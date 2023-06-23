Крылова о переезде ее группы на каток «Кристалл»: «Каток очень хороший, большая честь там работать. Намного больше льда, чем в «Мегаспорте»

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Тренер Анжелика Крылова рассказала о новом катке для ее учеников.

Группа Крыловой переехала на каток «Кристалл» в «Лужниках». Ранее тренер заявляла в СМИ о нехватке льда в «Мегаспорте»

– Помогла ли федерация с новым катком?

– Конечно. С помощью федерации (ФФКР), Москомспорта и академии фигурного катания, все помогли очень сильно.

Я благодарна Алексею Кондаранцеву, который способствовал этому переходу, потому что этот каток очень элитный, хороший. Большая честь там работать.

– Выбор катка проходил совместно с Вами?

– Естественно. Мы это обсуждали.

– Рабочий процесс будет полностью изменен? Будет намного больше льда?

– Одним блоком получается четыре с половиной часа льда. Это намного больше по сравнению с двумя с половиной, которые у меня были в «Мегаспорте». Это значительные изменения, – сказала Крылова. 

Также тренер рассказала о подготовке новых программ Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола. 

«Мы готовимся сейчас, Василиса и Валера вышли из отпуска. Занимаемся новыми программами, входим в форму после отпуска», – сообщила Крылова «Матч ТВ».

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bona ulo
Федра, а может вы и Барсам с катком наконец, после стольких лет, поможете?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мария Коваленко
Поздравляю с переездом, продуктивной работы на новом месте
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
default backend - 404