Щербакова о школе: «Изредка были ситуации, что учителя строго относились – выше четверки оценки нет, потому что на уроки не ходишь. Но 4-5 меня устраивало»

Анна Щербакова рассказала, как проходила ее учеба в школе.

– В большинстве своем учителя всегда шли мне навстречу. Ну за редким исключением. Наверное, было такое, что мне говорили: не ходишь на уроки – из-за этого тебе сразу...

– Это кто?

– Ну я не буду говорить. Я школу окончила, так что в принципе все хорошо. Изредка были ситуации, что учителя более строго относились: выше четверки оценки нет, потому что на уроки не ходишь. Но 4-5 меня устраивало, поэтому закончила школу так.

– Ты не была в школе белой вороной, которая все время пропускает.

– Была, конечно. Первые года три я ходила на все уроки, вообще не пропускала, а дальше я перешла в группу к Этери Георгиевне, а там уже более серьезное расписание тренировок, нет возможности посещать все уроки.

Тренировки уже на первом месте – это профессиональный спорт, где нужно отдавать себе отчет, что ты делаешь на тренировках, это не просто увлечение.

Учителя шли навстречу, я прибегала до тренировок, бегала по этажам, по учителям, получала и сдавала задания.

– А как одноклассники к тебе относились?

– Мне кажется, хорошо относились. Последние несколько лет я, к сожалению, уже совсем редко пересекалась с ними. Но после Олимпиады я приходила в школу и все ко мне очень тепло относились.

– Можешь ли ты сказать, что у тебя не было детства или оно было какое-то другое?

– Нет, оно у меня было. Детство было прекрасное. Наоборот, фигурное катание мне дало столько возможностей: я постоянно путешествовала, у меня было любимое занятие, любимое увлечение, которое у меня хорошо получалось.

У меня были подружки. Мы там после тренировок ездили на дачу все – с сестрой, с подружками.

Так что, мне кажется, у меня было абсолютно прекрасное детство. И мое увлечение в детстве еще и выросло в такую профессию настоящую. Поэтому я очень довольна тем, как у меня все было, – сказала фигуристка в шоу «Дерзкая готовка» Ляйсан Утяшевой.