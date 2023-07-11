Татьяна Тарасова: «Желаю Щербаковой выздоровления. Все сейчас болеют, к сожалению»
Татьяна Тарасова пожелала выздоровления Анне Щербаковой.
Ранее стало известно, что фигуристка заболела мононуклеозом и приостановила тренировки.
Мононуклеоз – острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, воспаление миндалин, увеличение размеров печени и селезенки.
«Желаю Аньке выздоровления. Где она зацепила эту болезнь? Все сейчас болеют, к сожалению», – сказала заслуженный тренер СССР.
Доктор медицинских наук о мононуклеозе Щербаковой: «Очень заразная инфекция, передается через телесный контакт, поцелуи и прочие похожие вещи»
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