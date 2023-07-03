Лобода о российских танцах на льду: «Сейчас столько талантливых пар. Степанова и Букин вернулись после пропуска сезона, Кагановская с Ангелополом очень развиваются»

Экс-фигуристка Алла Лобода ответила на вопрос о кризисе в российских танцах на льду.

Лобода выступала в танцевальном дуэте с Павлом Дроздом. Она завершила спортивную карьеру в 2019 году.

– Хочу подробнее поговорить с тобой о танцах на льду. Есть ли у тебя ощущение, что сейчас в этом виде назрел кризис?

– Кризис? Мне кажется, наоборот, сейчас столько талантливых пар в России. и вернулись после пропуска сезона, у много талантливых пар тренируется, с очень развиваются. Мне кажется, у нас сейчас такая сильная танцевальная сборная.

В нашем виде спорта визуальная составляющая тоже важна, и у нас все такие красивые, девочки вообще как на подбор. Приятно всегда смотреть, прям все невероятно яркие.

– Видишь в ком-то из юных пар потенциал стать мировым лидером?

– Сейчас все так быстро меняется, я бы вообще ничего не загадывала. Лед скользкий, кто-то может получить травму, кто-то – резко выстрелить, кто-то – сбавить обороты. На кого-то одного я бы не делала ставки. У нас такая большая конкуренция в стране, так что еще и развиваться все будет очень стремительно, – сказала Лобода.