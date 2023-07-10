Анна Щербакова: «Очень соскучилась по спорту. Прихожу на тренировки, и во мне явно еще живет спортсмен, который хочет больше и больше»

Анна Щербакова заявила, что у нее есть мотивация продолжать карьеру и спортивный азарт.

– Какие еще цели? Ты достигла уже всего.

– Этот год был чуть в поиске, чуть в непонимании. Во-первых, у всех непонимание. Во-вторых, когда ты достигаешь самой большой цели в спорте, настигает момент, когда ты чуть не понимаешь: а что дальше, что делать?

– Не кажется ли тебе, что все так быстро произошло, что ты не успела осознать своей величины в фигурном катании?

– Нет, мне кажется, все было своевременно, постепенно я к этому шла. Не было неожиданного взлета, все шло чередом.

Был год непонимания, мне еще сделали операцию на давнюю травму – делали коленку, эта травма связана с переломом, который у меня был в 12 лет. С одной стороны, травма мне упростила задачу, дала время понять, что делать.

Наверное, в этом году не стоял выбор – в любом случае нужно было подлечиться. Это был год передышки от профессионального спорта, она была нужна.

– Ты соскучилась?

– Честно – очень. Прихожу на тренировки, и во мне явно еще живет спортсмен, который хочет больше и больше. У меня есть мотивация и желание что-то еще делать на тренировках.

Пока сложно сказать, что будет дальше. Но могу сказать, что во мне еще есть спортивный азарт. В форму постепенно прихожу, восстановила все тройные прыжочки, каскады, прогресс есть.

– В фигурном катании так рано девчонки заканчивают – с чем это связано?

– Вид спорта, где пик возможностей приходится на 15-17 лет. Если ты в этом возрасте выиграл все, что можно, я не вижу ничего плохого в том, чтобы закончить.

Тебе 18 лет, ты много добился, вся жизнь впереди, все двери открыты. Можешь делать все, что захочется. Хочешь кататься – катайся, хочешь чем-то другим заниматься – пожалуйста. Выбор человека.

Не вижу ничего плохого, что есть возможность добиться в спорте всего и дальше прожить целую жизнь.

– Правильно я понимаю, что ты как спортсмен еще не закончила? Пока троеточие?

– Да, пока поставим троеточие. Если я выйду на соревнования, никто это не пропустит, так что увидим, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».

«Я поставила цель – пробовать все новое, но не поверхностно». Щербакова возвращается после года без спорта?