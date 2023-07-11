Татьяна Тарасова: «Желаю Щербаковой выздоровления. Все сейчас болеют, к сожалению»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Татьяна Тарасова пожелала выздоровления Анне Щербаковой.

Ранее стало известно, что фигуристка заболела мононуклеозом и приостановила тренировки. 

Мононуклеоз – острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, воспаление миндалин, увеличение размеров печени и селезенки.

«Желаю Аньке выздоровления. Где она зацепила эту болезнь? Все сейчас болеют, к сожалению», – сказала заслуженный тренер СССР.

Доктор медицинских наук о мононуклеозе Щербаковой: «Очень заразная инфекция, передается через телесный контакт, поцелуи и прочие похожие вещи»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Петрова
Что вы постоянно трезвоните Татьяне Анатольевне, отдохнуть не даёте
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
papadok
Мононуклеоз не зря называют "болезнью поцелуев". Чаще причиной является все-таки непосредственный контакт, поэтому молодежь переболевает чаще. Если симптомы выражены не сильно, расценивается как обычное ОРВИ. В общем, ничего страшного, все через это проходят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий