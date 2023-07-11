Бестемьянова о словах Сотниковой про допинг: «Не понимаю, для чего Аделина это произнесла. Никакой положительной пробы у нее не было»

Теги Сочи-2014 сборная России допинг Аделина Сотникова женское катание Наталья Бестемьянова Фигурное катание

Наталья Бестемьянова не понимает, зачем Сотникова рассказала о положительной допинг-пробе.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.

Сегодня стало известно, что Южная Корея попросит МОК провести расследование после слов россиянки про допинг.

«Не понимаю, для чего Сотникова это произнесла. Никакой положительной пробы у нее не было. Если бы у нее была положительная проба, то ее лишили бы медали тогда. Тренер ничего не знает, федерация ничего не знает, откуда Аделина это взяла?

Естественно, Южная Корея отреагировала на ее слова. Но это полный бред. Думаю, что это легко разрешится, потому что этого не было. Думаю, что Сотникова это сказала, видимо, из-за недостатка внимания», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?

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6 комментариев

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Anna Vishenka
Это не недостаток внимания, а каша в голове. Когда хочется сказать этакое, а ничего нет. Только слова быстро дошли до корейцев, Вада и прочих спортивных структур. Остаётся только надеется что всё разрешится хорошо, а иначе Аделина может лишиться титула ОИ и медали.
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Ритт
Аделина хотела поддержать Камилу. Говоря про допинг свой, она ведь имела в виду, что Ками подставили, как хотели подставить и ее когда то. Просто выразилась очень топорно. И вместо поддержки Камилы, получилось что и себя оговорила, и Ками только хуже сделала, ибо слова Аделины для всего мира это еще одно доказательство, что в России допинг принимают все.
Аделина добрая девушка, но очень глупенькая. Я уверенна, что хайпа никакого она не хотела на этой теме. Но ее добрые намерения в отношении Камилы, только навредили обеим.
+3
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Lapo Elkann
" Болтун находка для шпиона ".
Последствия могут быть плохими, не только для Аделины.
+2
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Brokkoli
Да просто позавидовала славе другой девочки и подумала: а я чем хуже?
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ВИван
При чем тут Бестемьянова? Еще так уверена.
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Геннадий Тимченко
Ответ ВИван
При чем тут Бестемьянова? Еще так уверена.
жду с нетерпением комментарии ещё более уверенных Свищёва с Титюшкиным 🤣
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