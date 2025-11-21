  • Спортс
  Луна Хендрикс: «Я не вовремя заболела, несколько дней уже ничего не могу есть, поэтому, наверное, и сил не хватило на программу»
Фигуристка Хендрикс: я заболела, поэтому не хватило сил на программу.

Чемпионка Европы Луна Хендрикс прокомментировала прокат короткой программы на Гран-при Финляндии (10-е место, 54,75 балла).

Слова бельгийской фигуристки передает корреспондент Спортса’’ Майя Багрянцева.

«Конечно, это был не тот прокат, к которому я готовилась. Сегодня с самого утра все пошло не так, но я надеялась, что в прокате смогу перебороть обстоятельства. Я совсем не вовремя заболела, несколько дней уже ничего не могу есть, поэтому, наверное, и сил не хватило на программу.

На утренней тренировке были технические проблемы с музыкой – я так и не смогла прокатать программу, тренировка сбилась и я сильно перенервничала. Наверное, все ушло в выброс адреналина.

Но ничего, надо собраться и бороться завтра. Я рада, что я здесь, что снова в моей жизни есть соревнования. После прошлого сезона я воспринимаю это как подарок судьбы. Этот сезон начался нетипично: мне пришлось выходить на пик формы уже к сентябрю. Значит, это тоже урок, который меня чему-то научит. Завтра будет новый день, я буду бороться, сдаваться нельзя», – сказала Хендрикс.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
