развитию нашего ФК. Успехов в дальнейшей работе.
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Вячеслав Пустохин
С точки зрения импортозамещенмя соревнований - отлично справились. Если бы ещё не было судейских вопрос так было бы вообще великолепно.
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imaxim
Сборная России где-то выступала?
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Н.Ф.
Ни одной медали с ЧЕ/ЧМ не привезли...
Неуд.
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verb
"Всё попилено, мы удовлетворены". 😈
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