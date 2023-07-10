Щербакова о школе: «Изредка были ситуации, что учителя строго относились – выше четверки оценки нет, потому что на уроки не ходишь. Но 4-5 меня устраивало»
Анна Щербакова рассказала, как проходила ее учеба в школе.
– В большинстве своем учителя всегда шли мне навстречу. Ну за редким исключением. Наверное, было такое, что мне говорили: не ходишь на уроки – из-за этого тебе сразу...
– Это кто?
– Ну я не буду говорить. Я школу окончила, так что в принципе все хорошо. Изредка были ситуации, что учителя более строго относились: выше четверки оценки нет, потому что на уроки не ходишь. Но 4-5 меня устраивало, поэтому закончила школу так.
– Ты не была в школе белой вороной, которая все время пропускает.
– Была, конечно. Первые года три я ходила на все уроки, вообще не пропускала, а дальше я перешла в группу к Этери Георгиевне, а там уже более серьезное расписание тренировок, нет возможности посещать все уроки.
Тренировки уже на первом месте – это профессиональный спорт, где нужно отдавать себе отчет, что ты делаешь на тренировках, это не просто увлечение.
Учителя шли навстречу, я прибегала до тренировок, бегала по этажам, по учителям, получала и сдавала задания.
– А как одноклассники к тебе относились?
– Мне кажется, хорошо относились. Последние несколько лет я, к сожалению, уже совсем редко пересекалась с ними. Но после Олимпиады я приходила в школу и все ко мне очень тепло относились.
– Можешь ли ты сказать, что у тебя не было детства или оно было какое-то другое?
– Нет, оно у меня было. Детство было прекрасное. Наоборот, фигурное катание мне дало столько возможностей: я постоянно путешествовала, у меня было любимое занятие, любимое увлечение, которое у меня хорошо получалось.
У меня были подружки. Мы там после тренировок ездили на дачу все – с сестрой, с подружками.
Так что, мне кажется, у меня было абсолютно прекрасное детство. И мое увлечение в детстве еще и выросло в такую профессию настоящую. Поэтому я очень довольна тем, как у меня все было, – сказала фигуристка в шоу «Дерзкая готовка» Ляйсан Утяшевой.
До пубертата они питаются практически как все дети. Особенно если по природе имеют хрупкую конституцию, как Аня.
Прорва времени обычных школьников тратится на малоэффективное просиживание на уроках, спортсмены же это время проводят на тренировках, при этом свободного времени у них остается столько же как и у школьников.
Если ребенок умный, то он сильно выигрывает от того что не приходится тянуть резину на уроках, на которых вдалбливают знания троечникам.