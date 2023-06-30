Тарасова о возможном возвращении Щербаковой: «Не знаю, сможет ли это мотивировать Трусову вернуться к соревнованиям, каждый решает сам»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Татьяна Тарасова ответила на вопрос, сможет ли возвращение Щербаковой мотивировать Трусову.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова думает о возвращении к соревнованиям в следующем сезоне.

«Ане я желаю счастливого пути. Я не знаю, сможет ли это мотивировать Трусову вернуться к соревнованиям, каждый решает сам», – сказала Тарасова.

Щербакова о возможном возвращении к соревнованиям: «Не люблю разговоры о чем-то несовершенном. Если это случится, все об этом узнают»

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ridl
Может уже оставите пожилую женщину в покое а?!
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wintersun
Возвращение Анечки
скорее смотивирует Сашу окончательно завязать с фк 😁
+18
-9
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
17.06 Тарасова о включении Щербаковой и Трусовой в резервный состав сборной: «Конечно, они дальше будут выступать в соревнованиях»
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Аня и Саша отдельные личности, обе были на ОИ, и, принимая решения, не смотрят друг на друга.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raduga
Логика🙈
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Stefan
Ответ Wintersun
Возвращение Анечки скорее смотивирует Сашу окончательно завязать с фк 😁
То же самое хотела написать))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
У каждого своя жизнь, планы и мотивация на те или иные поступки. Решатся вернуться к соревновательной практике, будет интересно посмотреть в какой они готовности и на что способны. А на нет и суда нет, будут участвовать в ледовых шоу и других мероприятиях.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Ответ Ridl
Может уже оставите пожилую женщину в покое а?!
Нет. С неё нормально поорать можно, поэтому не отстанут. Прикольно ей набрасывают, а она не понимает и начинает вентилятором разбрасывать в разные стороны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий