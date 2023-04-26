Этапы Гран-при России в следующем сезоне пройдут в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве

Стало известно, где пройдут этапы Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/24.

«В следующем сезоне продолжится расширение географии этапов Гран-при России, они планируются в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве», – сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

Соревнования Гран-при России впервые проводились в прошлом сезоне. В международной серии Гран-при российские фигуристы не участвовали из-за отстранения.