Ангелопол о слухах про распад дуэта с Кагановской: «У всех бывают кризисные моменты. Главное, какие выводы мы делаем после этих ситуаций»

Валерий Ангелопол опроверг слухи о распаде дуэта с Василисой Кагановской.

Ранее фигуристы отписались друг от друга в соцсетях.

«Пара Кагановская и Ангелопол не распадалась, у всех бывают кризисные моменты – это неизбежно. Главное, какие выводы мы делаем после этих ситуаций. Продолжаем работать в штатном режиме. Группу покидать тоже никто не собирался.

Что касаемо отписок и удаленных публикаций, каждый ведет свои соцсети сам и так, как пожелает нужным, поэтому не стоит из этого делать выводы. У меня вообще свое виденье, как вести свои сети, поэтому вам еще долго придется к этому привыкать», – сказал .