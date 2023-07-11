Доктор медицинских наук о мононуклеозе Щербаковой: «Очень заразная инфекция, передается через телесный контакт, поцелуи и прочие похожие вещи»
Доктор медицинских наук Андрей Шестаков рассказал о болезни Анны Щербаковой – мононуклеозе.
«Мононуклеоз – инфекционное заболевание лихорадочного типа. Очень неприятная инфекция, которая поражает организм и приносит большой дискомфорт носителю.
В среднем заболевание проходит через две недели, но все зависит от реакции организма. Для спортсменов период выздоровления может достигать нескольких месяцев из-за больших нагрузок.
Грубо говоря, это лихорадка, которая похожа на сильную простуду с возможными осложнениями на органы пищеварения. Это не смертельно, но достаточно неприятно.
Очень заразная инфекция, которая передается через телесный контакт, поцелуи и прочие похожие вещи. Передача болезни может быть воздушно-капельным путем.
Что нужно делать, чтобы не заразиться? Быть внимательным к половым партнерам и соблюдать личную гигиену. Мыть руки и не есть немытые продукты. Это очень хитрая инфекция, которой можно заразиться очень легко», – сказал Шестаков.
Грубо говоря - могут рядом чихнуть и всё
Причём здесь половые контакты? Кто в здравом уме будет спать с человеком с лихорадкой?
Это если болезнь действительно была.
Но в последний день время Ани передвинули на место Валиевой, и Аня пришла как раз в многочисленную толпу болельщиков Камилы. Причем туда уже подошли и болельщики Саши.
Получается, что Аня, зная о своем заразном заболевании, преднамеренно могла заразить болельщиков Валиевой и Трусовой. Или самих Ками и Сашу.
Хорошо, что подход Камилы и Саши отменили.
Ну пусть выздоравливает скорее, болеть никому не надо.
Получается ей самой не надо было участвовать в мероприятие , чтобы не заразить других, хорошо, что все обошлось без близкого общения, которое организаторы отменили . Вот уж провидение , а то сколько было комментов, которые ругали организаторов . А вот оно как дело оборачивается . Болезнь не менее двух недель и если сейчас идёт на поправку значит уже болела 1 июля , это Вы верно заметили.