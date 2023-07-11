Жулин о словах Сотниковой про допинг: «Не надо было ворошить улей. При такой сложной ситуации в мире Россию можно закопать за любой повод»

Теги Сочи-2014 сборная России допинг Александр Жулин Аделина Сотникова женское катание Фигурное катание

Александр Жулин считает, что Аделине Сотниковой не надо было «ворошить улей».

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.

Сегодня стало известно, что Южная Корея попросит МОК провести расследование после слов россиянки про допинг.

«Сейчас трудно что-то предвидеть, особенно в такое сложное время для России. Тем более, у нее не было положительной пробы А, была поцарапана крышка. К этому тогда прицепились, потом открыли пробу В, все нормально.

Не надо было, конечно, ворошить улей. При такой сложной ситуации, которая сложилась в мире, Россию можно закопать за любой повод. Поэтому не удивлюсь ничему. Главное, чтобы Роднину и Зайцева не лишили золотых медалей», – сказал Жулин.

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?

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3 комментария

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Marya Y
Жулин! Тьфу, то есть, горшочек - НЕ ВАРИ!
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Anneta28
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tan_kette
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Нам, русским, какое дело до вашей ОПГ РФ? Вы её замутили с поддержкой 6-й бригады НАТО, 4-й бригады израильского спецназа, боевиков Бейтара, вы и расхлёбывайте, со своими законными 15-ю миллионами понаехавших граждан. Мы гражданство РФ не принимали и от гражданства СССР не отказались, и проблеммами этой РФ не озабочены.
Посмотрите коменты что русские люди о вас и вашей РФ говорят:
https://www.youtube.com/watch?v=7XOfe5RMn5s
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Brokkoli
Ответ Anneta28
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Лишь бы не подумали что это модный флэшмоб “me too”
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