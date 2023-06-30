Тарасова о возможном возвращении Щербаковой: «Не знаю, сможет ли это мотивировать Трусову вернуться к соревнованиям, каждый решает сам»

Татьяна Тарасова ответила на вопрос, сможет ли возвращение Щербаковой мотивировать Трусову.

Ранее сообщалось, что думает о возвращении к соревнованиям в следующем сезоне.

«Ане я желаю счастливого пути. Я не знаю, сможет ли это мотивировать вернуться к соревнованиям, каждый решает сам», – сказала .

Щербакова о возможном возвращении к соревнованиям: «Не люблю разговоры о чем-то несовершенном. Если это случится, все об этом узнают»