Жулин о словах Сотниковой про допинг: «Не надо было ворошить улей. При такой сложной ситуации в мире Россию можно закопать за любой повод»

Александр Жулин считает, что Аделине Сотниковой не надо было «ворошить улей».

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.

Сегодня стало известно, что Южная Корея попросит МОК провести расследование после слов россиянки про допинг.

«Сейчас трудно что-то предвидеть, особенно в такое сложное время для России. Тем более, у нее не было положительной пробы А, была поцарапана крышка. К этому тогда прицепились, потом открыли пробу В, все нормально.

Не надо было, конечно, ворошить улей. При такой сложной ситуации, которая сложилась в мире, Россию можно закопать за любой повод. Поэтому не удивлюсь ничему. Главное, чтобы Роднину и Зайцева не лишили золотых медалей», – сказал .

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?