Доктор медицинских наук о мононуклеозе Щербаковой: «Очень заразная инфекция, передается через телесный контакт, поцелуи и прочие похожие вещи»

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков рассказал о болезни Анны Щербаковой – мононуклеозе.

«Мононуклеоз – инфекционное заболевание лихорадочного типа. Очень неприятная инфекция, которая поражает организм и приносит большой дискомфорт носителю.

В среднем заболевание проходит через две недели, но все зависит от реакции организма. Для спортсменов период выздоровления может достигать нескольких месяцев из-за больших нагрузок.

Грубо говоря, это лихорадка, которая похожа на сильную простуду с возможными осложнениями на органы пищеварения. Это не смертельно, но достаточно неприятно.

Очень заразная инфекция, которая передается через телесный контакт, поцелуи и прочие похожие вещи. Передача болезни может быть воздушно-капельным путем.

Что нужно делать, чтобы не заразиться? Быть внимательным к половым партнерам и соблюдать личную гигиену. Мыть руки и не есть немытые продукты. Это очень хитрая инфекция, которой можно заразиться очень легко», – сказал Шестаков.

Анна Щербакова заболела мононуклеозом (Sport24)