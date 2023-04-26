Этапы Гран-при России в следующем сезоне пройдут в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве

Теги ФФКР Серия Гран-при России Фигурное катание

Стало известно, где пройдут этапы Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/24.

«В следующем сезоне продолжится расширение географии этапов Гран-при России, они планируются в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве», – сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

Соревнования Гран-при России впервые проводились в прошлом сезоне. В международной серии Гран-при российские фигуристы не участвовали из-за отстранения.

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17 комментариев

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Anna Leonova
Если финал снова в СПб , то я согласна))
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Pennywise
Ответ Леди Брэкнелл
Опять эти грибные "Гран-при" в кавычках...
То ли дело ЧМ. Никаких грибов не было :))))
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плюшевая Ракета
Ответ Леди Брэкнелл
Опять эти грибные "Гран-при" в кавычках...
Недодали грибов, гусям-лебедям лапчатым, плющенковским?
+5
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Залина Малина
В Уфе!! Как круто!
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Лакс
Уфа и Омск, конечно, более правильные места для соревнований по ФК, чем Сочи.
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Anneta28
Ответ плюшевая Ракета
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Любо-дорого смотреть, как вас бомбит. Продолжайте в том же духе.😆
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flyhigh
Рада за Казань 💜
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АннаФ
Можно финал в Сочи?
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juliamart
В Уфе впервые будут этапы, ура!!!
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Маргарита В Сафронова
Зажжӗм! Наше Гран-при—турнир титанов.
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Ира Полубоярова
Ответ Додик Аксель
ЭГП нет в Питере и Сочи, но с учётом логистики, посещаемости и организации проведения Питер предпочтительней, но дважды подряд могут и не провести ФГП.
И прыжковый турнир)) Будем ждать😁
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плюшевая Ракета
Ответ Anneta28
Теперь, с приходом Сехарулидзе, додадут, не переживайте))
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Леди Брэкнелл
Ответ Pennywise
То ли дело ЧМ. Никаких грибов не было :))))
У нас совсем тухляк.
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