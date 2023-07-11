Бестемьянова о словах Сотниковой про допинг: «Не понимаю, для чего Аделина это произнесла. Никакой положительной пробы у нее не было»

Наталья Бестемьянова не понимает, зачем Сотникова рассказала о положительной допинг-пробе.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.

Сегодня стало известно, что Южная Корея попросит МОК провести расследование после слов россиянки про допинг.

«Не понимаю, для чего Сотникова это произнесла. Никакой положительной пробы у нее не было. Если бы у нее была положительная проба, то ее лишили бы медали тогда. Тренер ничего не знает, федерация ничего не знает, откуда это взяла?

Естественно, Южная Корея отреагировала на ее слова. Но это полный бред. Думаю, что это легко разрешится, потому что этого не было. Думаю, что Сотникова это сказала, видимо, из-за недостатка внимания», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?