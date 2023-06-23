Крылова о переезде ее группы на каток «Кристалл»: «Каток очень хороший, большая честь там работать. Намного больше льда, чем в «Мегаспорте»

Тренер Анжелика Крылова рассказала о новом катке для ее учеников.

Группа Крыловой переехала на каток «Кристалл» в «Лужниках». Ранее тренер заявляла в СМИ о нехватке льда в «Мегаспорте»

– Помогла ли федерация с новым катком?

– Конечно. С помощью федерации (ФФКР), Москомспорта и академии фигурного катания, все помогли очень сильно.

Я благодарна Алексею Кондаранцеву, который способствовал этому переходу, потому что этот каток очень элитный, хороший. Большая честь там работать.

– Выбор катка проходил совместно с Вами?

– Естественно. Мы это обсуждали.

– Рабочий процесс будет полностью изменен? Будет намного больше льда?

– Одним блоком получается четыре с половиной часа льда. Это намного больше по сравнению с двумя с половиной, которые у меня были в «Мегаспорте». Это значительные изменения, – сказала Крылова.

Также тренер рассказала о подготовке новых программ Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола.

«Мы готовимся сейчас, Василиса и Валера вышли из отпуска. Занимаемся новыми программами, входим в форму после отпуска», – сообщила Крылова «Матч ТВ».