Тарасова о включении Щербаковой и Трусовой в резервный состав сборной: «Конечно, они дальше будут выступать в соревнованиях»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Анна Щербакова и Александра Трусова продолжат соревноваться.

Фигуристки были включены в резервный состав сборной России на будущий сезон. 

«А что здесь обсуждать. Почему нет. Трусова и Щербакова попали в резерв сборной России, потому что не участвовали на последнем чемпионате России. Это нормально.

Будут ли они продолжать соревноваться? Конечно, они дальше будут выступать в соревнованиях», – сказала Тарасова. 

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23 комментария

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Viktoria dek
Ответ Зиля Бадриева
Тат хотела их в основной состав? Допустим, Саша показала себя на соревнованиях, а Аня вообще спустила форму и выступает в шоу уже хуже Алины и Жени.
Вы точно о Ане говорите? Аня, которая на шоу восстановила каскад 3-3 и идеально выкатывала 11 шоу свою олипийскую короткую программу...
+18
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Евгения Гринева
Ответ Зиля Бадриева
Тат хотела их в основной состав? Допустим, Саша показала себя на соревнованиях, а Аня вообще спустила форму и выступает в шоу уже хуже Алины и Жени.
Аня не выступала хуже на шоу, не надо придумывать. Она за все шоу Тутберидзе упала один раз всего, причем катала по две программы и в каждой по 1-2 прыжка.
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Евгения Гринева
Ответ Неволяшка
Изменились правила) Теперь уже не стандарт.
Вы ЧЕ, ЧМ смотрели? Уж если прероты в почти в оборот Левито оцениваются хорошо, то нашим девочкам бояться нечего
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Евгения Гринева
Ответ Неволяшка
В отношении Анны есть только одно препятствие, у нее теперь больше положенного прероты как на четверных (если они будут), так и тройных прыжках. При честном судействе оценки за технику полетят, хотя при Лакернике все может быть.
Только прероты Анны вас беспокоят? Они у нее стандарт, как и у всех, есть у некоторых и побольше. К тому, же у иностранок они такие же на тройных.
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Додик Аксель
Как считает ТАТа или ещё кто-то это частное мнение и благие пожелание. А как решат сами фигуристки новый сезон покажет.
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Роман Волков
Всем бы такую уверенность.
Мне бы хотелось, чтобы они продолжали, но у меня уверенности в том, что они остаются нет никакой.
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Александр Шульгин
Уважаемые журналисты хватит брать коментарии у Тарасовой. Пожилой человек ей явно тяжело высказыватся. Также по факту она ничего не знает у нее нет никакой информации ни по какой теме.
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0
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Сергей Жарковский
То что показывали спортсменки на ЧЕ и ЧМ такая лажа, наши юниорки их переплюнут, не говоря уже о наших лидерах!🇷🇺
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22somebody22
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Ахах а вот тут,думаю,ТАТ просто троллит.
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Евгения Гринева
Ответ Неволяшка
Именно нашим девочкам и есть чего бояться на международных соревнованиях) Парней, тренирующихся у Тутберидзе, судили очень честно. Морис вообще сбежал после этого)
Вы путаетесь в датах, ушел он в начале сезона, потом получил травму, показывал ужасные результаты, перед нг вернулся, но больше лечился, чем набирал форму, на ЧМ откатал получше, но там уже ни здоровья, ни мотивации не было
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Евгения Гринева
Ответ Неволяшка
Причем здесь даты? Вы смотрели на оценки? Очень строго судили всех, кого тренирует Тутберидзе. Все огрехи увидели. После этого мотивация да, уходит)
У него не было формы от слова совсем, какие вы хотите оценки? А Грассля по ходу сезона судили одинаково, смотрите протоколы
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