Доктор медицинских наук о мононуклеозе Щербаковой: «Очень заразная инфекция, передается через телесный контакт, поцелуи и прочие похожие вещи»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Медицина Фигурное катание

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков рассказал о болезни Анны Щербаковой – мононуклеозе.

«Мононуклеоз – инфекционное заболевание лихорадочного типа. Очень неприятная инфекция, которая поражает организм и приносит большой дискомфорт носителю.

В среднем заболевание проходит через две недели, но все зависит от реакции организма. Для спортсменов период выздоровления может достигать нескольких месяцев из-за больших нагрузок.

Грубо говоря, это лихорадка, которая похожа на сильную простуду с возможными осложнениями на органы пищеварения. Это не смертельно, но достаточно неприятно.

Очень заразная инфекция, которая передается через телесный контакт, поцелуи и прочие похожие вещи. Передача болезни может быть воздушно-капельным путем.

Что нужно делать, чтобы не заразиться? Быть внимательным к половым партнерам и соблюдать личную гигиену. Мыть руки и не есть немытые продукты. Это очень хитрая инфекция, которой можно заразиться очень легко», – сказал Шестаков.

Анна Щербакова заболела мононуклеозом (Sport24)

55 комментариев

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Katerina Sunny
Это очень хитрая инфекция, которой можно заразиться очень легко, но при этом не обходится без упоминания половых партнеров. У детей их ещё нет, но они тоже болеют.
+32
-6
+26
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ЛисаАлиса78
Передается воздушно-капельным
Грубо говоря - могут рядом чихнуть и всё

Причём здесь половые контакты? Кто в здравом уме будет спать с человеком с лихорадкой?
+24
-8
+16
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vanessa2021
Ответ ЛисаАлиса78
Передается воздушно-капельным Грубо говоря - могут рядом чихнуть и всё Причём здесь половые контакты? Кто в здравом уме будет спать с человеком с лихорадкой?
В здравом уме человек с лихорадкой не будет посещать массовые мероприятия. Аня же посещала, так что не исключаем ничего)))
+29
-18
+11
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Nata Nata
Через пару часов ждем новый пост о то, что Анна уже волшебно выздоровела. Как стремительно все сегодня происходит) Надеюсь, что санитарно-эпидемиологическая служба Москвы тоже даст объяснения быстро относительно того, почему Анна из Новогорска попала не в инфекционное отделение, а пошла по мероприятиям Мурманска и Москвы заражать людей.
+21
-12
+9
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AllaS
Вот требуют от фигуристок общения со зрителями и совместные фото и автографы , многие от чувств не могут сдержаться и целуют даже , как видно на видео. А в целом ведь недавно была Пандемия и для высокопоставленных чинов весь обслуживающий персонал до сей поры проходит карантин , меры для них не отменили. А вот спортсмены продолжайте близко общаться со зрителями. К Анне это не относится она последнее время в шоу не выступала , конечно заразится можно и при обычном чихание кого-то .Но надо бы поберечь фигуристов и не общаться так близко со зрителями
+9
-4
+5
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vanessa2021
Ответ AllaS
Вот требуют от фигуристок общения со зрителями и совместные фото и автографы , многие от чувств не могут сдержаться и целуют даже , как видно на видео. А в целом ведь недавно была Пандемия и для высокопоставленных чинов весь обслуживающий персонал до сей поры проходит карантин , меры для них не отменили. А вот спортсмены продолжайте близко общаться со зрителями. К Анне это не относится она последнее время в шоу не выступала , конечно заразится можно и при обычном чихание кого-то .Но надо бы поберечь фигуристов и не общаться так близко со зрителями
И зрителей надо было поберечь Анюте и не устраивать фан- встречи в разгар тяжелой и заразной болезни.

