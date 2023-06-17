Тарасова о включении Щербаковой и Трусовой в резервный состав сборной: «Конечно, они дальше будут выступать в соревнованиях»

Татьяна Тарасова считает, что Анна Щербакова и Александра Трусова продолжат соревноваться.

Фигуристки были включены в резервный состав сборной России на будущий сезон.

«А что здесь обсуждать. Почему нет. Трусова и Щербакова попали в резерв сборной России, потому что не участвовали на последнем чемпионате России. Это нормально.

Будут ли они продолжать соревноваться? Конечно, они дальше будут выступать в соревнованиях», – сказала Тарасова.

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