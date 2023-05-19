Чемпионат России по прыжкам фигуристов пройдет в Нижнем Новгороде 1-4 декабря, турнир шоу-программ – в январе в Санкт-Петербурге

Теги Открытый турнир по шоу-программам Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Чемпионат России по прыжкам в фигурном катании пройдет в декабре в Нижнем Новгороде.

«Чемпионат России по прыжкам запланирован на 1-4 декабря в Нижнем Новгороде с важной оговоркой – если дворец спорта в этом городе будет отвечать требованиям, предъявляемым владельцем прав на телетрансляцию.

В качестве альтернативной площадки выбран Санкт-Петербург», – сообщил источник «Р-Спорта». 

Турнир шоу-программ «Русский вызов» планируется провести в Санкт-Петербурге в январе 2024 года. 

«Санкт-Петербург получил право на проведение турнира шоу-программ «Русский вызов» 19-22 января. Если же турнир по прыжкам пройдет в Северной столице, то «Русский вызов» состоится в Москве», – заявил источник.

Шоу-турнир фигуристов – лучшая идея сезона, но хаос в судействе помешал ему стать соревнованием

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17 комментариев

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Oleg152762
Ну наконец-то! Нижний принимает большое фигурное катание! Мы долго этого ждали!
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Маргарита В Сафронова
Классный турнир! Нижнему Новгороду повезло!
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Ridl
А теперь с судейством определитесь
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Додик Аксель
Полагаю, что работу над ошибками в ФФКР сделают и оба турнира пройдут с заранее ясным регламентов, критериями отбора и выработанными едиными правилами в оценках выступлений, которые будут понятны участникам и зрителям.
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Большое Путешествие Рузика
А кубок Первого канала?
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Tatiana Klm
Ответ Toba Door
Турнир шоу программ полный отстой, а в жюри сидят люди далекие от ФК, да и от всего, кто угодил с темой, кто исполнил свой показательный последних 20 лет, под новую музыку в свой др
Может, в этот раз учтут все проколы первого турнира, в жюри пригласят людей из фк, а к программа будут более четкие требования. Хорошая ведь идея, просто первый блин вышел комом.
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Alla Belova
Что - то резко поредели соревнования в СПб((
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anyen
Ого, несколько дней. Грядут изменения, судя по всему. Будем надеяться, к лучшему. Хотелось бы, чтобы увеличили число участников, дали возможность участвовать менее известным спортсменам, разделили участников по группам, ну и увеличили число номинаций. Ух, что-то я размечталась 😄
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VovaKotof
Надеюсь к следующему турниру шоу- программ исправят все косяки. Как с жюри, так и с оценками. А то двоякое впечатление от первого турнира...
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Алексей Токарев
4 дня ЧР по прыжкам будет идти? В прошлом году всё в 1 день было.
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Venera Zeynadinova
Очень ждём!!!
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Виктория Устинова
Ответ Алексей Токарев
4 дня ЧР по прыжкам будет идти? В прошлом году всё в 1 день было.
Скорее всего,командные и индивидуальные соревнования разведут по дням.
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Mariaku
Рада за любимые регионы! Москве в завершившемся сезоне и так много соревнований перепало! Сама очень надеюсь в наступающем сезоне снова посмотреть с трибун контрольные прокаты, московский этап Гран-при и, наверное, Кубок Первого.
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