Группа Анжелики Крыловой переехала на каток «Кристалл» в «Лужниках»

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Группа фигуристов Анжелики Крыловой переехала на каток «Кристалл» в «Лужниках».

Ранее тренер заявляла о нехватке льда в «Мегаспорте».

О тренировках на новом катке рассказал Валерий Ангелопол, выступающий в танцах на льду с Василисой Кагановской.

«Каток очень большой и красивый. Я бы даже сказал, что он выполнен в классе люкс. Очень комфортное расписание. Для Василисы не имеет значения его местоположение, потому что она снимает квартиру, скоро будет переезжать ближе к катку.

Для меня это гораздо ближе, чем «Мегаспорт». Мы очень благодарны, что нам его выделили. Для нас важен этот переезд, потому что здесь гораздо больше возможностей для занятий в зале, больше по времени льда.

Все намного лучше. Мы очень счастливы, что такая возможность нам представилась», – сказал Ангелопол. 

10 комментариев

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Oleandra
Теперь они будут "Кристальные"?)
+15
-1
+14
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ccc6srcv2n
Очень рада за Анжелику и ее группу, что федерация поддерживает и видит потенциал у этого тренера.
+13
0
+13
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olvl
Как здорово, что фигуристы и тренеры довольны и счастливы. И нам это очень приятно.
+8
0
+8
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viv2
Очень рада за группу Анжелики Крыловой! Осталось еще "Снежным Барсам" место найти. А то у них на лето лед растопили, в другие места их не пускают. Ксюша Синицына на льду в торговом центре тренируется
+7
0
+7
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Лека-Лека
Очень рада за Анжелику - одна из моих любимых фигуристок.
Удачи группе и хорошего сезона!!!
+4
0
+4
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Defender64
Ну хоть тут позаботились.
+3
0
+3
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Verysia
Успехов в сезоне осталось пожелать!
+3
0
+3
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Лека-Лека
Ответ Oleandra
Теперь они будут "Кристальные"?)
+++
+3
-1
+2
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Сашуля П
Рада за Анжелику, очень болела за их пару с Олегом в детстве), желаю успехов на тренерском поприще
+1
0
+1
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Додик Аксель
Спасибо тем, кто откликнулся на жалобу Анжелики, что у неё с подопечными мало льда. Теперь условия хорошие для плодотворной работы. Удачи и успеха в новом сезоне !
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