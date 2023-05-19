Чемпионат России по прыжкам фигуристов пройдет в Нижнем Новгороде 1-4 декабря, турнир шоу-программ – в январе в Санкт-Петербурге
Чемпионат России по прыжкам в фигурном катании пройдет в декабре в Нижнем Новгороде.
«Чемпионат России по прыжкам запланирован на 1-4 декабря в Нижнем Новгороде с важной оговоркой – если дворец спорта в этом городе будет отвечать требованиям, предъявляемым владельцем прав на телетрансляцию.
В качестве альтернативной площадки выбран Санкт-Петербург», – сообщил источник «Р-Спорта».
Турнир шоу-программ «Русский вызов» планируется провести в Санкт-Петербурге в январе 2024 года.
«Санкт-Петербург получил право на проведение турнира шоу-программ «Русский вызов» 19-22 января. Если же турнир по прыжкам пройдет в Северной столице, то «Русский вызов» состоится в Москве», – заявил источник.
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