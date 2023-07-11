Ангелопол о слухах про распад дуэта с Кагановской: «У всех бывают кризисные моменты. Главное, какие выводы мы делаем после этих ситуаций»
Валерий Ангелопол опроверг слухи о распаде дуэта с Василисой Кагановской.
Ранее фигуристы отписались друг от друга в соцсетях.
«Пара Кагановская и Ангелопол не распадалась, у всех бывают кризисные моменты – это неизбежно. Главное, какие выводы мы делаем после этих ситуаций. Продолжаем работать в штатном режиме. Группу покидать тоже никто не собирался.
Что касаемо отписок и удаленных публикаций, каждый ведет свои соцсети сам и так, как пожелает нужным, поэтому не стоит из этого делать выводы. У меня вообще свое виденье, как вести свои сети, поэтому вам еще долго придется к этому привыкать», – сказал Ангелопол.
Может я ошибаюсь на счет Валеры, но пока вот такое у меня впечатление о нем.