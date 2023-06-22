Группа Анжелики Крыловой переехала на каток «Кристалл» в «Лужниках»

Группа фигуристов Анжелики Крыловой переехала на каток «Кристалл» в «Лужниках».

Ранее тренер заявляла о нехватке льда в «Мегаспорте».

О тренировках на новом катке рассказал Валерий Ангелопол, выступающий в танцах на льду с Василисой Кагановской.

«Каток очень большой и красивый. Я бы даже сказал, что он выполнен в классе люкс. Очень комфортное расписание. Для Василисы не имеет значения его местоположение, потому что она снимает квартиру, скоро будет переезжать ближе к катку.

Для меня это гораздо ближе, чем «Мегаспорт». Мы очень благодарны, что нам его выделили. Для нас важен этот переезд, потому что здесь гораздо больше возможностей для занятий в зале, больше по времени льда.

Все намного лучше. Мы очень счастливы, что такая возможность нам представилась», – сказал Ангелопол.