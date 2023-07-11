Чемпионат России по прыжкам пройдет в декабре в Санкт-Петербурге

Чемпионат России по прыжкам в будущем сезоне пройдет в Санкт-Петербурге.

Сегодня Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала календарь соревнований сезона-2023/24.

Турнир пройдет с 1 по 4 декабря.

Ранее чемпионат России по прыжкам планировалось провести в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербург рассматривался как альтернативная площадка.

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