Ангелопол о слухах про распад дуэта с Кагановской: «У всех бывают кризисные моменты. Главное, какие выводы мы делаем после этих ситуаций»

Теги сборная России танцы на льду соцсети Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Валерий Ангелопол опроверг слухи о распаде дуэта с Василисой Кагановской.

Ранее фигуристы отписались друг от друга в соцсетях.

«Пара Кагановская и Ангелопол не распадалась, у всех бывают кризисные моменты – это неизбежно. Главное, какие выводы мы делаем после этих ситуаций. Продолжаем работать в штатном режиме. Группу покидать тоже никто не собирался.

Что касаемо отписок и удаленных публикаций, каждый ведет свои соцсети сам и так, как пожелает нужным, поэтому не стоит из этого делать выводы. У меня вообще свое виденье, как вести свои сети, поэтому вам еще долго придется к этому привыкать», – сказал Ангелопол.

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9 комментариев

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Katerina Sunny
Крыловой определённо нескучно на тренировках.
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acasancra
Боюсь, к стилю ведению соц сетей Ангелопола я никогда не привыкну.......
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Ритт
Как мне кажется, Валера не умнее Аделины Сотниковой. Почему то жалко Василису, она производит впечатление адекватного человека.
Может я ошибаюсь на счет Валеры, но пока вот такое у меня впечатление о нем.
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Самая цитируемая и вообще недура
Но не у всех бывает такая звёздная болезнь. Даже Крылова это отмечала - эта пара периодически страдает от приступов "звездности".
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Nadin Soman
Они всегда такие ласковые друг к другу, что я даже как-то не ожидала такого. Но надеюсь, что Валера прав и это просто издержки совместной работы.
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Додик Аксель
Молодёжь с характером и неуступчивая. Анжелика как-то сетовала, что поймали звёздную болезнь и приходится держать их строго.
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Мурманчанин37
Смотря на поведение Ангелопола, в том числе в соцсетях, всегда задавался вопросом: как Кагановская его терпит?
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oldparakhod
Единственный вывод, который он должен сделать, это то, что другую такую партнёршу, он хрен где найдёт.
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