Это если болезнь действительно была.
+16
-11
+5
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Анна Лисина
Ответ vanessa2021
Болельщики Щербаковой всячески гнобили Сашу с Марком и писали "счастье любит тишину". Типа как посмели Марк с Сашей совместные романтичные фотки в своих сойсетях выставить. Видимо под девизом " счастье любит тишину" - мы и будет узнавать про личную жизнь Ани вот по таким вехам. То в машине споет, то "болезнь поцелуев" подцепит. Надеюсь из вендиспансера не будет новостей про Аню)))
Вам не стыдно такое писать? Причем здесь Саша и Марк и их отношения? Я болела мононуклеозом в 13 лет. лежала в инфекционной больнице с другими детьми. Никаких партнеров и поцелуев у меня в таком возрасте не было.
+6
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jasonbrowdy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Может тоже пригубила из чужого стакана?)
+10
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Verysia
Колись, Анютка, с кем, где, когда?)))
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бабка ешка
почитайте сами что такое мононуклеоз и тогда не будете задавать глупых вопросов
+3
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Charliz
Накинули, так накинули. Как будто речь идет об венерическом заболевании.
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Евгения Гринева
Ответ vanessa2021
Кстати, болельщики Ани не просто так про ее беременность намекали. Ну это пока не беременность, но тоже уже чтото существенное))) ПС: прикольная у Ани пиар-компания, обычно сначала парня представляют общественности. А Аня представила болезнь от парня, а общественность по срокам заболевания и инкубационному периоду может строить предположения кто это)))
Болельщики Ани ни на что не намекали, стрелки не переводите
+4
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Анна Лисина
Ответ vanessa2021
Кстати, почему Аню не положили в инфекционную больницу и даже допустили проводить фан-встречу, в том числе с детьми?
Потому что это болезнь выглядит сначала как обычная простуда.Разные стадии и по разному проявляется. У меня сначала была простуда, после как ангина.
+2
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W Baoyin
Ответ vanessa2021
С таким серьезным заболеванием надо бы проверить все контакты Анны. Ктото мог заразиться от нее. Ну и надо дать оценку, кто ее допустил на массовое мероприятие с таким заболеванием. Инфекционист должен был принять меры по нераспространению.
ВЭБ является одним из самых распространённых вирусов человека. Примерно у половины всех пятилетних детей и от 90 до 95% взрослых есть доказательства перенесённой инфекции .
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vanessa2021
Ответ AllaS
Так получается уже болезнь была у Анны 1 июля ведь отменила она выступление своё на шоу. А на фанвстречу пошла и ещё ее перенесли и там было много болельщиков других фигуристок , которые ждали Трусову и Валиеву , которые должны были встречаться с фанами после Загитовой , а почему -то подошла Аня. Получается ей самой не надо было участвовать в мероприятие , чтобы не заразить других, хорошо, что все обошлось без близкого общения, которое организаторы отменили . Вот уж провидение , а то сколько было комментов, которые ругали организаторов . А вот оно как дело оборачивается . Болезнь не менее двух недель и если сейчас идёт на поправку значит уже болела 1 июля , это Вы верно заметили.
Если бы Аня пошла на СВОЕ время, то болельщиков пришло бы очень мало и она никого не заразила бы))).

Но в последний день время Ани передвинули на место Валиевой, и Аня пришла как раз в многочисленную толпу болельщиков Камилы. Причем туда уже подошли и болельщики Саши.

Получается, что Аня, зная о своем заразном заболевании, преднамеренно могла заразить болельщиков Валиевой и Трусовой. Или самих Ками и Сашу.

Хорошо, что подход Камилы и Саши отменили.
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AlenaPayvina
Ответ vanessa2021
В здравом уме человек с лихорадкой не будет посещать массовые мероприятия. Аня же посещала, так что не исключаем ничего)))
Там и заразилась сама скорее всего
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Анна Лисина
Ответ vanessa2021
Кстати, болельщики Ани не просто так про ее беременность намекали. Ну это пока не беременность, но тоже уже чтото существенное))) ПС: прикольная у Ани пиар-компания, обычно сначала парня представляют общественности. А Аня представила болезнь от парня, а общественность по срокам заболевания и инкубационному периоду может строить предположения кто это)))
Ну ванесса у нас здесь, сразу свидно, спец по венерическим заболеваниям.) Видимо на собственным опыте знает, какие как болезни переносятся.)
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vanessa2021
И с этим заболеванием Аня посещала массовые мероприятия.
+17
-15
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Александр Шульгин
Ответ vanessa2021
Болельщики Щербаковой всячески гнобили Сашу с Марком и писали "счастье любит тишину". Типа как посмели Марк с Сашей совместные романтичные фотки в своих сойсетях выставить. Видимо под девизом " счастье любит тишину" - мы и будет узнавать про личную жизнь Ани вот по таким вехам. То в машине споет, то "болезнь поцелуев" подцепит. Надеюсь из вендиспансера не будет новостей про Аню)))
Герпесвирус широко распространен ― 50% детей являются носителями, среди взрослых заболеваемость достигает 90%. В подавляющем большинстве случаев человек является носителем. Симптомы не проявляются. Такого человека называют сероположительным или серопозитивным. Я же вам говорю проверьте себя у тоже есть наверняка. А журналюшкам которые подняли вой явно хорошо простимулиповали и даже понятно кто.
+2
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Loliloo
Представляю, какие бы тут были комменты, если бы это была Трусова. Уже настрочили бы кучу про Марка и их отношения. А Анечка непорочная наверное от мишки с алиэкспресс заразилась
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Андрей Красин
Ответ vanessa2021
И зрителей надо было поберечь Анюте и не устраивать фан- встречи в разгар тяжелой и заразной болезни. Это если болезнь действительно была.
Я думаю, была. Мало кто в здравом уме будет придумывать герпес с осложнениями. Моно, кстати, в английским называется "болезнью поцелуев", так, к слову)

Ну пусть выздоравливает скорее, болеть никому не надо.
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AllaS
Ответ vanessa2021
И зрителей надо было поберечь Анюте и не устраивать фан- встречи в разгар тяжелой и заразной болезни. Это если болезнь действительно была.
Так получается уже болезнь была у Анны 1 июля ведь отменила она выступление своё на шоу. А на фанвстречу пошла и ещё ее перенесли и там было много болельщиков других фигуристок , которые ждали Трусову и Валиеву , которые должны были встречаться с фанами после Загитовой , а почему -то подошла Аня.
Получается ей самой не надо было участвовать в мероприятие , чтобы не заразить других, хорошо, что все обошлось без близкого общения, которое организаторы отменили . Вот уж провидение , а то сколько было комментов, которые ругали организаторов . А вот оно как дело оборачивается . Болезнь не менее двух недель и если сейчас идёт на поправку значит уже болела 1 июля , это Вы верно заметили.
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papadok
В общем, не надо есть немытых половых партнеров.
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альфия пахина
Ответ AllaS
Так получается уже болезнь была у Анны 1 июля ведь отменила она выступление своё на шоу. А на фанвстречу пошла и ещё ее перенесли и там было много болельщиков других фигуристок , которые ждали Трусову и Валиеву , которые должны были встречаться с фанами после Загитовой , а почему -то подошла Аня. Получается ей самой не надо было участвовать в мероприятие , чтобы не заразить других, хорошо, что все обошлось без близкого общения, которое организаторы отменили . Вот уж провидение , а то сколько было комментов, которые ругали организаторов . А вот оно как дело оборачивается . Болезнь не менее двух недель и если сейчас идёт на поправку значит уже болела 1 июля , это Вы верно заметили.
вот это было полное безобразие. Украла у фанатов Алины 15 минут общения с Алиной. Хотя время Ани было гораздо раньше. Фанатов Ани видимо не было, если в объявленное ей время встречу не провела. И как безответственно с невыводимой болезнью прийти на встречу
+8
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Sonyas
Ответ vanessa2021
И зрителей надо было поберечь Анюте и не устраивать фан- встречи в разгар тяжелой и заразной болезни. Это если болезнь действительно была.
И хочется, и колется. И накхать хочется, и обвинить во лжи еще больше. Сложная у вас ситуация.
+4
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